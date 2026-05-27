Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Se ha revelado Dragon Quest XII: Allende los Sueños coincidiendo con el 40 aniversario de Dragon Quest. Cada 27 de mayo, Square Enix celebra el DRAGON QUEST Day (o DQ Day), conmemorando la fecha en la que se lanzó el juego original DRAGON QUEST en Japón en 1986. Para celebrar el DQ Day en esta ocasión en la que la serie DRAGON QUEST cumple 40 años, Square Enix ha hecho varios anuncios sobre sus próximos títulos,

El desarrollo de DRAGON QUEST XII se ha reiniciado con una nueva estructura, y el título que originalmente era DRAGON QUEST XII: The Flames of Fate ahora se ha confirmado como DRAGON QUEST XII: Allende los sueños. Además de este cambio, el logo del juego se ha remozado por completo. Este anuncio llega acompañado de mensajes de Yuji Horii, el diseñador del juego, y Yosuke Saito, el productor ejecutivo, además de imágenes del juego en desarrollo.

Además, la entrega más reciente de la serie DRAGON QUEST Monsters, titulada DRAGON QUEST Monsters: El reino marchito llegará a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Windows. Este título está protagonizado por Bianca y Nera, dos inolvidables personajes de DRAGON QUEST V: La prometida celestial.

DRAGON QUEST XI S: Ecos de un pasado perdido, que tan buenas críticas recibió en su momento, estará disponible también para Nintendo Switch 2 a partir del 24 de septiembre. Es posible reservar el juego a partir de hoy, 27 de mayo.

Por otra parte, Square Enix también ha anunciado durante el DQ Day que los títulos DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake y DRAGON QUEST III HD-2D Remake, que conforman la trilogía de Erdrick, han tenido una excelente acogida tras su reciente lanzamiento y han vendido conjuntamente 4 millones de unidades en todo el mundo.