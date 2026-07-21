MOVA amplía su ecosistema de cuidado de mascotas con el rastreador GPS SureTrack Pro

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MOVA presenta su primer localizador GPS para mascotas, que combina un seguimiento preciso de la ubicación con comunicación de voz bidireccional en tiempo real, y que ya ha recibido el reconocimiento del sector en Interzoo 2026 MOVA , la marca de electrónica de consumo conocida por sus robots aspiradores con IA, sus aspiradoras-fregonas híbridas y multitud de innovaciones para un hogar más inteligente, anunció hoy el lanzamiento del localizador GPS para mascotas SureTrack Pro en España.

Como primer localizador GPS para mascotas de la compañía , LR10 Prime y el comedero inteligente NutriPal 10 Ultra, integrando el seguimiento de la ubicación, la alimentación y el cuidado del hogar en un único ecosistema conectado. SureTrack Pro amplía la exitosa gama de productos inteligentes para mascotas de MOVA, junto con el arenero inteligentey el comedero inteligente, integrando el seguimiento de la ubicación, la alimentación y el cuidado del hogar en un único ecosistema conectado.

GPS de máxima precisión y comunicación bidireccional en tiempo real, sus las características principales.

Una función de comunicación bidireccional que lo convierte en un auténtico «teléfono para mascotas», que permite a los dueños hablar y escuchar a sus mascotas desde cualquier lugar para generarles tranquilidad instantánea y contactarles a distancia.

El sistema se basa en un sistema de posicionamiento de seis tecnologías (GPS, AGPS, LBS, Bluetooth, Wi-Fi y radar activo), que ofrece una precisión métrica con actualizaciones de ubicación cada 5 segundos. La conectividad mediante LTE/4G, 5G y Bluetooth 5.0 garantiza un rendimiento fiable tanto en entornos urbanos como en parques arbolados o en interiores.

Seguridad inteligente y monitorización de la actividad

Además del seguimiento, el MOVA SureTrack Pro ofrece un sistema de seguridad anti pérdida de 5 niveles, geo vallado inteligente con hasta cuatro zonas seguras, seguimiento de actividad con IA (distancia, duración e informes semanales) e historial de ubicaciones de 365 días. Una luz LED integrada y una señal acústica ayudan a localizar a las mascotas en la oscuridad.

Diseñado para brindar comodidad y durabilidad

Con un peso de tan solo 36,4 gramos y unas dimensiones de 52 × 36 × 22 mm, el dispositivo se coloca como una medalla ligera, ideal para gatos y perros de más de 3,5 kg. Cuenta con certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua, ofrece hasta 7 días de autonomía en modo de ahorro de energía, cargándose completamente en solo dos horas. La eSIM integrada proporciona conectividad inmediata, y la aplicación MOVAhome funciona como centro de control.

El SureTrack Pro fue la gran atención del sector en Interzoo 2026 (del 12 al 15 de mayo en Núremberg), donde MOVA también presentó sus próximas innovaciones para reptiles y aves, lo que subraya el compromiso a largo plazo de la marca con un ecosistema integral para mascotas.

Disponibilidad y precios

SureTack Pro ya está disponible en España con un PVP de 99€.

Del 22 de julio al 16 de agosto, se podrá adquirir con una promoción especial de lanzamiento por un precio de 89€ y el primer mes de suscripción gratuito.

Planes de suscripción:

– Plan anual: 8,00 €/mes (96 €/año) – el más popular

– Plan bianual: 6,66 €/mes (80 €/año)

– Plan trianual: 6,11 €/mes (73,33 €/año) – la mejor opción

Todos los planes incluyen uso compartido ilimitado en familia, historial de 365 días, mapas de calor de actividad y todas las alertas.