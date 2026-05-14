PlayStation anuncia las novedades del catálogo de juegos y del catálogo de clásicos de PlayStation Plus en mayo

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Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes sin coste adicional al catálogo de juegos, para los niveles de PlayStation®Plus Extra y Premium, y las novedades del catálogo de clásicos para el nivel PlayStation®Plus Premium.

Catálogo de juegos (Extra – Premium)

A continuación, se muestran los nuevos títulos que desde el próximo 19 de mayo estarán disponibles sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation®Plus Extra y Premium. Se trata de un total de 7 juegos, entre los cuales destacan los siguientes títulos:

Star Wars Outlaws para PS5®: Es un juego de acción y aventura de mundo abierto ambientado en el universo de Star Wars™. La experiencia invita al jugador a encarnar a la buscavidas novata, Kay Vess, en su intento de llevar a cabo uno de los mayores robos de la historia de la galaxia mientras busca libertad y los medios para empezar una nueva vida, por lo que deberá luchar, robar y engañar a los sindicatos del crimen de toda la galaxia acabando en la lista de los más buscados. El título llevará al jugador a explorar lugares únicos, con ciudades y cantinas bulliciosas, además de recorrer enormes paisajes en la speeder o pilotar la nave Cazaestelas en emocionantes combates espaciales contra el Imperio y otros enemigos.

para PS5®: Es un juego de acción y aventura de mundo abierto ambientado en el universo de Star Wars™. La experiencia invita al jugador a encarnar a la buscavidas novata, Kay Vess, en su intento de llevar a cabo uno de los mayores robos de la historia de la galaxia mientras busca libertad y los medios para empezar una nueva vida, por lo que deberá luchar, robar y engañar a los sindicatos del crimen de toda la galaxia acabando en la lista de los más buscados. El título llevará al jugador a explorar lugares únicos, con ciudades y cantinas bulliciosas, además de recorrer enormes paisajes en la speeder o pilotar la nave Cazaestelas en emocionantes combates espaciales contra el Imperio y otros enemigos. Red Dead Redemption 2* para PS4®: Es una historia épica sobre el honor y la lealtad en el umbral de una nueva era que ha recibido más de 175 premios al Juego del año y más de 250 valoraciones perfectas. América, 1899. El ocaso del Salvaje Oeste ha comenzado. Tras un desastroso atraco fallido en la ciudad de Blackwater, Arthur Morgan y la banda de Van der Linde se ven obligados a huir. Con agentes federales y los mejores cazarrecompensas de la nación pisándoles los talones, la banda deberá atracar, robar y luchar para sobrevivir en su camino por el escabroso territorio del corazón de América. Mientras las divisiones internas aumentan y amenazan con separarlos a todos, Arthur deberá elegir entre sus propios ideales y la lealtad a la banda que lo vio crecer. *Relanzamiento en PlayStation®Plus.

para PS4®: Es una historia épica sobre el honor y la lealtad en el umbral de una nueva era que ha recibido más de 175 premios al Juego del año y más de 250 valoraciones perfectas. América, 1899. El ocaso del Salvaje Oeste ha comenzado. Tras un desastroso atraco fallido en la ciudad de Blackwater, Arthur Morgan y la banda de Van der Linde se ven obligados a huir. Con agentes federales y los mejores cazarrecompensas de la nación pisándoles los talones, la banda deberá atracar, robar y luchar para sobrevivir en su camino por el escabroso territorio del corazón de América. Mientras las divisiones internas aumentan y amenazan con separarlos a todos, Arthur deberá elegir entre sus propios ideales y la lealtad a la banda que lo vio crecer. *Relanzamiento en PlayStation®Plus. Bramble: The Mountain King para PS4® / PS5®: Se trata de una oscura aventura ambientada en un mundo inspirado en las sombrías leyendas y cuentos del folclore nórdico. La historia sigue a Olle, un niño que emprende un peligroso viaje para rescatar a su hermana tras ser secuestrada por un trol. A lo largo de bosques malditos, pantanos y cavernas ocultas, el jugador deberá enfrentarse a criaturas de todos los tamaños y superar peligros constantes mientras intenta sobrevivir y rescatar a su hermana.

para PS4® / PS5®: Se trata de una oscura aventura ambientada en un mundo inspirado en las sombrías leyendas y cuentos del folclore nórdico. La historia sigue a Olle, un niño que emprende un peligroso viaje para rescatar a su hermana tras ser secuestrada por un trol. A lo largo de bosques malditos, pantanos y cavernas ocultas, el jugador deberá enfrentarse a criaturas de todos los tamaños y superar peligros constantes mientras intenta sobrevivir y rescatar a su hermana. The Thaumaturge para PS5®: Es un RPG narrativo ambientado en la Varsovia del siglo XX que sigue a Wiktor Szulski, un taumaturgo, maestro de las artes místicas capaz de asomarse al corazón y a la mente de los demás para descubrir sus emociones, deseos y secretos más profundos. Como taumaturgo, su poder proviene de la capacidad de invocar salutores, demonios místicos inspirados en el folclore que habitan en el reino etéreo, utilizándolos para manipular a sus enemigos, influir en la mente de sus aliados y enfrentarse a adversarios en combates tácticos por turnos.

para PS5®: Es un RPG narrativo ambientado en la Varsovia del siglo XX que sigue a Wiktor Szulski, un taumaturgo, maestro de las artes místicas capaz de asomarse al corazón y a la mente de los demás para descubrir sus emociones, deseos y secretos más profundos. Como taumaturgo, su poder proviene de la capacidad de invocar salutores, demonios místicos inspirados en el folclore que habitan en el reino etéreo, utilizándolos para manipular a sus enemigos, influir en la mente de sus aliados y enfrentarse a adversarios en combates tácticos por turnos. Flintlock: The Siege of Dawn para PS5®: Es un souls-lite en el que los dioses y sus huestes de inertes amenazan el futuro de la humanidad tras la apertura de la Entrada al Gran Abismo. La historia sigue a Nor Vanek, miembro del ejército de la Coalición, que junto a Enki, un misterioso ser de aspecto vulpino, emprende una búsqueda de venganza contra los dioses, haciendo uso de la pólvora, la magia y el combate cuerpo a cuerpo en su avance por las tierras de Kian, con el objetivo de cerrar la entrada y reclamar el mundo.

Esta es la lista completa de títulos que se añadirán al catálogo de juegos de PlayStation®Plus Extra y Premium este mes:

Star Wars Outlaws para PS5®.

para PS5®. Red Dead Redemption 2* para PS4®. *Relanzamiento en PlayStation®Plus.

para PS4®. *Relanzamiento en PlayStation®Plus. Bramble: The Mountain King para PS4® / PS5®.

para PS4® / PS5®. The Thaumaturge para PS5®.

para PS5®. Flintlock: The Siege of Dawn para PS5®.

para PS5®. Broken Sword – La Leyenda de los Templarios: Reforged para PS4® / PS5®.

para PS4® / PS5®. Enotria: The Last Song Standard Edition para PS5®.

A su vez, los jugadores tendrán una última oportunidad para disfrutar de los títulos que dejarán de estar disponibles en el catálogo de juegos de PlayStation®Plus Extra y Premium a partir del 19 de mayo. Estos títulos son: Control: Ultimate Edition, MotoGP 25, Sand Land, Soul Hackers 2, Mortal Shell, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, The Dark Pictures Anthology: Little Hope.

Catálogo de clásicos (Premium)

A continuación se muestra el nuevo título que llegará este mes sin coste adicional para los suscriptores de PlayStation®Plus Premium:

Time Crisis para PS4® / PS5® de PS1®.

Más información en el Blog PlayStation®.