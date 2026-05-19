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SQUARE ENIX ha publicado una demo gratuita para The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, el nuevo juego de rol y acción de Team Asano, que está disponible para Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través Steam® y Xbox para PC. Ahora podemos empezar nuestra aventura en Philabieldia anticipadamente y trasladar la partida al juego completo cuando se lance el 18 de junio de 2026.

¡Mira el tráiler del anuncio de la nueva demo y del juego!

La demo jugable más reciente nos permite empezar nuestra aventura en Philabieldia y trasladar todo el progreso alcanzado en la demo a la versión completa del juego cuando se lance el mes que viene. Quienes en su momento probaron la primera demo verán que se han introducido una serie de novedades gracias a los comentarios recibidos, como son que Elliot se mueva más rápido, un nuevo nivel de dificultad y varias mejoras generales de sistema.

Es posible reservar en formato físico y digital The Adventures of Elliot: The Millennium Tales para todas las plataformas. Quienes reserven el juego en formato físico o digital recibirán el Paquete de inicio de Elliot, que incluye diversos objetos ventajosos dentro del juego, como el accesorio «Broche de paso firme», que aumenta la cantidad de dinero y fragmentos de magicita que dejan caer los enemigos, y la magicita de espada «Más ataque». Además de la edición estándar de juego, también se puede reservar la Digital Deluxe Edition, que incluye los accesorios «Brazal feérico», «Ajorca de cerezo» y «Anillo rosé».

También es posible reservar una Collector’s Edition física, disponible en exclusiva a través de Square Enix Store. Esta edición incluye el juego*, la banda sonora original y una figura de Faie con un reloj.

En The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, a lo largo de cuatro eras Elliot y Faie recorren un mundo enorme y plagado de enemigos, cuevas ocultas y ruinas de la antigüedad. Elliot puede blandir siete tipos de armas, desde espadas para atacar en distancias cortas hasta versátiles hoces con cadenas con las que arrastrar a los enemigos. Cada arma se puede personalizar con magicitas en función del estilo de juego que prefiramos. Los poderes de Faie son fabulosos dentro y fuera de los combates, ya sea para asolar al enemigo, conseguir objetos que Elliot no puede alcanzar o ayudar en la exploración.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales tiene la clasificación PEGI 12 y estará disponible para Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través Steam® y Xbox para PC a partir del 18 de junio de 2026. Más información aquí.