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HUAWEI y Eliud Kipchoge presentan el HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition

HUAWEI presentó el 7 de mayo HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, desarrollado en colaboración con la leyenda del maratón Eliud Kipchoge. Inspirada en el espíritu maratoniano de los corredores, esta edición simboliza la disciplina, la pasión por superar los límites y la perseverancia inquebrantables, en homenaje a todos los corredores que nunca se conforman.

Cuatro colores de correa que representan la mentalidad del corredor; la esfera «Racing Legend» registra cada hito

HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition se inspira en el espíritu de diversos corredores de maratón, con una correa que combina los colores azul, rojo, blanco y verde. El azul simboliza la disciplina absoluta, los madrugones y atardeceres en los que los corredores superan sus límites personales. El rojo representa la pasión por los avances y el esfuerzo constante por ser más rápido. El blanco simboliza la fe en la superación de las barreras físicas, mientras que el verde representa la verdadera perseverancia y la fuerza que impulsa a los corredores en la pista. Estas cuatro cualidades se entrelazan y convergen en tu muñeca, creando una fuerza poderosa que te ayuda a superar tus límites y a ti mismo. La esfera «Racing Legend», con un diseño que transmite energía rítmica, se inspira en el ritmo de la carrera. Su llamativa combinación de colores rojo y verde combinan la estética de la velocidad con la pasión por la competición en un diseño compacto. La esfera muestra cinco parámetros clave del running: tiempo de recuperación, índice de capacidad de carrera (RAI), carga de entrenamiento semanal (WTL), VO2máx e índice de entrenamiento, lo que ofrece a cada corredor información precisa y con base científica sobre su rendimiento.

Panel de control del campamento de entrenamiento con información detallada

HUAWEI se ha asociado con el equipo de running dsm-firmenich para presentar su primer «Panel de control del campamento de entrenamiento»[1], una herramienta diseñada para revolucionar el entrenamiento de los corredores gracias a información basada en datos. Esta innovadora función permite importar y exportar datos de entrenamiento de forma fluida, lo que permite a los usuarios llevar su rendimiento en el running a nuevas cotas.

El panel de control actúa como un centro de control centralizado que ofrece una visión general completa de las capacidades de un corredor. A través de tarjetas intuitivas, los usuarios pueden supervisar parámetros como los tiempos previstos, la zona de frecuencia cardíaca, la zona de ritmo y el índice de capacidad de carrera, lo que les permite conocer rápidamente su nivel. El panel de control también puede mostrar tendencias en 10 parámetros clave, entre los que se incluyen el índice de entrenamiento, el equilibrio medio y la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante el sueño, todo ello visualizado en sencillos cuadros y gráficos. Esta información proporciona la base científica necesaria para ajustar los planes de entrenamiento. El panel de control también muestra los resultados acumulados del ejercicio para diferentes periodos, como la distancia total, la carga total y el ritmo medio, mientras que para cada carrera se muestran métricas de rendimiento detalladas, como el tiempo de contacto con el suelo, la oscilación vertical y la potencia, lo que ofrece una orientación práctica para optimizar la técnica del corredor.

Una característica destacada del panel de control es su función de importación y exportación de datos. Los corredores pueden importar datos de otros dispositivos o aplicaciones al panel de control, lo que garantiza la continuidad en su proceso de entrenamiento. Los usuarios también tienen la flexibilidad de exportar sus datos para un análisis más detallado.





Con su lanzamiento oficial, el panel de control Training Camp estará disponible para todos los usuarios al iniciar sesión en sus cuentas de HUAWEI Health. Ofrecerá a los usuarios los mismos análisis avanzados de entrenamiento de los que disfruta el equipo de running dsm-firmenich, con el que HUAWEI seguirá colaborando para perfeccionar y mejorar la funcionalidad del panel de control. Esto garantizará que evolucione al ritmo de las necesidades de los corredores.

Desde la conexión emocional hasta el análisis de rendimiento de nivel profesional, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition ha sido diseñado pensando en los corredores. Es mucho más que una simple herramienta de registro de datos en tu muñeca; es un símbolo del espíritu del corredor. Este reloj acompaña a los corredores en cada avance y cada hito, mientras escriben sus propias leyendas en la pista, kilómetro a kilómetro.

Pagos contacless con solo mover la muñeca

Los pagos contacless se han convertido en parte de la vida cotidiana de los usuarios de relojes inteligentes. La introducción de Curve Pay en los dispositivos HUAWEI WATCH hace que los pagos sean más accesibles, al tiempo que mantiene la seguridad y la comodidad, como parte de la iniciativa más amplia de HUAWEI para ampliar la funcionalidad de los wearables en el día a día.

Además de permitir pagos rápidos e independientes, con HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, los clientes obtienen acceso a una serie de ventajas clave de Curve Pay, tales como:

Funcionalidad de pago directo con un toque, disponible en innumerables terminales, junto con otras funciones de gestión de tarjetas dentro de la aplicación, incluida la función Go Back in Time® para corregir errores de pago tras la compra.

Una experiencia de monedero inteligente, que permite a los clientes consolidar la mayoría de las principales tarjetas en una única interfaz.

Funciones seguras de detección de salida de la muñeca, que activan la solicitud de código de acceso si se retira el dispositivo.

Curve Pay está disponible en HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition en Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Reino Unido, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Los clientes pueden empezar descargando la aplicación Curve Pay en su smartphone desde HUAWEI AppGallery, App Store, Google Play o Galaxy Store, y luego instalándola y emparejándola con un HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition.

Disponibilidad y precios

HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition saldrá a la venta en España el 28 de mayo y estará disponible en todos los canales de venta autorizados como Media Markt, El Corte Inglés, Orange y Amazon a un precio de 399€.

Durante el periodo de lanzamiento, del 25 de mayo al 21 de junio, los usuarios podrán disfrutar de una oferta exclusiva que incluye HUAWEI FreeBuds 7i de regalo y una correa GT de 22 mm. Además, el precio final será de 399 €, pero con motivo del lanzamiento obtendrás un descuento de 30€ directo en el precio final, por lo tanto se queda en 369€.