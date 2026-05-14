PlayStation anuncia las novedades del catálogo de juegos y del catálogo de clásicos de PlayStation Plus en mayo

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes sin coste adicional al catálogo de juegos, para los niveles de PlayStation®Plus Extra y Premium, y las novedades del catálogo de clásicos para el nivel PlayStation®Plus Premium.
Catálogo de juegos (Extra – Premium)
A continuación, se muestran los nuevos títulos que desde el próximo 19 de mayo estarán disponibles sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation®Plus Extra y Premium. Se trata de un total de 7 juegos, entre los cuales destacan los siguientes títulos:
- Star Wars Outlaws para PS5®: Es un juego de acción y aventura de mundo abierto ambientado en el universo de Star Wars™. La experiencia invita al jugador a encarnar a la buscavidas novata, Kay Vess, en su intento de llevar a cabo uno de los mayores robos de la historia de la galaxia mientras busca libertad y los medios para empezar una nueva vida, por lo que deberá luchar, robar y engañar a los sindicatos del crimen de toda la galaxia acabando en la lista de los más buscados. El título llevará al jugador a explorar lugares únicos, con ciudades y cantinas bulliciosas, además de recorrer enormes paisajes en la speeder o pilotar la nave Cazaestelas en emocionantes combates espaciales contra el Imperio y otros enemigos.
- Red Dead Redemption 2* para PS4®: Es una historia épica sobre el honor y la lealtad en el umbral de una nueva era que ha recibido más de 175 premios al Juego del año y más de 250 valoraciones perfectas. América, 1899. El ocaso del Salvaje Oeste ha comenzado. Tras un desastroso atraco fallido en la ciudad de Blackwater, Arthur Morgan y la banda de Van der Linde se ven obligados a huir. Con agentes federales y los mejores cazarrecompensas de la nación pisándoles los talones, la banda deberá atracar, robar y luchar para sobrevivir en su camino por el escabroso territorio del corazón de América. Mientras las divisiones internas aumentan y amenazan con separarlos a todos, Arthur deberá elegir entre sus propios ideales y la lealtad a la banda que lo vio crecer. *Relanzamiento en PlayStation®Plus.
- Bramble: The Mountain King para PS4® / PS5®: Se trata de una oscura aventura ambientada en un mundo inspirado en las sombrías leyendas y cuentos del folclore nórdico. La historia sigue a Olle, un niño que emprende un peligroso viaje para rescatar a su hermana tras ser secuestrada por un trol. A lo largo de bosques malditos, pantanos y cavernas ocultas, el jugador deberá enfrentarse a criaturas de todos los tamaños y superar peligros constantes mientras intenta sobrevivir y rescatar a su hermana.
- The Thaumaturge para PS5®: Es un RPG narrativo ambientado en la Varsovia del siglo XX que sigue a Wiktor Szulski, un taumaturgo, maestro de las artes místicas capaz de asomarse al corazón y a la mente de los demás para descubrir sus emociones, deseos y secretos más profundos. Como taumaturgo, su poder proviene de la capacidad de invocar salutores, demonios místicos inspirados en el folclore que habitan en el reino etéreo, utilizándolos para manipular a sus enemigos, influir en la mente de sus aliados y enfrentarse a adversarios en combates tácticos por turnos.
- Flintlock: The Siege of Dawn para PS5®: Es un souls-lite en el que los dioses y sus huestes de inertes amenazan el futuro de la humanidad tras la apertura de la Entrada al Gran Abismo. La historia sigue a Nor Vanek, miembro del ejército de la Coalición, que junto a Enki, un misterioso ser de aspecto vulpino, emprende una búsqueda de venganza contra los dioses, haciendo uso de la pólvora, la magia y el combate cuerpo a cuerpo en su avance por las tierras de Kian, con el objetivo de cerrar la entrada y reclamar el mundo.
Esta es la lista completa de títulos que se añadirán al catálogo de juegos de PlayStation®Plus Extra y Premium este mes:
- Star Wars Outlaws para PS5®.
- Red Dead Redemption 2* para PS4®. *Relanzamiento en PlayStation®Plus.
- Bramble: The Mountain King para PS4® / PS5®.
- The Thaumaturge para PS5®.
- Flintlock: The Siege of Dawn para PS5®.
- Broken Sword – La Leyenda de los Templarios: Reforged para PS4® / PS5®.
- Enotria: The Last Song Standard Edition para PS5®.
A su vez, los jugadores tendrán una última oportunidad para disfrutar de los títulos que dejarán de estar disponibles en el catálogo de juegos de PlayStation®Plus Extra y Premium a partir del 19 de mayo. Estos títulos son: Control: Ultimate Edition, MotoGP 25, Sand Land, Soul Hackers 2, Mortal Shell, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, The Dark Pictures Anthology: Little Hope.
Catálogo de clásicos (Premium)
A continuación se muestra el nuevo título que llegará este mes sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation®Plus Premium:
- Time Crisis para PS4® / PS5® de PS1®.
Más información en el Blog PlayStation®.. Leer artículo completo en Frikipandi PlayStation anuncia las novedades del catálogo de juegos y del catálogo de clásicos de PlayStation Plus en mayo.