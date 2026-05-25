Bandai Namco celebra el día de PAC-MAN: «PAC-MAN: Snack Breaks primer episodio de la serie de animación»

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Bandai Namco Entertainment Europe celebra el día de PAC-MAN con varias actividades, entre las que se incluye el estreno oficial de los cortos animados “PAC-MAN: Snack Breaks”, justo a tiempo para celebrar el cumpleaños de este icono. Bandai Namco también celebra este día especial ofreciendo un objeto de bonificación dentro del juego en el videojuego de PAC-MAN más reciente, PAC-MAN WORLD™2 Re-PAC, que proporciona a los jugadores un sombrero de cumpleaños coleccionable para añadir a las opciones de personalización de sus personajes.



“PAC-MAN: Snack Breaks”

Ya está disponible el primer episodio de la serie de animación “PAC-MAN: Snack Breaks”. Bandai Namco Entertainment, en colaboración con el estudio de animación Cartuna, ha producido esta serie animada, que sigue a PAC-MAN en su viaje desde PAC-Village hasta la trepidante y luminosa NEW PAC-CITY, donde la vida cotidiana se convierte en una aventura a toda velocidad gracias a los aperitivos. Con el Equipo Fantasma siempre pisándole los talones, el optimismo sin límites de PAC-MAN es su mayor poder. Dirigida por Noah Pardo y con Adam Belfer, James Belfer, Monica Mazel, Garrett Beltis y Ben Bishop como productores principales, la serie presenta una identidad visual atrevida e inspirada en lo retro, así como una narrativa cómica y trepidante adaptada al público digital. “PAC-MAN: Snack Breaks” se puede ver en el canal oficial de YouTube, y se publicarán nuevos episodios cada mes.

Objeto Gratuito Dentro del Juego

Celebra el cumpleaños de PAC-MAN con el lanzamiento de un sombrero de cumpleaños gratuito dentro del juego para todos los jugadores de PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC, el remake del querido juego de plataformas y acción. Corre, devora y rebota por PAC-LAND de la forma más festiva con el nuevo sombrero de cumpleaños, disponible para todas las plataformas del juego: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam.