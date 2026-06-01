Nuevos detalles sobre el primer stick de lucha de PlayStation: el Arcade Stick Inalámbrico FlexStrike 

Cuando la primera PlayStation llegó al mercado hace más de 30 años, jugar consistía básicamente en sentarse frente a un televisor CRT de los de antes con el mando en las manos. Aunque para muchos sigue siendo así, ahora hay más opciones que nunca para personalizar el entorno de juego.

Damos un salto hasta 2026: PlayStation ofrece hoy toda una variedad de mandos, auriculares y dispositivos para que los jugadores encuentren su forma ideal de jugar. Y ese abanico de opciones sigue ampliándose con el anuncio de nuevos precios y detalles sobre los próximos productos de PlayStation, que hemos tenido la suerte de probar de primera mano. Seguid leyendo para descubrir el arcade stick de lucha inalámbrico FlexStrike, los altavoces inalámbricos Pulse Elevate y el monitor para gaming de 27″ de PlayStation con enganche de recarga DualSense.

Este artículo cuenta con la colaboración de O’Dell Harmon Jr. y Kristen Zitani

Arcade stick de lucha inalámbrico FlexStrike

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Los aspirantes a dominar los juegos de lucha y quienes ya viven el género con pasión están de enhorabuena: FlexStrike llega con todo para convertirse en un arcade stick de lucha de referencia, accesible para principiantes y preparado para torneos sea cual sea vuestro nivel. Para empezar, se puede usar tanto con cable como de forma inalámbrica. En el segundo caso, aprovecha PlayStation Link para ofrecer una latencia ultrabaja de tan solo 4 milisegundos desde el mando hasta el adaptador PS Link incluido*.

Comodidad y personalización

Como cada jugador tiene su propia forma de sentarse y apoyar las muñecas, el stick está diseñado para jugar tanto sobre las piernas como en una mesa. La parte inferior está recubierta de un material antideslizante que se agarra bien a la superficie y evita que se mueva. Durante mis pruebas, FlexStrike no se calentó mientras lo tenía sobre las piernas y se mantuvo estable al probar distintos movimientos y cambios bruscos de postura. Además, el stick es más bajo que la media y los botones frontales se encuentran en una superficie ligeramente inclinada, lo que ayuda a reducir la fatiga y mejora la comodidad y la ergonomía. Sobre una mesa rindió igual de bien.

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La función que más ganas tenía de probar eran las guías restrictoras intercambiables sin herramientas del stick digital diseñado a medida, que permiten alternar fácilmente entre guías cuadradas, circulares y octogonales. La cubierta trasera es magnética y se puede quitar con un simple gesto, así que cambiar de una guía a otra lleva apenas unos segundos. Crecí jugando con personajes de carga en Street Fighter, así que las guías cuadradas son mi terreno natural. Aun así, al pasar a las octogonales noté claramente cada esquina, y con la guía circular pude realizar movimientos circulares de forma fluida.

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Lo esencial para tu viaje

FlexStrike incluye un estuche de transporte con correa que podéis llevar cruzado o a la espalda. En el interior encontraréis compartimentos especiales para mantener el stick digital bien protegido, además de bolsillos para cables y cualquier otra herramienta que podáis necesitar. No tendréis que preocuparos de que nada se mueva dentro del estuche ni de comprar equipo adicional para mantenerlo en perfecto estado.

El arcade stick de lucha inalámbrico FlexStrike llegará el 6 de agosto de 2026 por 199,99 $ (estuche de transporte con correa incluido). Las reservas comenzarán el 12 de junio de 2026.

Altavoces inalámbricos Pulse Elevate

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Los amantes del buen sonido tendrán una nueva forma de sumergirse en los paisajes sonoros de sus juegos con los primeros altavoces estéreo inalámbricos de PlayStation. Tuve la oportunidad de probarlos en persona y de comprobar sus elegantes y potentes prestaciones.

Transductores magnéticos planares

Al igual que Pulse Elite y Pulse Explore, estos altavoces inspirados en equipos de estudio incorporan transductores magnéticos planares, que ayudan a reproducir el sonido con una precisión casi perfecta en todo el espectro sonoro. Combinados con la latencia ultrabaja y la tecnología sin pérdidas PlayStation Link, estos altavoces inalámbricos ofrecen un sonido realista en un formato portátil.

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En una prueba por los peligrosos biomas de Saros, eso se tradujo en una mezcla nítida y contundente de sonidos del juego y música cargada de adrenalina. Gracias a la tecnología de audio 3D Tempest, las señales sonoras de los enemigos que aparecían a mi alrededor me sumergieron de lleno en el mundo de Arjun y pude abrirme paso en combate con una precisión letal. La variedad de tonos hace que sea muy fácil dejarse envolver por los palpitantes graves de la banda sonora sin perder de vista las amenazas que se acercan, mientras que la latencia ultrabaja de PlayStation Link reprodujo cada sonido en el momento exacto en que se producía.

Espacio sonoro a medida

Más allá de la potente tecnología que incorporan, el diseño y la sensación de los altavoces encajaban a la perfección tanto junto a un monitor mientras jugaba en PS5 como repartidos por la habitación fuera de su base. La batería recargable integrada ofrece 12 horas de juego y cada altavoz se puede inclinar hasta encontrar el ángulo deseado. Como suelo trabajar desde casa, enseguida pensé en lo útiles que me resultarían a lo largo del día para responder a llamadas o escuchar música mientras trabajo en el portátil y, después, pasar fácilmente a jugar en PS5 al terminar la jornada.

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Micrófono integrado con reducción de ruido mejorado por IA

Al igual que los auriculares Pulse Elite y Pulse Explore, los altavoces Pulse Elevate pueden usar PlayStation Link a la vez que otra conexión de audio Bluetooth. Es decir, podéis atender una llamada mientras jugáis sin latencia ni interrupciones. Pero también cuentan con una función de filtrado de ruido similar a la de unos auriculares que me dejó con la boca abierta.

En una demostración con un portátil, hicimos una llamada hablando a un volumen normal mientras sonaba música a todo volumen a través de los altavoces Pulse Elevate. Al reproducir la grabación de la llamada, se escuchaba la voz con total claridad, sin ruido de fondo. El micrófono integrado consiguió aislarla del ruido sin tener que pausar la música ni tocar el volumen. Una experiencia fluida de principio a fin.

Los altavoces inalámbricos Pulse Elevate llegarán a finales de este año