Resumen del Google I/O 2026, en palabras de los líderes de Google

¡Y así concluye Google I/O 2026!

Este año, presentamos dos nuevos modelos, Gemini Omni y Gemini 3.5, e implementamos importantes actualizaciones en Google Antigravity, nuestra plataforma de desarrollo centrada en agentes. También estamos integrando agentes y experiencias basadas en agentes en todos nuestros productos, como agentes de información en la Búsqueda y Gemini Spark y Daily Brief en la aplicación Gemini. Además, continuamos expandiendo Gemini a todos nuestros productos, desde Google Pics hasta gafas inteligentes y Ask YouTube .

Descubre todos los detalles de Google I/O de la mano de líderes como Robby Stein y Demis Hassabis , quienes estuvieron presentes en el Shoreline Amphitheatre. Además, James Manyika , Nick Fox y otros líderes explican en detalle nuestra investigación, las últimas novedades científicas, la Búsqueda y todo lo que debes saber sobre el funcionamiento de nuestros anuncios de modelos.

Sundar Pichai compartió un resumen de nuestros anuncios más importantes justo después de bajar del escenario.

Han pasado 10 años desde que por primera vez orientamos Google para que fuera una empresa centrada en IA. La gente busca ver el valor de la IA trabajando en los productos que utiliza cada día. Estamos realmente centrados en esto, y en I/O compartimos cómo estamos generando impacto con avances en modelos, programación y agentes. Algunos de los momentos destacados de lo que lanzamos:

👉 Gemini Omni, un nuevo paso en los modelos de mundos que puede crear cualquier cosa a partir de cualquier entrada, empezando por el vídeo.

👉 Más formas de ayudarte a identificar contenido generado por IA. Además, estamos entusiasmados con OpenAI, Kakao Corp y ElevenLabs se unirán a NVIDIA adoptando nuestra marca de agua SynthID.

👉 Ask YouTube y Docs Live, llevando la IA conversacional a más productos que la gente usa cada día.

👉 Gemini 3.5 Flash, el primero de la serie de modelos 3.5, que combina inteligencia de frontera con acción. Es comparable a los mejores modelos y muy rápido. Estamos llevando Gemini 3.5 Flash a todos en nuestros productos y APIs.

👉 Gemini Spark, tu nuevo agente personal en la app Gemini que hace las cosas en tu nombre, bajo tu dirección. Funciona 24/7, se integra perfectamente con las herramientas (empezando por las nuestras), y pronto podrás trabajar con él por chat y correo electrónico.

👉 Estamos entrando en la era de los agentes de búsqueda y lanzando una nueva caja de búsqueda inteligente impulsada por IA, nuestra mayor mejora en 25 años, que se despliega globalmente.

¡Y mucho más! Un enorme agradecimiento a nuestros equipos, nuestros desarrolladores y nuestros socios que están construyendo la nueva era agente Gemini con nosotros. Consulta todo lo que anunciamos aquí: https://lnkd.in/g23D5U2M

Gemini 3.5 Flash y Omni

Presentamos Gemini 3.5 Flash , el primero de una serie de modelos que combinan inteligencia de vanguardia con acción. Y con Omni , nuestro nuevo modelo capaz de generar muestras en cualquier modalidad de salida a partir de cualquier entrada, hemos dado un gran salto adelante en la comprensión del mundo.

Ha sido genial volver a estar en I/O este año para compartir nuestros últimos modelos y capacidades en el camino hacia la inteligencia artificial general (AGI). El ritmo vertiginoso del progreso de la IA es increíble, incluso para quienes hemos dedicado toda la vida a trabajar en esta tecnología. Algunos puntos destacados de nuestros anuncios clave: – Gemini Omni Flash: Un gran salto en la comprensión del mundo y la edición multimodal, Omni puede tomar fotos, vídeos y audio, y crear vídeos con escenas completamente nuevas y cohesivas. Con el tiempo, Omni podrá generar cualquier salida de cualquier entrada. – Gemini 3.5 Flash: Nuestro modelo Flash más capaz hasta la fecha, supera a Gemini 3.1 Pro en tareas de programación y agentes, siendo 4 veces más rápido que otros modelos frontera y 12 veces más rápido en Antigravedad. – Gemini for Science: Un conjunto de herramientas experimentales de IA para ayudar a los investigadores a optimizar tareas científicas diarias, como mantenerse al día con artículos recién publicados o generar y evaluar nuevas hipótesis. – CodeMender: Basado en Gemini, nuestro agente de seguridad de código encuentra y corrige automáticamente vulnerabilidades críticas de software. Ahora está siendo probado por expertos usando nuestra nueva API y pronto lo lanzaremos de forma más amplia. – SynthID: OpenAI, Kakao Corp y ElevenLabs se unen a NVIDIA para adoptar nuestra marca de agua imperceptible SynthID para etiquetar e identificar contenido generado por IA. Esperamos expandirnos a más socios y establecer el estándar de transparencia para la era de la IA. Los agentes y la comprensión del mundo serán aspectos cruciales para lograr la AGI. A medida que avanzamos hacia esto, es importante que tengamos claridad ante los posibles desafíos y utilicemos todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar la seguridad de nuestros sistemas agentivos y, en última instancia, de la propia AGI. Cuando miremos atrás a este tiempo, creo que nos daremos cuenta de que estábamos en las estribaciones de la singularidad. Si se construye correctamente y se despliega de forma responsable, la AGI será un multiplicador de fuerza para la ingeniosidad humana y podría desbloquear el progreso científico y el florecimiento humano más allá de nuestra imaginación actual.

Aplicación Gemini

El año pasado, en Google I/O, Gemini prestaba servicio a 400 millones de usuarios. Hoy en día, más de 900 millones de personas en 230 países y en más de 70 idiomas recurren a Gemini en busca de ayuda cada mes.

Saluda a Neural Expressive, nuestro impresionante nuevo lenguaje de diseño. Estoy increíblemente orgulloso de compartir lo que ha estado haciendo mi equipo: hemos rediseñado completamente la experiencia de Gemini App desde cero. ✨ Esto no es solo un rediseño visual; es una reimaginación de cómo interactuamos con la tecnología en la era de la IA. Ya no solo generamos respuestas; Estamos generando la interfaz en sí.

Esto es lo que puedes esperar de esta nueva experiencia: Una interfaz táctil: 🌊 Hemos añadido animaciones fluidas, colores vibrantes, tipografía renovada y retroalimentación háptica. Detalles hechos a mano: ✍️ Un enorme reconocimiento a nuestro equipo de diseño por su increíble atención al detalle. Los iconos han sido dibujados a mano, ¡e incluso encontrarás huevos de Pascua ocultos repartidos por todo el juego! Interfaz generativa: 🖼️ En lugar de un muro de texto, recibirás respuestas cuidadosamente elaboradas con un formato cuidadoso, imágenes, líneas de tiempo y visualizaciones interactivas. Razonamiento en tiempo real: 🧠 Con cada prompt, Gemini está razonando tu contexto, orquestando opciones posibles y eligiendo la disposición adecuada para ti en tiempo real. Multimodalidad fluida: 🎙️Haz mucho más usando tu voz, y es fácil alternar entre hablar y teclear con nuestra nueva y fluida experiencia Gemini Live. Nuestro objetivo es convertir a Gemini en el asistente de IA más útil del mundo, y estas actualizaciones nos acercan a esa visión. 🚀 Neural Expressive se está desplegando hoy en la web, Android e iOS a nivel mundial. ¡Pruébalo y cuéntanos qué te parece! https://lnkd.in/gYTFWQ6y

Buscar

Estamos incorporando nuestras capacidades de modelos avanzados a la Búsqueda con nuevas funciones de IA, que te permitirán usar agentes con solo hacer una pregunta. También presentamos un nuevo cuadro de búsqueda inteligente con IA, su mayor actualización en más de 25 años.

¡Vaya, qué día en Google I/O! 🚀

Cuesta creer que el Modo AI se lanzara hace un año y hoy anunciamos que ya superamos 1.000 millones de usuarios mensuales. ¡Estamos lanzando a una velocidad como nunca antes había visto!

No solo estamos añadiendo funciones de IA a un motor de búsqueda. Estamos reuniendo lo mejor de Search y lo mejor de la IA para reimaginar lo posible, gracias en gran parte a nuestros modelos Gemini. Así es como:

🔹 Reinventando el cuadro de búsqueda: Nuestra mayor mejora en más de 25 años, hemos reinventado el cuadro de búsqueda con IA para que se amplíe con tu curiosidad, ayudándote a formular tus preguntas con sugerencias impulsadas por IA. Pone nuestras herramientas de IA más potentes al alcance de tu mano, para que puedas preguntar a través de modalidades como texto, archivos, imágenes, vídeo y pestañas de Chrome simultáneamente.

🔹Agentes de información: Configura agentes de información para que trabajen para ti en segundo plano, buscando 24/7 para encontrar exactamente lo que buscas. Tus agentes de información escanean continuamente la web – a través de sitios, redes sociales y foros – para ofrecerte actualizaciones sintetizadas y enlaces personalizados, manteniéndote al día sin esfuerzo.

🔹Antigravedad en Search: Vamos a incorporar las capacidades de codificación agente y Antigravity de Gemini 3.5 Flash a Search, para que pueda codificar respuestas personalizadas o visuales interactivas sobre la marcha, adaptadas a tu pregunta. Incluso puedes pedir a Search que te cree herramientas dinámicas (como un planificador familiar recurrente de fin de semana) que se actualicen automáticamente — ¡y no necesitas saber programar para hacerlo!

¡Estoy deseando que los probéis a medida que salgan y veáis cómo Search puede ser cada vez más útil!

Lee más aquí: https://lnkd.in/g_8hUcBc

Android XR

Compartimos más información sobre gafas inteligentes : lentes que brindan ayuda en el momento sin interrumpir la actividad, y mostramos modelos de Gentle Monster y Warby Parker.

Ayer en #GoogleIO, compartimos una mirada en directo al futuro de las gafas inteligentes: gafas que ayudan en el momento, sin sacarte de él. Nuestras gafas de audio se lanzan primero este otoño, y hay algunas cosas que las hacen realmente especiales:

🕶️ Con estilo por fuera: Nos hemos asociado con Samsung en hardware increíble y con las marcas de gafas GENTLE MONSTER y Warby Parker en un diseño precioso, para crear monturas que te encantarán llevar.

🧠 Inteligente por dentro: Solo di «Hey Google» para pedir ayuda a Gemini. Puedes obtener indicaciones naturales paso a paso según exactamente dónde estés y mirando. O, con Gemini Intelligence, pide ayuda con tareas como pedir tu café de la mañana en DoorDash, completamente con tu voz.

📞 Mantente conectado, manos libres: puedes atender llamadas, enviar mensajes y hacer que Gemini resuma mensajes perdidos sin tener que alcanzar el móvil.

📲 Accede a tus apps: las gafas XR conéctate sin problemas con tus apps favoritas como Uber y Mondly. Se combinan tanto con teléfonos Android como iOS.

Este es el futuro de las gafas inteligentes, y queda mucho por venir. También estamos avanzando mucho con nuestras gafas de exhibición. Estoy emocionado por compartir más sobre eso más adelante este año.

Y mucho más

Nunca imaginé que diría la palabra «cuatrillón» en una ponencia principal, pero aquí estamos. Reflexionando sobre la E/S, es fácil mirar las cifras masivas, 3,2 cuatrillones de tokens al mes, 13 productos con más de mil millones de usuarios y ver solo la escala de ingeniería. Pero para mí, la verdadera medida de nuestro progreso está mucho más cerca de casa. Últimamente he estado usando Géminis de muchas maneras diferentes, una de las más significativas ha sido usarlo para entender las visitas médicas de mis padres. Sé que muchos de vosotros probablemente habéis utilizado la tecnología para gestionar momentos familiares similares. Cuando un padre frenético puede escribir una consulta caótica en Maps porque su hijo se cayó en un charco de barro 30 minutos antes de la boda, o cuando puedes redactar rápidamente una presentación de última hora para el trabajo usando solo tu voz, es entonces cuando la tecnología se vuelve realmente útil. A los 8,5 millones de desarrolladores que construyen en nuestras plataformas cada mes: gracias. Estás tomando estos modelos y convirtiéndolos en soluciones reales. Estamos firmemente en nuestra era de agentes y aún queda mucho trabajo por hacer. Pasar tiempo sobre el terreno en Shoreline con desarrolladores, creadores y nuestros equipos me recuerda exactamente por qué construimos. ¿Qué te llamó la atención de I/O?