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Los Sims 4 presentan el Baile de Máscaras de Lady Bridgerton. Adéntrate en un mundo de romance, moda y alta sociedad en Los Sims 4 con dos nuevos kits creados en colaboración con Netflix y Shondaland: el Kit de Los Sims 4 – Galas de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton y el Kit de Los Sims 4 – Salón de Baile de Lady Bridgerton, ya disponibles para PC a través de EA app, Mac® a través de Origin, Epic Games Store y Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One.

Disfruta del tráiler de los kits de Los Sims inspirados en Lady Bridgerton

Estos kits permiten explorar nuevos atuendos y ostentosos elementos decorativos para el salón baile, desde vestidos de gala y abrigos a medida hasta lámparas de araña, adornos florales y detalles ornamentados. Para disfrutar de la experiencia completa, la colección Baile de Máscarasincluye ambos kits y tres objetos exclusivos inspirados en Los Bridgerton.

Los fans de la serie también podrán disfrutar de los festejos en Los Sims 4 con una misión de inicio de sesión de duración limitada que incluye más de 22 recompensas con elementos destacados del mundo de la moda y la decoración.

Para obtener más información sobre los kits Los Sims 4 Galas de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton y Los Sims 4 Salón de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton, así como sobre la colección Baile de Máscaras, consulta nuestro blog AQUÍ.

Ha llegado a oídos de esta autora que pronto tendrá lugar un acontecimiento de lo más intrigante: un prometedor espectáculo de moda y abundante decoración opulenta.

Por primera vez, en colaboración con Netflix y Shondaland, el mundo de Los Sims 4 se llena de la elegancia, el glamour y la expectación que trae consigo la gran temporada social de lady Bridgerton. ¿Y qué es una temporada, estimable persona lectora, sin un baile como es debido?

Los festejos dan comienzo el 12 de mayo de 2026 con una misión de inicio de sesión gratuita de duración limitada llena de recompensas ideales para la temporada.

Luego, el 14 de mayo, la celebración continúa con Los Sims 4 Salón de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton – Kit, Los Sims 4 Galas de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton – Kit y la colección Baile de Máscaras, que incluye los dos kits y tres objetos extra exclusivos para quienes lo quieran todo.

Para un baile de máscaras que rivalice con todos los demás

A las personas anfitrionas más enfocadas en la distinción, la colección Baile de Máscaras les ofrece la experiencia completa: agrupa Los Sims 4 Galas de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton – Kit y Los Sims 4 Salón de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton – Kit, e incluye tres objetos exclusivos inspirados en momentos de Los Bridgerton.

El cenador de la residencia Bridgerton, para encuentros clandestinos dignos de Benedict y Sophie

El piano de la residencia Bridgerton, para declaraciones afectuosas que podrían conmover hasta a Francesca…

Y para quienes sueñan con ampliar la familia, una cuna Alta Alcurnia, como la que podrían tener Penelope y Colin

Sin embargo, los caprichos de este tipo son tan fugaces como la propia temporada. La oferta de la colección Baile de Máscaras de Lady Bridgerton finaliza el 14 de agosto de 2026, ¡de modo que convendría darse prisa!

Un acontecimiento de lo más elegante

No se puede asistir a un baile de máscaras sin los atavíos adecuados, pues las apariencias lo son todo.

El kit Galas de Baile de Máscaras, permitirá lucir elegantes fracs, deslumbrantes vestidos de noche y accesorios dignos del acontecimiento más comentado de la temporada: desde el vestido plateado de Sophie, con sus zapatos y su máscara, hasta el estilo elegante y desenfadado de Benedict, que sin duda despertará intriga. También permitirá engalanarse aún más con la opulenta máscara y la tiara de lady Bridgerton o dominar la estancia con la imponente peluca celestial y el vestido de la reina Carlota. Estos conjuntos están sacados directamente de los salones de baile más grandiosos de la alta sociedad.

Tanto si buscas admiración como si pretendes provocar envidia, te aseguro que atraerás miradas seguidas de susurros.

Por supuesto, la moda por sí sola no crea una velada perfecta.

Con el kit Salón de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton, se puede construir un escenario perfecto y digno del acontecimiento social de la temporada. Imagina brillantes lámparas de cristal, opulentos adornos florales y una pista de baile en la que cada mirada, y cada paso, tienen significado.

Desde chimeneas de mármol hasta lujosas mesas de banquetes, todo está dispuesto para el romance… o la ruina.

La invitación se prolonga aún más…

Y es que ¿qué es una temporada sin expectación?

Del 12 de mayo al 7 de julio de 2026, habrá una misión de inicio de sesión gratuita de varias semanas que invitará a las personas jugadoras a volver para descubrir un montón de recompensas de tiempo limitado: más de 22 recompensas entre elementos de Crear un Sim, objetos de Construir/Comprar y hasta un nuevo rasgo.

Haz lo que haga falta para no perderte ni un momento. La sociedad se fija en todo.

El calendario social*

El 12 de mayo marca el inicio de los festejos del baile de máscaras con una misión de inicio de sesión de duración limitada.

marca el inicio de los festejos del baile de máscaras con una misión de inicio de sesión de duración limitada. ¡El 19 de mayo empieza el juego! La alta sociedad deberá reunirse para disfrutar de las últimas tendencias.

empieza el juego! La alta sociedad deberá reunirse para disfrutar de las últimas tendencias. Luego, el 26 de mayo , tocará prepararse para la velada, ya que se presentará lo mejor de la temporada.

, tocará prepararse para la velada, ya que se presentará lo mejor de la temporada. El 2 de junio, celebra el acontecimiento de la temporada, conoce a las personas solteras más deseadas de la alta sociedad y asegúrate de hablar con el corazón en la mano.

*Durante las dos semanas siguientes, las personas jugadoras tendrán ocasión de terminar la misión.

Así que dime, estimable persona lectora…

¿Diseñarás un salón de baile que rivalizará con las grandes casas de la alta sociedad?

¿Llegarás con un disfraz que oculte, o revele, tus verdaderas intenciones?

¿O te limitarás a observar desde un rincón… mientras otras personas hacen historia?

Yo, por mi parte, estaré observando con mucha atención.

Vooz Trelby,

Simzee Mindy, del equipo de Los Sims

Los Sims 4 Baile de Máscaras de Lady Bridgerton – Colección estará disponible del 14 de mayo de 2026 al 14 de agosto de 2026 para PC a través de EA app, Mac® a través de Origin, Epic Games Store y Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One. Los Sims 4 Galas de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton – Kit y Los Sims 4 Salón de Baile de Lady Bridgerton – Kit están a la venta por 6,99 € cada uno. Los Sims 4 Baile de Máscaras de Lady Bridgerton – Colección está a la venta por 9,99 €. La oferta finaliza el 14 de agosto de 2026.

Para jugar con Los Sims 4 Galas de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton – Kit y Los Sims 4 Salón de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton – Kit se necesita el juego básico de Los Sims 4, disponible para descargar gratis, con todas sus actualizaciones. Consulta los requisitos mínimos del sistema para el pack