Marathon será gratis durante una semana: Bungie abre las puertas de su shooter con el lanzamiento de la Temporada 2

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Bungie mueve ficha en uno de los momentos más importantes para el futuro de Marathon. El estudio responsable de Halo y Destiny ha confirmado que los jugadores podrán acceder gratis al juego durante una semana completa coincidiendo con el estreno de la Temporada 2, una actualización que llegará el próximo 2 de junio cargada de novedades, cambios en la progresión y una importante revisión de varias de las mecánicas que más críticas habían recibido desde el lanzamiento según la noticia del Blog de Playstation.

La compañía busca así atraer a nuevos usuarios y recuperar parte del interés alrededor de su ambicioso shooter de extracción competitivo, que debutó a comienzos de 2026 y que desde entonces ha vivido meses de altibajos marcados por las opiniones divididas de la comunidad. La llamada Open Play Week permitirá jugar gratuitamente a la versión completa de Marathon desde el 2 hasta el 9 de junio en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. Todo el progreso conseguido durante esos días se conservará para quienes decidan adquirir el juego posteriormente.

La decisión llega en un momento especialmente delicado para Bungie. El estudio necesita revitalizar la experiencia y demostrar que todavía puede convertir Marathon en una de las referencias dentro del género de los extraction shooters. Para ello, la Temporada 2 no se limita a añadir contenido nuevo, sino que introduce una profunda revisión de sistemas clave que pretenden hacer el juego más accesible, más satisfactorio y menos frustrante para los jugadores nuevos.

Una segunda temporada diseñada para empezar de cero

Uno de los movimientos más llamativos de Bungie será el reinicio de buena parte de la progresión competitiva. Con la llegada de la Temporada 2, los jugadores comenzarán en igualdad de condiciones gracias a un reinicio que afectará a elementos relacionados con la progresión de juego, equipamiento y acceso al arsenal personalizado. El objetivo es ofrecer una sensación de nuevo comienzo para toda la comunidad y permitir que tanto veteranos como recién llegados exploren juntos los cambios introducidos.

Según ha explicado Bungie, los cosméticos, logros y ciertos avances permanentes no desaparecerán, pero el reinicio busca devolver al juego la sensación de descubrimiento y supervivencia que caracterizó sus primeras semanas. Esta decisión también coincide estratégicamente con la semana gratuita, facilitando que los nuevos jugadores no se encuentren frente a rivales completamente equipados desde el primer minuto.

La desarrolladora considera que esta nueva etapa representa una oportunidad para redefinir la identidad de Marathon y responder a los comentarios acumulados durante los últimos meses. Desde el lanzamiento, una parte de la comunidad había señalado que el título resultaba excesivamente duro para los principiantes, con sistemas de progresión complejos y una curva de aprendizaje demasiado agresiva.

Night Marsh: cuando la oscuridad se convierte en el principal enemigo

La principal novedad jugable de la Temporada 2 será la llegada de Night Marsh, una reinterpretación nocturna de una de las zonas más conocidas del juego. Bungie ha transformado completamente Dire Marsh para convertirla en un escenario mucho más tenso, donde la oscuridad limita la visibilidad y obliga a cambiar la forma de afrontar cada incursión.

La nueva zona introduce áreas prácticamente a oscuras, condiciones ambientales especiales y peligros que alteran el ritmo habitual de las partidas. En lugar de depender únicamente de la puntería o de los enfrentamientos directos entre jugadores, los usuarios tendrán que gestionar recursos, controlar la iluminación y adaptarse constantemente a un entorno mucho más hostil.

Este enfoque más cercano a la supervivencia busca diferenciarse de la experiencia habitual del género y aportar un componente estratégico adicional. Bungie quiere que cada expedición sea imprevisible y que la tensión aumente progresivamente conforme los jugadores se adentran en las zonas más peligrosas del mapa.

La compañía también ha confirmado la presencia de nuevas amenazas ambientales, enemigos adicionales y contratos exclusivos ligados a este escenario nocturno, ampliando significativamente las posibilidades de exploración y obtención de botín.

Nuevas armas y más opciones tácticas

La Temporada 2 también ampliará el arsenal disponible con nuevas herramientas de combate. Entre las incorporaciones más destacadas se encuentran la pistola D54 Battle Pistol y el subfusil KKV, dos armas diseñadas para ofrecer estilos de juego diferentes y aumentar la variedad de configuraciones posibles.

Además, Bungie ha aprovechado la actualización para revisar el equilibrio general del combate. Varias armas que dominaron la primera temporada recibirán ajustes destinados a fomentar una mayor diversidad en las partidas. Los desarrolladores han confirmado cambios específicos en escopetas, rifles con visión térmica y otros elementos que habían generado desequilibrios dentro del metajuego competitivo.

La actualización incluirá también nuevas granadas, minas, sistemas de comunicación silenciosa mediante bengalas y accesorios adicionales para la personalización del armamento. El objetivo es que cada jugador pueda construir configuraciones mucho más especializadas según su estilo de juego.

Esta apuesta por la profundidad táctica responde a una de las demandas más repetidas por la comunidad desde el estreno del juego. Bungie quiere que las decisiones previas a cada incursión tengan un peso real y que las elecciones de equipamiento puedan marcar diferencias significativas durante una partida.

Sentinel, el nuevo Runner centrado en la defensa

Otra de las grandes incorporaciones será Sentinel, una nueva carcasa Runner diseñada para los jugadores que prefieren un rol más defensivo dentro de los equipos. A diferencia de otros personajes orientados al ataque o la movilidad, Sentinel incorpora herramientas destinadas al control del terreno y la protección de aliados.

Sus habilidades incluyen dispositivos capaces de bloquear explosivos enemigos, desplegar minas defensivas y proporcionar información adicional sobre los movimientos rivales. La intención es abrir nuevas posibilidades estratégicas para los grupos coordinados y favorecer estilos de juego menos agresivos.

Con la llegada de Sentinel, Bungie amplía el abanico de opciones disponibles para la composición de equipos y refuerza la importancia de la cooperación dentro de las expediciones más complejas.

Una progresión más rápida y menos frustrante

Las mejoras no terminan en el contenido jugable. Bungie ha reconocido que muchos usuarios abandonaron Marathon debido a la sensación de progreso lento y a la complejidad de algunos sistemas internos. Por ello, la Temporada 2 introducirá cambios destinados a acelerar la progresión y reducir la sensación de repetición.

Entre las novedades figura un nuevo sistema denominado Cradle, que permitirá personalizar estadísticas permanentes y ofrecer recompensas más consistentes a largo plazo. Además, se han reducido varios requisitos asociados a contratos, materiales y progresión de facciones.

La interfaz también recibirá mejoras importantes, acompañadas de ajustes en el almacenamiento, el emparejamiento y diferentes aspectos relacionados con la calidad de vida. Bungie espera que estas modificaciones reduzcan las barreras de entrada para los nuevos jugadores y faciliten el regreso de quienes abandonaron el juego durante los primeros meses.

Bungie se juega mucho más que una temporada

La importancia de esta actualización va mucho más allá del contenido habitual de una temporada. Durante las últimas semanas, la situación de Marathon ha generado numerosos debates dentro de la comunidad. La reducción de jugadores activos y el complicado contexto de Bungie han convertido a la Temporada 2 en una especie de examen decisivo para el estudio.

Diversos analistas y medios especializados coinciden en señalar que esta nueva etapa representa una oportunidad clave para recuperar la confianza de los jugadores. Bungie ha admitido públicamente que algunos sistemas resultaban demasiado exigentes y que el juego necesitaba ofrecer experiencias más accesibles sin perder profundidad competitiva.

La semana gratuita encaja perfectamente dentro de esa estrategia. Al permitir el acceso completo sin coste durante siete días, la compañía espera atraer a miles de jugadores curiosos que hasta ahora habían permanecido al margen debido a las dudas sobre la propuesta o al precio de entrada.

Además, la coincidencia con el reinicio de temporada garantiza que todos comiencen prácticamente desde el mismo punto, evitando una de las principales barreras que suelen encontrar los nuevos usuarios en juegos competitivos con meses de recorrido.

¿Es Marathon gratis para siempre?

La respuesta es no. A pesar de la confusión generada en redes sociales durante los últimos días, Bungie no ha anunciado la conversión definitiva de Marathon al modelo free-to-play. Lo que se activará el 2 de junio es una promoción temporal denominada Open Play Week.

Durante ese periodo los usuarios podrán descargar y disfrutar del juego completo sin coste, pero una vez finalizada la promoción, el acceso volverá a requerir la compra del título. Sin embargo, cualquier avance conseguido permanecerá asociado a la cuenta del jugador y podrá recuperarse inmediatamente si decide adquirirlo más adelante.

Esta fórmula permite a Bungie aumentar la exposición del juego sin renunciar a su modelo comercial actual. También sirve como una prueba a gran escala para medir la recepción de todas las mejoras incorporadas en la segunda temporada.

El futuro de Marathon empieza el 2 de junio

La llegada de la Temporada 2 marca probablemente el momento más importante para Marathon desde su lanzamiento. Bungie no solo introduce nuevos escenarios, armas y personajes, sino que reestructura aspectos fundamentales de la experiencia para responder a las críticas recibidas durante los primeros meses de vida del juego.

Con una semana gratuita, una progresión renovada, una nueva zona ambientada en la oscuridad y un reinicio global que igualará las condiciones para toda la comunidad, el estudio confía en que esta actualización sirva para atraer nuevos jugadores y recuperar a quienes se alejaron tras la primera temporada.

El 2 de junio comenzará una nueva etapa para uno de los proyectos más ambiciosos de Bungie. La pregunta ya no es si Marathon puede cambiar, sino si todos estos cambios serán suficientes para convertirlo en el fenómeno que el estudio imaginó cuando decidió recuperar una de las sagas más históricas de su catálogo.

Descubrid lo que se avecina y probadlo personalmente durante la semana abierta de juego, del 2 al 9 de junio.