Descubre cómo sobrevivir en el nuevo system trailer de Echoes of Aincrad

Echoes of Aincrad ha revelado un nuevo tráiler en el que se destacan la jugabilidad y los sistemas del juego en este RPG de acción ambientado en el popular universo de SWORD ART ONLINE. Como jugador atrapado en un VRMMORPG donde la muerte en el juego significa la muerte en el mundo real, la supervivencia es la prioridad número uno. Este nuevo tráiler muestra las habilidades de los personajes, la variedad de armas, el sistema de compañeros y mucho más, mostrando las herramientas disponibles para ayudar a los jugadores a sobrevivir a los peligros que les esperan en el castillo flotante de Aincrad. Utilizar todo lo que tengan a su alcance será la clave definitiva para que los jugadores desafíen a la muerte y escapen de la realidad virtual.

En Echoes of Aincrad, los jugadores asumen el papel de un personaje original creado por ellos mismos, en lugar de los protagonistas de la serie, lo que permite que el protagonista sea el personaje que cada jugador diseñe gracias a una amplia personalización del avatar. El juego ofrece una acción RPG trepidante con combates en tiempo real, en la que los jugadores podrán adaptar y mejorar su equipamiento, sus armas y sus atributos, así como seleccionar habilidades que se adapten a su estilo de juego preferido a medida que suben de nivel y se enfrentan a retos cada vez mayores.

No viajarán solos, ya que sus victorias en combate dependen del aliado que elijan, cada uno con habilidades y destrezas diferentes. A lo largo de su viaje, explorarán diversas ciudades y hermosos parajes, desde tranquilas llanuras hasta peligrosas mazmorras repletas de secretos, y se enfrentarán a monstruos y jefes finales que pondrán a prueba sus habilidades y su determinación hasta el final.

Echoes of Aincrad saldrá a la venta el 10 de julio de 2026, y ya se puede reservar para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

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