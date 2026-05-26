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Guía fácil: cómo empezar a usar Alexa+ en España

Alexa+ es la nueva generación del asistente personal de Amazon capaz de mantener conversaciones fluidas y ejecutar tareas más complejas en el mundo real

Para empezar a usarlo, necesitas un dispositivo Echo compatible, registrarte en el programa de Acceso Anticipado y empezar a hablar con Alexa+

Alexa+ es el nuevo asistente personal de Amazon: más inteligente, más conversacional y más personalizada. Ha llegado a España para ayudarte todavía más, desde mantener conversaciones naturales hasta organizar tu día y gestionar tu hogar digital. Alexa ya forma parte del día a día de muchos hogares españoles y solo en los últimos tres años, los clientes en España han interactuado con Alexa más de 27.000 millones de veces.

Antes de empezar a usar Alexa+

Los clientes en España ya pueden acceder al programa de Acceso Anticipado de Alexa+ a través de tres formas. En primer lugar, se irá invitando a los propietarios de dispositivos Echo compatibles de forma progresiva. En segundo lugar, también pueden solicitar acceso directamente al Acceso Anticipado en amazon.es/nuevaalexa.

En tercer lugar, podrán acceder a Alexa+ comprando un dispositivo Echo compatible. Hay una serie de dispositivos preparados para esta nueva experiencia, son los más avanzados hasta la fecha: Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max y Echo Studio. Están diseñados específicamente para Alexa+, con más potencia de procesamiento y memoria para que la interacción sea más proactiva, personalizada y fluida, tanto por voz como en la pantalla de los Echo Show. No obstante, casi todos los dispositivos Echo en España son compatibles para que puedas empezar a usar Alexa+.

La fase de acceso anticipado invitará a los clientes españoles durante las próximas semanas para que prueben la nueva experiencia de Alexa+. Se irá ampliando a lo largo de los próximos meses. Este periodo de Acceso Anticipado permite a miles de personas experimentar con las funciones impulsadas por IA. Así, los participantes tendrán la oportunidad de aportar comentarios para ayudarnos a mejorar la experiencia.

Todo listo para pasar a la acción

Una vez dentro, los primeros minutos con Alexa+ se disfrutan hablando como lo harías con cualquier amigo o amiga. Basta con decir “Alexa” una vez y continuar la conversación sin repetir la palabra de activación: Alexa+ entiende frases a medias, expresiones coloquiales y cambios de tema, y además está pensada para sentirse genuinamente local, entendiendo matices del español y referencias culturales del día a día como, por ejemplo, “me viene fatal”, “madre mía” o “estoy flipando”.

En la práctica, puedes empezar probando funciones sencillas que se vuelven imprescindibles rápido: pon música en Amazon Music, Spotify o Apple Music, pide recomendaciones de series o libros, o mantente al día con noticias de los principales medios. Si tienes un Echo Show, también puedes apoyarte en la pantalla para tareas cotidianas, desde consultar información con más detalle hasta recibir ayuda “a la vista” para pequeñas decisiones del día.

gestionar la agenda, crear recordatorios, redactar y enviar emails por voz y, en casa, controlar tu hogar inteligente de forma natural: basta decir “Está oscuro” para que encienda las luces o “Hace calor aquí” para ajustar la temperatura. Incluso podrás crear rutinas complejas a través de la conversación, sin necesidad de entrar en la app. Cuando ya te hayas familiarizado con los procesos más básicos, llega lo más diferencial: Alexa+ no solo responde, pasa a la acción . Puede ayudarte ainteligente de forma natural: basta decir “Está oscuro” para que encienda las luces o “Hace calor aquí” para ajustar la temperatura. Incluso podrás crear rutinas complejas a través de la conversación, sin necesidad de entrar en la app.

Organiza tu día a día con Alexa+

Alexa+ puede completar tareas de principio a fin de forma natural: desde descubrir música nueva u organizar tu agenda hasta, próximamente, reservar mesa en restaurantes o hacer la compra. Además, Alexa+ puede recordar lo que es importante para ti, por ejemplo, tus preferencias o hábitos para ofrecer respuestas más relevantes y recomendaciones más ajustadas a tu día a día.

Es capaz de crear una playlist con tu música favorita y que suene al instante; puede recomendarte un regalo para alguien, comprarlo y avisarte cuando llegue; o ayudarte a organizar una celebración proponiendo ideas, redactando una invitación y enviarla a tus contactos. También permite compartir documentos (por ejemplo, un calendario escolar o un manual de instrucciones) para extraer la información importante y poder preguntarle sobre cuándo empiezan las vacaciones o “¿qué significa esta luz parpadeante?”.

Y si alternas entre dispositivos, puedes empezar una conversación en tu Echo en la habitación y retomarla más tarde en la cocina, o fuera de casa a través de la app de Alexa en el móvil, manteniendo el contexto para que se sienta como una conversación continua. En Amazon, a este enfoque se le denomina inteligencia ambiental: Alexa+ es el asistente que está siempre disponible, tecnología que está cuando la necesitas y que desaparece cuando no.

Alexa+: gratis para los miembros de Prime

Impulsada por inteligencia artificial generativa, Alexa+ es una nueva forma de entender la asistencia en casa. No se limita a responder preguntas; te acompaña, entiende el contexto, recuerda lo importante y convierte peticiones cotidianas en acciones reales. Alexa+ encaja en el ritmo del hogar, desde entretenerte y mantenerte informado hasta ayudarte a organizar el día y simplificar tareas.

Alexa+ será gratis para todos durante el periodo de Acceso Anticipado. Después del Acceso Anticipado, Alexa+ seguirá siendo gratis para todos los miembros Prime, como el beneficio más reciente, lo que ampliará la oferta que los clientes ya disfrutan, con ventajas como el envío rápido y gratuito, Amazon Photos, Amazon Music y Prime Video. Para los clientes que no sean miembros Prime, Alexa+ costará 22,99 € al mes.