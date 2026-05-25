Súmate a la acción con la versión de prueba gratuita de KILLER INN

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SQUARE ENIX ha lanzado una versión de prueba gratuita de su trepidante shooter de acción por equipos asimétrico, KILLER INN, que permite a los jugadores probar el caos asesino antes de comprar el juego. Además de la versión de prueba gratuita, KILLER INN ha estrenado una nueva colaboración por tiempo limitado con el RPG de acción de SQUARE ENIX, NieR:Automata. Además, la versión de pago del juego tendrá un 75 % de descuento hasta el 4 de junio de 2026.

La prueba gratuita permite a los jugadores sumergirse en el juego sin coste alguno y sin restricciones de tiempo de juego. Los usuarios de la prueba gratuita están sujetos a algunas limitaciones en cuanto a la elegibilidad para las partidas y los personajes jugables. Aquellos que compren el juego tras jugar a la prueba gratuita verán su progreso transferido al juego completo, que actualmente está disponible con un 75 % de descuento.

La prueba gratuita llega justo a tiempo para la colaboración con el exitoso RPG de acción de SQUARE ENIX, NieR:Automata. Esta querida historia postapocalíptica cobra vida en KILLER INN a través de nuevos aspectos temáticos, ilustraciones y mucho más. Además, el equipo de desarrollo acaba de lanzar el parche 0.9.3, que trae un montón de mejoras y actualizaciones.

Los artículos que incluye el evento de colaboración con NieR:Automata son:

● Dos nuevos aspectos de colaboración: Cosplayer 2B y Martial Artist 9S

● Ocho nuevos banners de colaboración con temática de NieR:Automata

● Ocho emoticonos temáticos con efectos de pixel art

● Ocho títulos de colaboración basados en NieR:Automata

● Un pase de batalla por tiempo limitado, que permite a los jugadores conseguir recompensas temáticas al ganar XP para subir en la clasificación

Además, el equipo de desarrollo acaba de lanzar el parche 0.9.3, que trae un montón de mejoras y actualizaciones, entre las que se incluyen:

● Actualizaciones en las partidas personalizadas, con nuevas opciones y la posibilidad de que todos los participantes usen los personajes desbloqueados por el anfitrión

● Se han simplificado y ajustado las defensas contra las muertes instantáneas

● El modo Showdown ahora comenzará cuando queden 6 jugadores en lugar de 3; el umbral se ajustará automáticamente para partidas más pequeñas

● Actualizaciones en el emparejamiento para jugadores principiantes

● Varias actualizaciones en el equilibrio de habilidades de los personajes y las armas, además de correcciones de errores

KILLER INN tiene la calificación M (para adultos) de la ESRB y PEGI-18, y está desarrollado por Tactic Studios y publicado por SQUARE ENIX en colaboración con TBS GAMES. Para más información, visita: https://www.square-enix.com/killer-inn/en-us/