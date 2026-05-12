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Hoy os dejamos la nota de prensa del robot MOVA N1: máxima limpieza de cristales sin esfuerzo para tu casa

El primer limpiacristales inteligente de MOVA combina nebulización de doble ala, que permite disolver la suciedad antes de limpiar; depósito de alta capacidad para cubrir hasta 32 m²; 6 modos de limpieza especializados, incluyendo Limpieza Profunda y Limpieza de Bordes, y una potencia de succión de 8000 Pa que garantiza una firme sujeción

MOVA, líder mundial en innovación para el hogar inteligente, ha presentado su primer robot limpiacristales: el N1.

En plena primavera, cuando queremos que los cristales estén más limpios que nunca, la tediosa -y a veces arriesgada- tarea de limpiarlos ya no supone ningún esfuerzo con el nuevo limpiacristales N1 de MOVA: una experiencia de limpieza “con un solo toque”.

«El mini robot con máximo rendimiento»: una limpieza superior gracias a su avanzada tecnología.

Limpieza con nebulización de doble ala: resultados impecables.

Para solucionar los problemas comunes de otros productos similares, como la pulverización irregular, los goteos y las marcas de agua, el N1 incorpora un avanzado sistema de limpieza con nebulización de doble ala. A diferencia de los modelos tradicionales que presentan problemas de humectación inconsistente, el N1 aplica una pulverización de alta presión a nivel micrométrico para disolver la suciedad antes de limpiar. Esta distribución uniforme del agua garantiza un acabado profesional y cristalino, eliminando eficazmente las marcas visibles que suelen dejar las máquinas menos precisas.

Depósito de agua ampliado de 120 ml: Cobertura ininterrumpida

Optimizado para hogares con grandes superficies acristaladas, el depósito de agua de alta capacidad de 120 ml cubre hasta 32 m² con una sola carga. Este diseño reduce drásticamente la frecuencia de recarga, manteniendo un rociado estable y uniforme durante todo el ciclo garantizando resultados de limpieza completos tanto para el día a día como en tareas de mayor envergadura.

Agilidad compacta y dominio de múltiples superficies

Con un peso de tan solo 1,3 kg y un cuerpo cuadrado compacto de 215 mm, el N1 permite un manejo sencillo con una sola mano, haciéndolo accesible para todos, incluidas las personas mayores. Además de ventanas, su versatilidad se extiende a mármol liso, azulejos mate, azulejos esmaltados, espejos y mamparas de ducha, permitiendo a los usuarios limpiar toda la casa sin esfuerzo.

6 modos personalizables

Para abordar cualquier nivel de suciedad, el N1 ofrece 6 modos especiales a través de la aplicación o el control remoto, que incluyen limpieza profunda, limpieza rápida, limpieza a fondo, limpieza de manchas, limpieza de bordes y modo remoto. Diseñado para una cobertura completa, el modo «Limpieza Profunda» utiliza un patrón de limpieza en N+Z para limpiar cada centímetro cuadrado de vidrio, eliminando eficazmente los puntos ciegos. Además, cuenta con un modo específico de «Limpieza de Bordes» que llega hasta el marco para minimizar las zonas sin limpiar.

Protección Integral para su Tranquilidad

Diseñado para su total tranquilidad, el N1 incorpora un robusto sistema de seguridad de 12 capas. Su potente succión de 8000 Pa garantiza que el N1 permanezca firmemente sujeto, incluso durante 30 minutos en caso de cortes de luz. Las alertas de voz proactivas señalan los riesgos potenciales al instante, mientras que una cuerda de seguridad proporciona máxima protección contra caídas. Este diseño integral ofrece un rendimiento estable y fiable en el que puede confiar.

Disponibilidad y precios

El MOVA N1 está disponible desde mitad de mayo en el sitio web de MOVA, en Amazon y en distribuidores autorizados, a un precio de venta recomendado de 249€, contando con una promoción de lanzamiento en primavera a un precio de 219€.