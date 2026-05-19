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Hoy por fin ya disponible Forza Horizon 6 se lanza en XBOX Series X|S y PC para los amantes de los coches uno de los mejores videojuegos de coches.

Playground Games ha anunciado que Forza Horizon 6 ya está disponible en XBOX Series X|S, XBOX en PC, Xbox Cloud, Steam, dispositivos handheld ROG XBOX Ally, y desde el primer día en Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Os dejamos tráiler de lanzamiento de Forza Horizon 6.

En Forza Horizon 6, los jugadores pueden descubrir los impresionantes paisajes de Japón al volante de más de 550 coches reales y convertirse en una leyenda de las carreras en el Festival Horizon. La aventura comienza como un turista, explorando un mundo lleno de hits musicales y cultura japonesa. Los jugadores pueden construir su propia propiedad, adquirir impresionantes viviendas y mostrar sus colecciones de coches en garajes totalmente personalizables.

Precio y disponibilidad:

Hay tres versiones diferentes de Forza Horizon 6: Edición Estándar, Edición Deluxe y Edición Premium:

Forza Horizon 6 Edición Estándar 69,99 € Disponible con XBOX Game Pass Ultimate y PC Game Pass

Forza Horizon 6 Edición Deluxe 99,99 € Incluye pase de coches y pack de bienvenida

Forza Horizon 6 Edición Premium 119,99 € Incluye pase de coches, pack de bienvenida, pack de coches de contrarreloj, pack de coches Italian Passion, suscripción VIP y acceso a las dos expansiones (nota: algunos elementos estarán disponibles tras el lanzamiento)



También hay disponible un paquete adicional Premium para suscriptores de XBOX Game Pass Ultimate y PC Game Pass, que permite actualizar la Edición Estándar incluida en Game Pass a la Edición Premium por 59,99 €.

Para más información sobre Forza y el lanzamiento de Forza Horizon 6, mantente atento a XBOX Wire y Forza.net.

Descubre el nuevo gameplay de Forza Horizon 6 con el increíble prototipo GR GT 2025 y las emocionantes novedades reveladas durante la retransmisión Developer_Direct de Xbox.

Hoy, durante la transmisión de Xbox Developer_Direct, anunciamos que Forza Horizon 6 llegará a Xbox Series X|S y PC a través de Microsoft Store y Steam el 19 de mayo de 2026, con acceso anticipado para los jugadores de la Edición Premium a partir del 15 de mayo, cuatro días antes. Además, Forza Horizon 6 llegará a PS5 a finales de este año, y ya puedes añadir el juego a tu lista de deseos en PlayStation Store para recibir una notificación cuando esté disponible. También compartimos el primer gameplay de Forza Horizon 6, que muestra los impresionantes paisajes de Japón en todo su esplendor, y desvelamos los espectaculares coches que aparecerán en la portada del juego: el prototipo GR GT 2025, que debuta en los videojuegos con Forza Horizon 6, y el Toyota Land Cruiser 2025.

Haz clic aquí para obtener más información sobre los tres paquetes de reserva diferentes para Forza Horizon 6 , el contenido adicional incluido en las ediciones Deluxe y Premium, así como la bonificación por reserva que recibirás en Forza Horizon 6 si compras cualquier edición del juego antes de su lanzamiento: un Ferrari J50 exclusivo y preconfigurado. Con Game Pass Ultimate o PC Game Pass, podrás disfrutar de Forza Horizon 6 en consolas Xbox Series X|S (solo con Ultimate), PC a través de la app Xbox o Xbox Cloud Gaming como parte de tu suscripción, sin coste adicional a partir del 19 de mayo. Consigue la actualización Premium y accede al acceso anticipado cuando comience el 15 de mayo.

También puedes consultar el centro de coches de Forza Horizon 6 para ver una lista de todos los coches que mostramos en nuestro gameplay de hoy , incluyendo su clase de rendimiento. Además, puedes enviar ideas y sugerir coches para el juego en nuestro Centro de sugerencias . Hay muchos detalles interesantes de Forza Horizon 6 que desvelar, ¡así que vamos a ver todo lo que necesitas saber sobre tu camino para convertirte en una leyenda de Horizon en Japón! Bienvenidos al Festival Horizonte. El Festival Horizon celebra los coches más bellos, la música más emblemática y los paisajes más impresionantes del mundo. En Forza Horizon 6, podrás experimentar un lugar que llevamos mucho tiempo queriendo visitar: Japón.

Al llegar a Japón, no te conviertes en una superestrella del festival ni en un campeón de carreras. Tampoco empiezas como un novato. Simplemente, serás un turista. La campaña de Forza Horizon 6 se centra en tu viaje y en que te labres una reputación. Por el camino, conocerás a las leyendas del Festival Horizon y vivirás historias auténticas arraigadas en la legendaria cultura automovilística japonesa. Tu primer objetivo es unirte al Festival Horizonte, y puedes lograrlo completando las Clasificatorias Horizonte. Después, irás ascendiendo de rango y desbloqueando Pulseras a medida que completes carreras y eventos con coches más rápidos y emocionantes.

Al final de cada ronda, debes demostrar que estás listo para avanzar completando eventos espectaculares para desbloquear tu próxima pulsera. Estos incluyen los clásicos Horizon Showcases y los nuevos eventos Horizon Rush, donde podrás demostrar tus habilidades en emocionantes circuitos de obstáculos, con escenarios fascinantes como los muelles de la ciudad de Tokio. Cuando finalmente consigas tu Pulsera Dorada, recibirás una invitación para acceder a la Isla Leyenda, una región exclusiva del mundo con eventos, circuitos y zonas únicas para explorar. Llegar allí será un verdadero logro que reflejará tu habilidad y determinación.

Durante todo el viaje, Japón es tuyo para explorarlo a tu propio ritmo. La exploración es la esencia de Forza Horizon 6, y todo lo que encuentres en tu viaje por carretera en Japón es algo que puedes coleccionar: coches, casas, monumentos, mascotas y mucho más; todo queda registrado en tu Diario de Colección. Descubre el impresionante Japón Japón es el escenario ideal para Forza Horizon 6, repleto de hermosos paisajes y sorprendentes contrastes entre lo rural y lo urbano, lo moderno y lo tradicional. Además, es el mapa más grande de la saga Horizon hasta la fecha, y ofrece una gran verticalidad, diversos biomas, estaciones del año y experiencias de conducción impresionantes, todo ello realzado por la singular cultura automovilística japonesa.

Para ayudar a nuestro equipo a crear el juego más atractivo y auténtico posible, buscamos el consejo y la perspectiva de personas que han vivido inmersas en la cultura japonesa toda su vida. También viajamos a Japón para recopilar material de referencia, lo que nos permitió representar todo lo que hace de este lugar un sitio tan especial y único. Esto incluyó secuencias a cámara rápida de cielos japoneses reales, fotogrametría de árboles y geología, escaneos de carreteras y edificios, e incluso detalles tan simples como las salpicaduras del agua y la forma en que los cerezos caídos reaccionan al paso de los coches. Posteriormente, adaptamos todo este material de referencia a la divertida y emocionante jugabilidad de mundo abierto de Horizon. Japón ofrece experiencias de conducción únicas, y todo comienza en sus calles. Recorre con tus coches JDM favoritos carreteras inspiradas en el circuito C1, la avenida Gingko y puertos de montaña como el monte Haruna y Bandai Azuma.

Forza Horizon 6 también presenta la mayor área urbana jamás vista en un juego de Horizon. Nuestra ciudad de Tokio es cinco veces más grande que Guanajuato en Forza Horizon 5, con múltiples distritos, cada uno con su propia identidad. Desde los suburbios y las emblemáticas calles del centro hasta los muelles y las zonas industriales, hemos creado una ciudad donde esperamos que cada camino, cada esquina y cada atajo sean divertidos de recorrer y un placer explorar con tus amigos. Sumérgete en la diversa cultura automovilística de Japón. La cultura automovilística japonesa es la esencia de Forza Horizon 6, y es una de las muchas razones por las que nos entusiasma tanto traer el Festival Horizon a este país.

En el lanzamiento, tendrás más de 550 coches para coleccionar y personalizar. Estos coches contarán con la versión actualizada de Forza Aero, la muy solicitada opción de pintar diseños en las ventanas y kits de carrocería para algunos vehículos. Además, hemos renovado por completo nuestra selección para lograr un mejor equilibrio en todas las categorías de rendimiento, incluyendo la nueva Clase R, diseñada específicamente para coches orientados a la pista. Ahora los coches también se ven afectados por el entorno. El nuevo sistema de desgaste de los neumáticos permite que cada coche responda de forma auténtica a medida que recorres kilómetros por las emblemáticas carreteras japonesas. Además, hemos introducido animaciones de dirección actualizadas con hasta 540 grados de rotación del volante. Los coches de la edición Forza también regresan a Forza Horizon 6, y en esta ocasión, estos coches especiales han sido equipados con modificaciones extremas, lo que convierte a cada uno de ellos en una valiosa adición a tu garaje.

Con más coches desde el primer día que nunca, Forza Horizon 6 también introduce nuevas formas de ampliar tu colección mientras exploras los impresionantes paisajes de Japón. Encontrarás coches personalizados aparcados en entradas de garajes de todo el mundo, que podrás probar o añadir a tu colección. Estos coches son siempre asequibles e incluyen algunos modelos extremadamente raros y únicos para lucir en tu garaje. Presentamos el prototipo GR GT 2025. Forza Horizon 6 no solo da vida a los clásicos coches japoneses, sino que también muestra algunos de los coches más nuevos y emocionantes del mundo, y nuestro coche de portada es el ejemplo perfecto.

Les presentamos el prototipo GR GT 2025: un coche de carretera derivado de la competición que combina el rendimiento de los deportes de motor con la excelencia en la conducción en carretera, y nuestro juego es el lugar ideal para experimentar la versión más moderna de la incansable búsqueda de la perfección de la ingeniería japonesa por parte de Toyota Gazoo Racing. El paisaje sonoro de Japón En Forza Horizon 6, los coches suenan mejor que nunca, con una selección de audio del motor remasterizado y una interacción con la superficie más detallada, todo ello gracias a una nueva tecnología de modelado acústico que simula el paisaje sonoro del mundo.

La música es una parte fundamental del Festival Horizon, y este juego incluye más música que ninguno de nuestros títulos anteriores, con la participación de talentosos artistas japoneses, creando así la banda sonora más diversa de toda la saga Horizon. Además, para complementar el contraste visual de nuestro mapa, hemos realizado extensas grabaciones de campo a lo largo de las cuatro estaciones en Japón, creando un mundo rico y auténtico para que lo disfrutes. Personaliza tu garaje En Forza Horizon 6, tendrás nuevas formas de moldear ese mundo, con características que te permitirán crear tu propia vida en Japón. Cada casa de jugador incluye un nuevo garaje personalizable, lo suficientemente grande para varios coches, donde podrás decorar libremente todo el espacio y crear una sala de exposición para tu colección de automóviles. Cuando termines, puedes invitar a tus amigos a ver lo que has construido y también puedes descargar otros diseños de garaje compartidos por la comunidad.

El lugar ideal para dar rienda suelta a tu creatividad es la Finca. Este valle de montaña comienza completamente vacío y cubierto de vegetación, pero una vez que lo desbloqueas, puedes construir y decorar directamente en este mundo abierto. Todo lo que construyas será permanente y tus amigos podrán visitarlo. Únete a tus amigos en el mundo abierto. Japón es mundialmente famoso por sus emblemáticas concentraciones de coches, como Daikoku; e inspirado en estas experiencias, Forza Horizon 6 incluirá nuevas concentraciones en el mundo abierto. En ellas podrás lucir tus coches y personajes, descargar melodías y diseños, e incluso comprar copias de los increíbles coches que veas.

Las concentraciones de coches también son una gran oportunidad para conocer gente nueva y formar una caravana, para que podáis salir juntos a explorar Japón, donde encontraréis eventos clásicos, como las carreras callejeras y las nuevas batallas de Touge: icónicas carreras nocturnas por los puertos de montaña japoneses. Ahora hay más actividades que nunca en el mundo abierto, con nuevas experiencias compartidas que incluyen habilidades LINK cooperativas que se pueden desbloquear con otros jugadores, así como Drag Meets y Horizon Time Attack Circuits. Estas actividades se integran perfectamente en el mundo abierto, sin tiempos de carga ni emparejamiento. Crean una experiencia verdaderamente social para ti y tus amigos, e incluso cuentan con una tabla de clasificación dentro del juego.

También puedes disfrutar de los modos multijugador de Horizon que ya conoces y te encantan, como The Eliminator y el emocionante Hide & Seek, así como de los nuevos campeonatos de carreras Spec Racing. La comunidad de Forza Horizon es increíblemente creativa, creando de todo, desde diseños de carrocería y configuraciones de tuning, hasta eventos de carreras y lugares pintorescos para explorar con nuestro conjunto de herramientas EventLab. Para fomentar tu creatividad, hemos añadido la posibilidad de empezar a construir desde cualquier lugar de Forza Horizon 6, además de otras mejoras, todas disponibles también en la Casa y el Garaje Personalizable. Mantente al tanto para más detalles sobre estas actualizaciones en los próximos meses.

También sabemos que te encanta colaborar con otros miembros de la comunidad, así que en Forza Horizon 6, incorporamos la construcción multijugador a EventLab. En Horizon CoLab, tú y tus amigos podréis construir juntos todo lo que imaginéis en el mundo abierto de Japón. El juego de Horizon más accesible hasta la fecha En Playground Games y Turn 10 Studios, todos estamos plenamente comprometidos con que Forza Horizon sea el juego de conducción de mundo abierto para todos.

Forza Horizon 6 conserva todas las funciones de accesibilidad de los juegos anteriores de Horizon, incluyendo el lenguaje de signos americano y el lenguaje de signos británico, e introduce nuevas opciones como el radar de proximidad del coche para una mayor percepción, especialmente en la vista de cabina en primera persona, y AutoDrive para los jugadores que quieran relajarse y disfrutar del mundo. Nuestra principal novedad en materia de accesibilidad es el modo de alto contraste personalizable, que hace que el mundo abierto de Japón sea visualmente accesible para todos.

No importa cómo jueguen tú y tus amigos, puedes personalizar Forza Horizon 6 para que todos puedan jugar juntos. ¡Japón te espera! ¡Esperamos que hayan disfrutado de este primer vistazo a Forza Horizon 6! Compartiremos mucho más en los próximos meses, a medida que nos acerquemos a su lanzamiento para Xbox Series X|S y PC el 19 de mayo de 2026 , o cuatro días antes, el 15 de mayo, con el acceso anticipado a la Edición Premium. Y si juegan en PS5, no olviden añadir el juego a su lista de deseos hoy mismo en PlayStation Store.