Próximamente en XBOX Game Pass: Forza Horizon 6, Escape Simulator, Jurassic World Evolution 3 y mucho más

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XBOX ha anunciado nuevos títulos que llegarán este mes a Game Pass para consola, PC, dispositivos portátiles y la nube, entre los que se incluyen los siguientes juegos de desarrolladores europeos: Forza Horizon 6 (Playground Games – Reino Unido), My Friend Peppa Pig (Outright Games – Reino Unido), Luna Abyss (Bonsai Collective – Reino Unido), Escape Simulator (Pine Studio – Croacia), Kabuto Park (Doot – Francia), and Jurassic World Evolution 3 (Frontier Developments – Reino Unido).

Semana del 18 de mayo

Forza Horizon 6 – 19 de mayo Disponible desde el día uno en XBOX Game Pass Estará disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass Jugable en la Nube, XBOX Series X|S, Handheld y PC

– 19 de mayo Dead Static Drive – 20 de mayo Nuevo en Game Pass Premium; ya disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass Jugable en la Nube, Consola y PC

– 20 de mayo My Friend Peppa Pig – 20 de mayo Estará disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass Jugable en la Nube, Consola y PC

– 20 de mayo Pigeon Simulator – 20 de mayo Nuevo en Game Pass Premium; ya disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass Jugable en la Nube, XBOX Series X|S, Handheld y PC

– 20 de mayo Remnant II – 20 de mayo Estará disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass Jugable en la Nube, Consola y PC

– 20 de mayo Winter Burrow – 20 de mayo Nuevo en Game Pass Premium; ya disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass Jugable en la Nube, Consola y PC

– 20 de mayo Luna Abyss – 21 de mayo Disponible desde el día uno en XBOX Game Pass Estará disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass Jugable en la Nube, XBOX Series X|S y PC

– 21 de mayo

Semana del 25 de mayo

Escape Simulator – 26 de mayo Estará disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass Jugable en la Nube, XBOX Series X|S y PC

– 26 de mayo Echo Generation 2 – 27 de mayo Disponible desde el día uno en XBOX Game Pass Estará disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass Jugable en la Nube, XBOX Series X|S y PC

– 27 de mayo The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition – 27 de mayo Estará disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass Jugable en la Nube, XBOX Series X|S y PC

– 27 de mayo Crashout Crew – 28 de mayo Disponible desde el día uno en XBOX Game Pass Estará disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass Jugable en la Nube, XBOX Series X|S, Handheld y PC

– 28 de mayo Kabuto Park – 28 de mayo Disponible desde el día uno en XBOX Game Pass Estará disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass Jugable en la Nube, XBOX Series X|S y PC

– 28 de mayo

Semana del 1 de junio

Final Fantasy VI – 2 de junio Estará disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass Jugable en la Nube, XBOX Series X|S y PC

– 2 de junio Jurassic World Evolution 3 – 2 de junio Estará disponible en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass Jugable en la Nube, XBOX Series X|S y PC

– 2 de junio

Por si te lo perdiste, Motorslice, Stories ha sido añadido a Game Pass recientemente:

Disponible en Game Pass Ultimate y PC Game Pass Jugable en la Nube, Consola, Handheld y PC



Para quienes aún no hayan probado el acceso anticipado, ¡hoy les damos la bienvenida a Japón con Forza Horizon 6 ! Les esperan muchísimas aventuras al volante (y muchas más fuera del asiento del conductor en los próximos juegos de Xbox Game Pass). ¡Preparen sus guantes de conducir, sus mandos y sus ratones, y a jugar!

Disponible hoy

Forza Horizon 6 (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 19 de mayo.

Game Pass Ultimate, PC Game Pass.

Descubre los impresionantes paisajes de Japón en más de 550 coches reales y conviértete en una leyenda de las carreras en la mayor aventura de conducción de mundo abierto de Forza Horizon hasta la fecha. Tu viaje hacia un Horizon

¡La leyenda comienza ahora! ¡Japón te espera!

Muy pronto

Dead Static Drive (Nube, Consola y PC) – 20 de mayo.

Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Dead Static Drive es Grand Theft Cthulhu. Un juego indie de terror y supervivencia que narra un viaje de pesadilla por la América de los años 80. El juego combina ficción extraña y temas cósmicos inquietantes con una inquietud fantasmal que subyace a la vida en este pequeño pueblo.

Mi amiga Peppa Pig (Nube, Consola y PC) – 20 de mayo. Disponible

en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

Únete a Peppa Pig en una divertida aventura donde crearás tu propio personaje y explorarás su mundo junto a ella. Visita lugares emocionantes, completa actividades lúdicas y conoce a personajes conocidos en una historia que te hará sentir como si formaras parte de la serie.

Pigeon Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, portátil y PC) – 20 de mayo.

Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Como miembro de la unidad ultrasecreta de Examen y Contención Paranormal, tu misión es localizar, identificar, neutralizar y extraer anomalías peligrosas que han comenzado a aterrorizar a New Squawk City. ¡Únete a otras palomas para librar a la ciudad de la amenaza críptida y, sobre todo, cumple con tus objetivos en este juego cooperativo de extracción!

Remnant II (Nube, Consola y PC) – 20 de mayo. Disponible en

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

Remnant 2, aclamado por la crítica, es una secuela de disparos cooperativos para tres jugadores que presenta mundos aún más letales, botín único y bestias espantosas. Remnant 2 sumerge a los jugadores en un mundo devastado que exige una combinación de combate cuerpo a cuerpo y a distancia, tanto metódico como frenético, contra enemigos astutos y jefes implacables.

Winter Burrow (Nube, Consola y PC) – 20 de mayo.

Ahora con Game Pass Premium; se une a Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Winter Burrow es un acogedor juego de supervivencia en el bosque donde encarnas a un ratón que regresa a su hogar de la infancia. Reúne recursos, crea objetos, teje suéteres abrigados, hornea, hazte amigo de los habitantes del bosque, reconstruye tu madriguera e intenta sobrevivir al invierno.

Luna Abyss (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 21 de mayo.

Game Pass Ultimate, PC Game Pass.

¡Disponible desde el primer día con Xbox Game Pass! Luna Abyss es una aventura de acción en primera persona con una narrativa envolvente, plataformas fluidas y un intenso combate tipo bullet hell. Encarnas a Fawkes, un prisionero condenado a explorar una megaestructura abandonada que se extiende bajo la superficie de la luna Luna. Guiado por la guardiana artificial Aylin, desciendes a una colosal megaestructura en ruinas conocida como el Abismo: un mundo de tecnología perdida, ruinas alienígenas y horror cósmico.

Escape Simulator (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 26 de mayo. Disponible en

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

Un juego de puzles en primera persona que puedes jugar solo o en modo cooperativo online. Explora una colección de salas de escape altamente interactivas donde puedes mover muebles, recoger y examinar todo, romper objetos y descifrar ingeniosos códigos. Después, sumérgete en una biblioteca cada vez mayor de salas creadas por la comunidad para disfrutar de aún más desafíos.

Echo Generation 2 (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 27 de mayo.

Game Pass Ultimate, PC Game Pass.

¡Disponible desde el primer día con Xbox Game Pass! Embárcate en una odisea de rol de ciencia ficción con construcción de mazos. Crea tu tripulación, domina poderosos mazos y descubre la verdad tras una creciente amenaza cósmica. Reparte las cartas. Desafía al cosmos. Vive la aventura.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 27 de mayo. Disponible

en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition es la mejor manera de disfrutar del galardonado RPG de Obsidian Entertainment. Mientras exploras una colonia espacial, el personaje que elijas determinará el desarrollo de esta historia, impulsada por tus decisiones. En la dinámica corporativa de la colonia, tú eres la variable imprevista.

Crashout Crew (Cloud, Xbox Series X|S, portátil y PC) – 28 de mayo.

Game Pass Ultimate, PC Game Pass.

¡Disponible desde el primer día con Xbox Game Pass! ¡ Es hora de fichar en DE NILE SHIPPING, el almacén «más eficiente» del mundo! Colabora en modo cooperativo online con hasta cuatro jugadores para completar pedidos de cajas cada vez más caóticas y con físicas realistas. El tiempo es oro y la seguridad no es un problema… ¡solo intenta no chocar!

Kabuto Park (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 28 de mayo.

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass.

¡Disponible desde el primer día con Xbox Game Pass! Kabuto Park es un adorable y breve juego de coleccionar insectos. Pasa un mes como Hana, una niña de vacaciones de verano. Atrapa los mejores insectos y súbelos de nivel, elige tu equipo con cuidado y lucha contra otros niños para convertirte en el campeón de las Batallas de Escarabajos de Verano.

Final Fantasy VI (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 2 de junio.

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass.

Tras la Guerra de los Magos, la magia desapareció del mundo. Mil años después, una mujer con poderes misteriosos es encontrada en este clásico juego de rol.

Jurassic World Evolution 3 (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 2 de junio. Disponible

en Game Pass Ultimate, Game Pass Premium y PC Game Pass.

La nueva entrega de esta galardonada saga te pone al mando para construir y gestionar tu propio Mundo Jurásico. Cría generaciones de dinosaurios impresionantes, crea y administra extensos parques prehistóricos con escenarios espectaculares alrededor del mundo y da rienda suelta a tu creatividad con nuevas y potentes opciones de personalización.

Por si te lo perdiste

Motorslice (Cloud, XBOX Series X|S, Portátil y PC) – 5 de mayo

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Ponte en la piel del habilidoso (pero aparentemente siempre somnoliento) Slicer «P» y recorre con parkour las ruinas de una megaestructura brutalista, escala a enormes jefes y caza cada pieza de maquinaria de construcción viviente en esta aventura de acción costumbrista con una estética impecable.

Beneficios dentro del juego

Microsoft Jewel (PC) – 26 de mayo

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, Game Pass Essential, PC Game Pass

Microsoft Jewel ofrece una acción de Match-3 rápida y satisfactoria. Tómate un respiro de la rutina para alinear joyas, ganar joyas de bonificación y colocarlas donde quieras para activar potenciadores y reacciones en cadena explosivas. Disfruta de desafíos diarios, consigue logros y supera tu puntuación más alta en este clásico fácil de jugar y difícil de dejar.

World of Tanks: Heat (Cloud, Xbox Series X|S y PC) – 26 de mayo

Game Pass Ultimate, Game Pass Ultimate, Game Pass Essential, PC Game Pass

World of Tanks: Heat, de Wargaming , es un juego gratuito de combate vehicular diseñado para el juego táctico dinámico en equipo. El juego cuenta con una selección única de agentes, cada uno con habilidades diversas, y una variedad de tanques experimentales de alta tecnología. ¿Tu misión? Encontrar la combinación perfecta de agente y tanque, equiparlo con armamento de punta y luchar en un mundo donde la tecnología y la innovación han reinventado el combate de tanques.

Salida el 31 de mayo

Los siguientes juegos pronto dejarán de estar disponibles en Game Pass. ¿No quieres que se acabe la diversión? ¡Ahorra en estos juegos ahora antes de que desaparezcan de Game Pass!

Contra la tormenta (Nube, Consola y PC)

Custodio de la Cripta (Nube, Consola y PC)

Metáfora: ReFantazio (Nube, Consola y PC)

Persona 4 Golden (Cloud, Consola y PC)

Simulador de pintura en aerosol (Nube, consola y PC)

¿Cómo es posible que ya casi sea junio? El próximo mes tendremos más juegos emocionantes y el XBOX Showcase, así que estén atentos. ¡Hasta pronto!

Para obtener más información sobre los juegos nuevos que se incorporan a XBOX Game Pass este mes, consulta nuestra publicación en XBOX Wire aquí.