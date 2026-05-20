Sorpresa Google cambia su barra de búsqueda después de 25 años: así será la mayor revolución del buscador con inteligencia artificial basándose en Gemini.

Google rediseña Search, integra IA generativa en YouTube y Docs y prepara unas gafas inteligentes capaces de traducir conversaciones en tiempo real y la presenta en su conferencia de desarrolladores.

Google ha anunciado uno de los cambios más importantes de su historia reciente. La compañía tecnológica ha decidido transformar por completo su buscador para adaptarlo a la nueva era de la inteligencia artificial generativa, en una renovación que afecta directamente a la forma en la que millones de usuarios buscan información en Internet.

Durante su conferencia anual Google I/O, el gigante estadounidense presentó una amplia batería de novedades centradas en la IA, con cambios que llegarán a Google Search, YouTube, Google Docs, Gemini y a nuevos dispositivos de realidad extendida, entre ellos unas gafas inteligentes capaces de traducir conversaciones en tiempo real.

La gran protagonista del evento fue la nueva barra de búsqueda de Google, que cambia por primera vez de forma profunda tras más de dos décadas. La compañía quiere convertir su buscador en una experiencia más conversacional, multimodal y personalizada, donde los usuarios puedan hacer preguntas largas, adjuntar imágenes, vídeos o documentos y recibir respuestas generadas por inteligencia artificial.

Google reinventa su buscador con IA

Durante años, la barra de búsqueda de Google apenas había cambiado. Su diseño sencillo y su funcionamiento basado en palabras clave y enlaces se habían convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Internet. Sin embargo, el avance de la inteligencia artificial ha obligado a la compañía a replantearse el futuro de su producto estrella.

Con esta renovación, Google Search entra en una nueva etapa. La tradicional lista de enlaces seguirá existiendo, pero convivirá con respuestas generadas por IA, resúmenes inteligentes y una interfaz capaz de mantener conversaciones continuas con el usuario.

La nueva barra de búsqueda será más dinámica y podrá expandirse para aceptar consultas más largas y complejas. Ya no será necesario escribir frases breves o palabras clave: los usuarios podrán explicar exactamente lo que necesitan, como si hablaran con un asistente personal.

Today we are starting to roll out the biggest upgrade to the Google Search box in over 25 years — now completely reimagined with AI, along with Gemini 3.5 Flash as the new default model for AI mode users globally! pic.twitter.com/sBh1jaCjLh — Logan Kilpatrick (@OfficialLoganK) May 19, 2026

Además, el buscador permitirá realizar consultas con texto, voz, imágenes, vídeos, archivos y capturas de pantalla, lo que refuerza la apuesta de Google por una búsqueda mucho más visual y contextual.

Gemini será el cerebro del nuevo Google Search

Las nuevas funciones estarán impulsadas por Gemini 3.5 Flash, la nueva evolución del modelo de inteligencia artificial de Google. La compañía asegura que esta versión mejora en velocidad, comprensión del contexto, generación de código y ejecución de tareas complejas.

Google quiere que Gemini se convierta en el motor central de sus principales servicios. La inteligencia artificial dejará de ser una herramienta añadida para convertirse en la base de productos como Search, YouTube, Docs, Gmail, Calendar, Android y Chrome.

El objetivo es que el usuario pueda obtener respuestas más rápidas, útiles y personalizadas sin tener que visitar múltiples páginas web. En lugar de funcionar solo como un intermediario entre el usuario y los sitios de Internet, el buscador pasará a comportarse como un asistente inteligente capaz de sintetizar información, organizar datos y realizar tareas.

Consultas más humanas y conversaciones continuas

Una de las principales novedades del nuevo buscador será la posibilidad de mantener conversaciones encadenadas dentro de Google.

Los usuarios podrán hacer una primera pregunta y después formular consultas relacionadas sin empezar desde cero. El sistema recordará el contexto y permitirá profundizar en la información de forma progresiva.

Por ejemplo, una persona que busque ideas para viajar podrá preguntar por un destino, pedir recomendaciones de hoteles, consultar restaurantes cercanos y organizar un itinerario completo dentro de la misma conversación.

Google considera que este modelo reducirá el tiempo necesario para encontrar información relevante y hará que la búsqueda sea mucho más natural.

Adiós al autocompletado clásico

Otro cambio importante será la evolución del tradicional autocompletado de Google. Hasta ahora, el buscador sugería palabras o frases populares mientras el usuario escribía. Con la llegada de la IA, esas sugerencias serán mucho más avanzadas.

El nuevo sistema podrá anticipar intenciones completas, reformular preguntas y ofrecer recomendaciones adaptadas al contexto de cada búsqueda.

De esta forma, Google quiere transformar Search en una herramienta más cercana a un asistente digital que a un motor de búsqueda tradicional.

Llegan los agentes de inteligencia artificial

Google también presentó nuevos agentes de IA, asistentes autónomos capaces de realizar tareas en nombre del usuario.

Estos agentes podrán monitorizar información en Internet y enviar alertas cuando detecten novedades relevantes. Por ejemplo, podrán avisar cuando aparezca una vivienda con determinadas características, cuando bajen los precios de un producto o cuando salgan entradas para un concierto.

La compañía considera que estos asistentes marcarán el inicio de una web más automatizada, en la que la inteligencia artificial no solo responde preguntas, sino que también ejecuta acciones.

Búsquedas más personalizadas con Gmail y Calendar

La nueva estrategia de Google también apuesta por una personalización más profunda. El buscador podrá apoyarse en otros servicios de la compañía, como Gmail o Google Calendar, para ofrecer respuestas adaptadas a cada usuario.

Esto permitirá generar resúmenes diarios, recomendaciones contextuales y respuestas vinculadas a eventos, correos o citas del calendario.

Google insiste en que los usuarios tendrán control sobre sus datos y sobre qué información comparten con la IA. Aun así, esta integración vuelve a abrir el debate sobre la privacidad y el uso de datos personales en los nuevos servicios inteligentes.

YouTube también se transforma con inteligencia artificial

La revolución de la IA no se limitará al buscador. YouTube también recibirá nuevas funciones conversacionales impulsadas por Gemini.

La principal novedad será Ask YouTube, una herramienta que permitirá hacer preguntas directamente sobre el contenido de los vídeos. El sistema podrá generar resúmenes automáticos, responder dudas sobre lo que aparece en pantalla y llevar al usuario al momento exacto del vídeo donde se encuentra la información relevante.

Esta función será especialmente útil en tutoriales, vídeos educativos, recetas, análisis tecnológicos, entrevistas y contenidos largos.

Con este movimiento, YouTube dejará de ser solo una plataforma de vídeo para convertirse también en un buscador conversacional de contenidos audiovisuales.

Google Docs suma funciones de IA con Docs Live

Google también anunció novedades para sus herramientas de productividad. La más destacada es Docs Live, una función basada en inteligencia artificial que permitirá redactar documentos, resumir reuniones, analizar información y automatizar tareas mediante comandos conversacionales.

La herramienta estará integrada en Google Docs y utilizará Gemini para ayudar en tiempo real durante la escritura.

Con esta apuesta, Google quiere reforzar su posición en el mercado de la productividad frente a otras plataformas que ya han integrado funciones de IA generativa.

Google prepara unas nuevas gafas inteligentes

Otro de los anuncios más llamativos de Google I/O fue el lanzamiento de unas nuevas gafas inteligentes con inteligencia artificial integrada.

El dispositivo, desarrollado junto a Samsung, Qualcomm, Gentle Monster y Warby Parker, llegará en otoño y formará parte del ecosistema Android XR, la plataforma de realidad extendida de Google.

Estas gafas no tendrán pantalla visible y estarán centradas en la interacción por voz. Incorporarán cámara, micrófonos y altavoces para que los usuarios puedan hablar con Gemini, recibir respuestas privadas y realizar tareas sin usar las manos.

Entre sus funciones principales destacan la traducción de conversaciones en tiempo real, la navegación GPS contextual y la capacidad de responder preguntas sobre el entorno.

Traducción simultánea y navegación con IA

Las nuevas gafas inteligentes de Google podrán traducir voz y texto al instante, una función pensada para viajes, reuniones internacionales y conversaciones entre personas que hablan idiomas diferentes.

También ofrecerán navegación guiada mediante GPS, con indicaciones adaptadas al entorno del usuario. La idea es que las gafas puedan orientar a una persona sin que tenga que mirar constantemente el teléfono móvil.

Además, Gemini podrá gestionar tareas complejas, responder preguntas sobre objetos cercanos y ejecutar acciones mediante comandos de voz.

Android XR, la nueva apuesta de Google

Las gafas forman parte de Android XR, el nuevo ecosistema de realidad extendida desarrollado por Google junto a Samsung y Qualcomm.

Con esta plataforma, la compañía quiere competir con dispositivos como las Ray-Ban Meta y otros productos de realidad aumentada y mixta.

Google considera que la combinación de inteligencia artificial y realidad extendida será una de las grandes tendencias tecnológicas de los próximos años.

Google quiere liderar la nueva carrera de la IA

Todos estos anuncios tienen un objetivo claro: situar a Google en el centro de la nueva carrera por la inteligencia artificial.

La compañía compite directamente con OpenAI, Microsoft, Meta, Anthropic y Perplexity, pero cuenta con una ventaja clave: su enorme ecosistema de productos y servicios.

Google tiene miles de millones de usuarios repartidos entre Search, YouTube, Gmail, Android, Chrome, Maps y Workspace, lo que le permite desplegar nuevas funciones de IA a una escala difícil de igualar.

Además, la integración de inteligencia artificial en el buscador también busca reforzar su negocio publicitario, principal fuente de ingresos de Alphabet.

El futuro de Internet cambia con Google

Los anuncios de Google muestran un cambio profundo en la forma en la que los usuarios se relacionarán con Internet.

La web basada en enlaces y búsquedas manuales empieza a dar paso a una experiencia dominada por asistentes inteligentes, respuestas generadas por IA y agentes capaces de realizar tareas automáticamente.

Este cambio puede hacer que buscar información sea más rápido, cómodo y personalizado. Sin embargo, también plantea dudas sobre la privacidad, la dependencia de los algoritmos, la visibilidad de los medios digitales y el futuro de la web abierta.

Lo que parece claro es que Google ha iniciado una nueva etapa. La compañía quiere que la inteligencia artificial esté presente en cada búsqueda, cada vídeo, cada documento y cada dispositivo.

Tras lo presentado en Google I/O, el mensaje es evidente: el buscador de Google ya no será solo una puerta de entrada a Internet, sino un asistente inteligente capaz de entender, responder y actuar por el usuario.