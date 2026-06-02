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EA SPORTS FC EXPANDE ‘THE WORLD’S GAME’ CON LA LLEGADA DE MÁS DE 50 SELECCIONES NACIONALES

EA SPORTS FC™ acerca a los fans a ‘The World’s Game’ con una nueva experiencia de torneo internacional

EA SPORTS FC™ amplía los horizontes de ‘The World’s Game’ con una nueva actualización que acerca a los aficionados a toda la emoción, intensidad y dimensión del fútbol internacional. Disponible en EA SPORTS FC™ 26 y EA SPORTS FC™ Mobile, la actualización ‘The World’s Game’ incorpora una nueva experiencia competitiva inspirada en los grandes torneos del fútbol mundial de élite. El nuevo modo de juego llegará a FC 26 el próximo 4 de junio. Para conocer todos los detalles de esta actualización, ya están disponibles las Pitch Notes de FC 26 .

Con 53 selecciones nacionales con licencia oficial, entre ellas 41 de las selecciones que competirán este verano — como España, Inglaterra, Alemania, México, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Corea del Sur, Arabia Saudí, Turquía y Australia, entre otras —, ‘The World’s Game’ ofrece a los aficionados la oportunidad de guiar a su país hacia la gloria, crear su propia leyenda futbolística y reescribir algunos de los capítulos más icónicos del fútbol internacional. Además, los recientes acuerdos de licencia con Brasil, España y Portugal permitirán a los usuarios representar a algunas de las naciones más icónicas del fútbol mundial con sus equipaciones oficiales, escudos y futbolistas.

Selecciones nacionales con licencia oficial disponibles en la actualización de The World’s Game Argentina Australia Austria Bélgica Bosnia y Herzegovina* Brasil Cabo Verde Canadá Colombia República Democrática del Congo* Croacia República Checa Dinamarca Ecuador Inglaterra Finlandia Francia Alemania Ghana Haití Países Bajos Hungría Islandia Indonesia Italia Costa de Marfil Corea del Sur México Marruecos Nueva Zelanda Irlanda del Norte Noruega Panamá Paraguay Polonia Portugal Catar República de Irlanda Rumanía Arabia Saudí Escocia Senegal Sudáfrica España Suecia Suiza Túnez Turquía Ucrania Estados Unidos Uruguay Uzbekistán Gales

*Contarán con equipaciones genéricas a partir del 4 de junio y las equipaciones oficiales se incorporarán en una futura actualización.

Como parte de esta actualización, FC 26 incorpora también nuevos estadios recreados al detalle, entre ellos el Gillette Stadium y el BMO Field, además de Central Maw, un nuevo recinto diseñado para capturar la atmósfera única de las grandes citas del fútbol internacional. EA SPORTS FC™ 26 mantiene su compromiso con la autenticidad, ofreciendo la experiencia futbolística más completa y conectando a los aficionados con el juego global a través de las competiciones más importantes del mundo. El título cuenta con más de 20.000 jugadores, más de 750 clubes y selecciones nacionales, más de 120 estadios, 35 ligas y el respaldo de más de 300 socios globales de la industria del fútbol.

La actualización ‘The World’s Game’ introduce un modo torneo completamente nuevo, tanto para FC 26 como para FC Mobile. En FC 26, el torneo contará con 48 equipos que competirán a lo largo de tres rondas de fase de grupos. A partir de ahí, darán comienzo las fases de eliminación directa partiendo de los dieciseisavos de final hasta culminar en la gran final. Por su parte, en FC Mobile los jugadores podrán saltar directamente a las rondas eliminatorias configurando un cuadro personalizado desde octavos de final para llevar a su equipo a la victoria; más detalles disponibles en las notas del parche de la actualización ‘The World’s Game’ para FC Mobile.

Más allá del modo torneo, los partidos internacionales individuales también se podrán disfrutar en el modo Partido Rápido (Kick Off) de FC 26, permitiendo elegir entre más de 50 naciones licenciadas para reescribir la historia y crear relatos futbolísticos propios. Esta experiencia también se trasladará a Football Ultimate Team con un Centro de Eventos dedicado y campañas semanales temáticas inspiradas en el ‘Festival of Football’.