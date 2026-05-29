Cloud AI Live Madrid 2026: Google acelera la era de la inteligencia autónoma y convierte Madrid en el escaparate europeo de la IA agéntica

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El 28 de mayo del 2026 se celebro el Cloud AI Live Madrid 2026: Google acelera la era de la inteligencia autónoma y convierte Madrid en el escaparate europeo de la IA agéntica donde había empresas y consultora del sector tecnológico.

Gracias a los amigos de Hiberus pude ver alguna charla muy interesantes

Madrid se convirtió este jueves en el gran escenario de la inteligencia artificial empresarial. IFEMA acogió Cloud AI Live Madrid 2026, el principal encuentro de Google Cloud en España, una cita que reunió a directivos, desarrolladores, partners tecnológicos y grandes compañías para mostrar cómo la inteligencia artificial ha dejado atrás la fase experimental para convertirse en una tecnología desplegada a escala real dentro de las organizaciones.

Lo que hace apenas un año se presentaba como una promesa de futuro, hoy se traduce en proyectos productivos, agentes autónomos capaces de ejecutar tareas complejas, nuevas arquitecturas de datos y plataformas diseñadas para integrar la IA en el corazón de los procesos empresariales. Ese fue el mensaje que atravesó toda la jornada: la era de la inteligencia artificial generativa ha evolucionado hacia la era agéntica.

Desde primera hora de la mañana, el ambiente en el pabellón 12 de IFEMA reflejaba la dimensión del momento. El aforo presencial se completó y la organización habilitó seguimiento online para miles de asistentes adicionales. Bajo el lema de la “música agéntica”, Google quiso presentar la inteligencia artificial como una gran orquesta tecnológica en la que infraestructura, datos, modelos y aplicaciones trabajan de forma coordinada.

La encargada de abrir la jornada fue Lisa Martínez, responsable de Inteligencia Artificial para Iberia y Oriente Medio, quien definió el evento como un punto de encuentro para comprender cómo los anuncios realizados durante Google Cloud Next y Google I/O ya están transformándose en soluciones reales desplegadas en empresas españolas. Durante su intervención destacó que España está viviendo un despliegue masivo de inteligencia artificial en sectores como la banca, la industria, la salud, la administración pública y los servicios.

Martínez subrayó además el papel de los socios tecnológicos en este proceso. Lejos de presentar la revolución de la IA como un esfuerzo individual, defendió que la innovación actual es fruto de un ecosistema formado por fabricantes, consultoras, integradores y clientes que trabajan conjuntamente para convertir la tecnología en operaciones reales.

Pero el momento más esperado llegó con la intervención de Isaac Hernández, country leader de Google Cloud para España y Portugal. Su discurso marcó el tono estratégico del evento y dejó algunas de las cifras más contundentes de la jornada.

“Estamos viviendo el momento más fascinante de la historia de las tecnologías de la información”, afirmó ante los asistentes. Hernández sostuvo que la inteligencia artificial no representa simplemente una evolución tecnológica ni siquiera una revolución, sino una transformación profunda de la manera en que las personas acceden a la información, trabajan, aprenden y toman decisiones.

El directivo apoyó esa visión con una reflexión atribuida a Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, quien recientemente aseguró que la revolución de la IA podría ser diez veces más potente que la Revolución Industrial y producirse diez veces más rápido. Una afirmación que, según Hernández, ayuda a comprender la velocidad a la que está avanzando la adopción de estas tecnologías.

Las cifras que presentó Google sirven para ilustrar esa aceleración. Actualmente la compañía procesa 3,2 cuatrillones de tokens al mes, una cantidad que se ha multiplicado por siete en apenas doce meses. El dato refleja el crecimiento exponencial del uso de modelos de inteligencia artificial en organizaciones de todo el mundo y anticipa el enorme incremento de demanda computacional que se espera durante los próximos años.

Para responder a esa demanda, Google anunció inversiones de una magnitud pocas veces vista en la industria tecnológica. Hernández explicó que la compañía prevé destinar alrededor de 180.000 millones de dólares a infraestructura y desarrollo durante 2026, una cifra que utilizó para trasladar confianza a clientes y socios en un momento en el que la capacidad de cómputo se ha convertido en uno de los factores más críticos para la expansión de la inteligencia artificial.

España ocupó un lugar destacado en esa narrativa. Google recordó que este año se cumplen cuatro años desde la puesta en marcha de sus centros de datos en Madrid, una infraestructura que convirtió a la compañía en el primer hyperscaler en desplegar una región cloud en el país. Hernández destacó además la posición estratégica de la Península Ibérica gracias a la red de cables submarinos que conecta España con Europa, África y Estados Unidos, así como las inversiones en energía renovable y ciberseguridad que la empresa mantiene en Castilla y León y Málaga.

Sin embargo, más allá de la infraestructura, los anuncios más importantes estuvieron relacionados con la evolución de Gemini, la familia de modelos de inteligencia artificial de Google.

Uno de los protagonistas fue Gemini 3.5 Flash, definido por la compañía como su modelo más avanzado para el desarrollo de sistemas agénticos. Según explicó Hernández, combina mayor capacidad de razonamiento con una velocidad superior y unos costes más competitivos, una combinación especialmente relevante para aplicaciones empresariales que necesitan ejecutar miles de procesos en tiempo real.

También destacó Gemini Omni, una evolución de la apuesta multimodal de Google. La plataforma es capaz de trabajar simultáneamente con texto, audio, imágenes, música y vídeo, permitiendo transformar contenidos audiovisuales mediante instrucciones en lenguaje natural. Durante la demostración se mostraron ejemplos de traducción automática de vídeos completos manteniendo la voz, los gestos y la sincronización labial de los protagonistas originales.

La programación también tuvo espacio para el desarrollo de software. Google presentó nuevas capacidades asociadas a Antigravity 2.0, una plataforma basada en sistemas multiagente que busca automatizar buena parte del trabajo de programación. La idea es superar el modelo tradicional de copilotos para evolucionar hacia agentes capaces de generar, revisar, optimizar y desplegar código de manera prácticamente autónoma.

Magnific ha evolucionado su modelo de negocio pasando de ser Freepic un banco de imágenes a una plataforma generadora con IA de imágenes y vídeos.

La dimensión internacional del evento quedó patente con la participación de Peter Fitzpatrick, vicepresidente de Platforms and Devices de Google, desplazado desde California para mostrar algunas de las novedades anunciadas recientemente en Google I/O.

Fitzpatrick presentó la evolución del buscador de Google hacia una experiencia mucho más conversacional basada en inteligencia artificial. La compañía prepara una nueva generación de búsqueda capaz de responder preguntas complejas, contextualizar información y mantener conversaciones continuadas con el usuario. Según explicó, las funciones AI Overview ya cuentan con más de 2.500 millones de usuarios activos y los modos conversacionales superan los 1.000 millones.

Otra de las novedades fue Gemini Spark, descrito como un agente personal disponible las 24 horas del día. A diferencia de los asistentes tradicionales, Spark puede ejecutar acciones de forma autónoma, desde organizar compras hasta coordinar tareas o gestionar reservas. El objetivo es convertir la IA en un colaborador activo y no únicamente en una herramienta de consulta.

Google mostró además cómo estas capacidades comenzarán a integrarse de forma nativa en dispositivos Android, portátiles Chromebook y futuros sistemas de realidad extendida. La compañía confirmó avances en Android XR y anunció nuevas colaboraciones con fabricantes de gafas inteligentes para llevar Gemini a experiencias de traducción, navegación y asistencia contextual en tiempo real.

De vuelta al terreno empresarial, Hernández insistió en que la adopción de inteligencia artificial ya es una realidad. Según los datos compartidos durante la sesión plenaria, el 75% de los clientes de Google Cloud utiliza actualmente alguna de las tecnologías de IA de la compañía dentro de sus procesos productivos.

Uno de los bloques más técnicos de la jornada estuvo dedicado a la infraestructura que hace posible esa expansión. Google explicó la evolución de sus TPU, los procesadores diseñados específicamente para cargas de inteligencia artificial. La nueva generación, denominada TPU v8, introduce una arquitectura diferenciada para entrenamiento e inferencia, optimizando el rendimiento de cada tarea y mejorando la eficiencia energética.

La compañía también presentó Virgo, una nueva arquitectura de red capaz de conectar hasta un millón de chips en un mismo entorno de computación distribuida. Según los responsables técnicos, esta innovación permitirá escalar modelos cada vez más complejos sin degradar el rendimiento, uno de los principales desafíos actuales de la industria.

El dato se complementó con otro anuncio relevante: la incorporación de la plataforma Vera Rubin de Nvidia dentro de Google Cloud, reforzando una estrategia híbrida en la que la compañía combina sus propios procesadores con tecnologías de terceros.

La segunda gran pata del evento fue la gestión de datos. Google defendió que el futuro de la IA empresarial depende de la capacidad para conectar información dispersa en múltiples sistemas, nubes y aplicaciones.

Para ello presentó Knowledge Catalog, una plataforma diseñada para catalogar automáticamente activos de información, comprender el significado empresarial de los datos y construir un grafo de conocimiento corporativo capaz de relacionar documentos, bases de datos, grabaciones y aplicaciones de negocio.

La compañía anunció además nuevas capacidades de integración con plataformas como SAP, Salesforce, ServiceNow o Workday, así como soporte para estándares abiertos como Model Context Protocol y Apache Iceberg. El objetivo es construir entornos multicloud donde la información pueda analizarse sin necesidad de mover físicamente los datos entre proveedores.

Otro de los lanzamientos destacados fue Lightning Engine, un nuevo motor de ejecución orientado a cargas analíticas y proyectos de ciencia de datos. Google aseguró que la plataforma duplica la relación precio-rendimiento de las soluciones líderes anteriores y está preparada para soportar el crecimiento exponencial de las cargas generadas por agentes autónomos.

La teoría dio paso a la práctica con una demostración en vivo liderada por Javier Martínez y el equipo de preventa de Google Cloud. Durante la sesión mostraron cómo distintos agentes especializados podían localizar información distribuida en varios proveedores cloud, correlacionar datos procedentes de SAP, bases de datos transaccionales y sistemas analíticos, construir pipelines de transformación y responder preguntas complejas de negocio en apenas unos minutos.

La demostración ilustró uno de los mensajes recurrentes de la jornada: la IA agéntica no consiste únicamente en generar texto, sino en ejecutar procesos completos conectando datos, sistemas y aplicaciones de manera autónoma.

Entre los casos de éxito presentados destacó especialmente el de Prosegur. Miguel Torres, CIO de la compañía, explicó cómo el programa AI Everywhere ha permitido desplegar Google Workspace y Google Cloud Platform a gran escala dentro de la organización. La empresa, presente en 36 países y con más de 180.000 empleados, ha conseguido que más de 40.000 trabajadores utilicen herramientas basadas en inteligencia artificial generativa dentro de su actividad diaria.

Torres describió el proyecto como una transformación cultural más que tecnológica. La iniciativa implicó abandonar modelos tradicionales basados en archivos locales para evolucionar hacia entornos colaborativos en la nube con capacidades de IA integradas. El despliegue se completó en apenas tres meses e incluyó miles de horas de formación para acompañar el cambio organizativo.

Más allá de Prosegur, durante el evento se mostraron experiencias desarrolladas por organizaciones como Ayuntamiento de Madrid, Unicaja, Fundación ONCE, Ilunion, Metrovacesa, Mutua Madrileña, Mapfre, Balearia, Meteored o Freepik. Los proyectos abarcan desde atención al cliente y análisis de datos hasta accesibilidad, servicios públicos, salud o generación de contenidos mediante inteligencia artificial.

Uno de los anuncios que más repercusión generó entre los asistentes fue la confirmación de que Gemini se convertirá en la inteligencia artificial oficial de la selección española de fútbol. Google presentó la iniciativa como un ejemplo de cómo la IA comenzará a integrarse en entornos cada vez más diversos, desde la productividad empresarial hasta el deporte profesional.

La compañía aprovechó además el encuentro para reforzar su apuesta por Gemini Enterprise y Workspace como ejes de la transformación digital corporativa. Google defendió que el futuro del puesto de trabajo pasa por incorporar capacidades de IA de forma universal y transparente en herramientas cotidianas, reduciendo barreras de adopción y facilitando la colaboración entre personas y agentes inteligentes.

El mensaje final de Cloud AI Live Madrid 2026 fue inequívoco. La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa experimental para convertirse en una plataforma de transformación empresarial a gran escala. Google quiere liderar ese cambio apoyándose en una combinación de infraestructura propia, modelos multimodales, plataformas de datos y ecosistemas abiertos capaces de integrar tecnologías de múltiples proveedores.

Desde Madrid, la compañía lanzó una declaración de intenciones: la próxima gran revolución tecnológica no girará únicamente alrededor de asistentes conversacionales, sino de redes de agentes capaces de colaborar, tomar decisiones y ejecutar tareas complejas de forma autónoma. Y si algo quedó claro durante la jornada es que esa transición ya no pertenece al futuro. Está ocurriendo ahora.