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La carrera por fabricar chips más potentes acaba de sumar un nuevo capítulo. Huawei ha presentado la llamada Tau Scaling Law, una propuesta que busca mejorar el rendimiento no solo reduciendo transistores, sino acortando el tiempo que tardan los datos en moverse dentro de los sistemas. La compañía aspira a alcanzar en 2031 una densidad equivalente a procesos de 1,4 nanómetros, aunque no habla de fabricar chips reales con esa litografía, sino de lograr un rendimiento comparable mediante diseño y arquitectura.

Una vía alternativa ante las sanciones

El anuncio llega en un momento especialmente delicado para Huawei y para toda la industria china de semiconductores. Las restricciones impuestas por Estados Unidos han limitado el acceso de China a maquinaria avanzada de litografía, lo que ha obligado a sus principales compañías tecnológicas a buscar soluciones propias para seguir compitiendo en áreas tan exigentes como los smartphones, la inteligencia artificial y los centros de datos.

Según la propia compañía, la Tau Scaling Law propone sustituir parte del avance clásico basado en hacer todo más pequeño por una optimización del tiempo de transmisión de señales. Dicho de forma sencilla, si no se puede reducir tanto el tamaño físico del chip, se intenta que la información viaje mejor, con menos latencia y mayor eficiencia.

LogicFolding, el nombre clave del anuncio

La tecnología más llamativa de esta hoja de ruta es LogicFolding, una arquitectura que Huawei prevé estrenar en sus próximos chips Kirin en otoño de 2026. Su objetivo es acortar cableados internos, reducir cargas de propagación y mejorar el rendimiento general del circuito.

El impacto de este tipo de avances va mucho más allá de los móviles o los servidores. También afecta de lleno al ecosistema de ocio digital, donde cada milisegundo puede cambiar la experiencia del usuario. Videojuegos en la nube, retransmisiones interactivas, aplicaciones con inteligencia artificial y plataformas de entretenimiento como los casino online españa dependen de respuestas rápidas, estabilidad constante y una capacidad de procesamiento que el usuario rara vez ve, aunque la percibe en cada interacción.

La IA acelera la demanda de nuevos chips

La inteligencia artificial está disparando la necesidad de procesadores capaces de mover grandes volúmenes de datos. Huawei quiere reforzar su línea Ascend como alternativa nacional a Nvidia en China, en un momento en el que la demanda de chips para IA se ha convertido en una cuestión tecnológica, económica y geopolítica.

Aun así, los retos siguen siendo considerables. El coste de producción, el consumo energético, la generación de calor y la integración de sistemas son obstáculos especialmente relevantes, sobre todo en servidores de inteligencia artificial. La propia Huawei reconoce que necesitará nuevas herramientas de diseño adaptadas a esta arquitectura, lo que confirma que el camino todavía está lejos de estar resuelto.

Más potencia, más experiencias en tiempo real

A pesar de esas dificultades, el movimiento de la compañía deja clara una tendencia de fondo. La próxima década digital no dependerá únicamente de pantallas mejores, aplicaciones más vistosas o redes más rápidas.

Por eso, incluso búsquedas aparentemente simples como números de la ruleta en orden forman parte de un ecosistema mucho más amplio. Los usuarios consultan, comparan, aprenden reglas y esperan acceder a contenidos interactivos de forma rápida, clara y sin interrupciones. La tecnología que hay detrás del chip no se ve en la pantalla, pero condiciona la fluidez de todo lo que ocurre dentro de ella.

Huawei no ha demostrado todavía que su camino pueda igualar a los líderes mundiales en fabricación avanzada. Sin embargo, su propuesta confirma que cuando la miniaturización encuentra límites físicos y políticos, la innovación busca otros atajos. Y en esa carrera, el diseño interno del chip puede ser tan decisivo como el tamaño del transistor.

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