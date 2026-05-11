One UI 8.5 ya llega al Galaxy S25 en España con 4,4 GB

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A partir de hoy, One UI 8.5 se deja de fases beta o pruebas: ya es una actualización estable y oficial que está llegando a los móviles Samsung. Se acabaron las fases betas, las esperas y la incertidumbre: One UI 8.5 ya es una actualización oficial y estable. De hecho, Samsung acaba de desplegarla a nivel global.

Galaxy S25, S25 + y S25 Ultra ya está recibiendo la versión estable de One UI 8.5 en España. Por fin ha llegado la actualización de mi móvil. El paquete llega después de su estreno en Corea del Sur el jueves de la semana pasada y pesa 4408,31 MB, con el parche de seguridad de abril incluido.

La actualización no se limita a pulir la interfaz. Sino que es un gran avance. También trae funciones que antes estaban reservadas a la serie Galaxy S26, entre ellas Agentic AI y Creative Studio, dos añadidos que mueven el foco del diseño al uso diario.

La compilación estable aparece con los números S938USQU9CZDP/S938UOYN9CZDP. Samsung también habría abierto la puerta a otros Galaxy más veteranos en una primera fase del despliegue. Así, el movimiento no se queda en la familia más reciente.

El cambio más visible está en el salto de funciones. One UI 8.5 añade al Galaxy S25 herramientas de Galaxy AI, opciones de edición y cambios en la pantalla de bloqueo. Además, incorpora ajustes en cámara, conectividad y llamadas. No es un simple paquete de mantenimiento. Es una actualización grande, tanto por tamaño como por alcance.

Entre las novedades citadas por la filtración aparecen Screen calls before answering con Bixby Text Call, edición de imágenes mediante indicaciones de texto, combinación de elementos de dos fotos y generación continua de imágenes sin guardar cada iteración. También se suma Creative Studio en la pantalla de apps, pensado para crear fondos, pegatinas y perfiles personalizados. Son funciones que, sobre el papel, acercan al Galaxy S25 a lo que Samsung había reservado para el siguiente escalón de catálogo.

El bloque de IA no termina ahí. Now Brief mostrará sugerencias más personalizadas en la pantalla de bloqueo, mientras que Enhanced AI Select permite activar la selección con una pulsación prolongada en el borde. En paralelo, Interpreter detectará automáticamente cuándo habla cada idioma para evitar tocar el botón del micrófono en cada turno.

1. Agentic AI: Tu asistente ahora «toma la iniciativa»

A diferencia de la IA tradicional que solo responde cuando le preguntas, la Agentic AI en One UI 8.5 funciona como un «compañero de trabajo» autónomo.

Bixby Evolucionado: Ahora puede ejecutar tareas de varios pasos entre diferentes aplicaciones. Por ejemplo, puedes decirle «busca la foto del gato de ayer y mándasela a Juan por correo», y el sistema lo hará solo.

Detección de Intenciones (Now Nudge): El sistema analiza el contexto de tus chats y te sugiere acciones proactivas, como crear un evento en el calendario si detecta que estás planeando una cita.

Call Screening Inteligente: Un asistente de voz responde llamadas de números desconocidos por ti, pregunta el motivo y te muestra la transcripción en tiempo real para que decidas si contestar.

2. Creative Studio: El nuevo centro de edición

Es la evolución de «Drawing Assist» (Asistente de Dibujo) y ahora es una aplicación independiente con herramientas mucho más potentes.

Generador de Wallpapers AI: Permite crear fondos de pantalla únicos describiendo lo que quieres o combinando estilos.

Mezcla de Imágenes: Puedes tomar elementos de varias fotos y combinarlos en una nueva. La IA ajusta automáticamente las sombras, luces y texturas para que parezca una sola toma.

Boceto a Arte: Transforma dibujos simples o garabatos en arte digital pulido, con nuevos estilos como «dibujo con marcador» o «estilo infantil».

Photo Assist con Prompts: En lugar de herramientas manuales, puedes escribir «cambia el color de mi camiseta a rojo» o «convierte este día soleado en una noche estrellada» y la IA lo aplicará

Además de esto, notarás mejoras visuales como Fluid Motion 3.0 para que las animaciones se sientan mucho más suaves al navegar.

One UI 8.5 también toca apartados muy concretos. Quick Share podrá compartir archivos con dispositivos de Apple compatibles con AirDrop, y además permitirá limitar la recepción a equipos con sesión iniciada en una cuenta Samsung o Google. En cámara, el sistema detectará documentos de forma automática, añadirá un botón de escaneo y ofrecerá una herramienta para limpiar dedos, esquinas dobladas y moiré.

También hay cambios en vídeo y sonido: grabación dual con cámaras frontal y trasera al mismo tiempo, previsualización de LUT en grabación Log y mejoras en Auracast, que ahora permite emitir la voz con el micrófono del propio teléfono. A eso se suman funciones de clima, reloj, voz directa en buzón y respuestas de rechazo personalizadas para llamadas.

Con este despliegue, el Galaxy S25 entra en una fase en la que Samsung mezcla refinamiento visual, más funciones de IA y puentes con otros dispositivos. Lo importante no es solo que One UI 8.5 ya esté llegando hoy 11 de mayo de 2026 a España., sino que lo hace con un paquete muy amplio y con varias herramientas que antes estaban fuera del alcance inmediato del modelo.

Os dejamos el registro que muestra el teléfono cuando te salta la actualización

Diseño visual

Nuevo aspecto: One UI se integra a la perfección en tu rutina diaria combinando imágenes inmersivas con una personalización significativa para un diseño más refinado y sofisticado. Los efectos de desenfoque transparente añaden profundidad y facilitan la navegación por el contenido, mientras que los elementos flotantes reaccionan orgánicamente a tu flujo de trabajo para una experiencia más centrada. A través de una visualización de datos familiar e intuitiva, One UI ofrece un diseño que se siente personal y cercano, ayudándote a concentrarte en lo que importa.

Galaxy AI

Contesta llamadas antes de responder: Usa Bixby Text Call para decidir si quieres hablar. Puedes dejar que un asistente de llamadas responda por ti y pregunte al interlocutor quién es y por qué llama.

Edita imágenes con indicaciones de texto: Editar imágenes nunca ha sido tan fácil. Simplemente describe cómo quieres que cambie tu imagen. Puedes cambiar el color de la ropa de alguien, añadir algo a una mesa vacía o cualquier otra cosa que se te ocurra.

Añade elementos de una imagen a otra: Photo assist facilita la combinación de elementos de diferentes imágenes. Coge un objeto de una foto y añádelo a otra foto. Galaxy AI lo suaviza y lo hace parecer natural.

Añade estilo a cualquier foto: Ahora puedes aplicar estilos divertidos a cualquier foto con Photo assist, no solo a fotos de personas o mascotas. En la vista en miniatura, puedes tocar y mantener pulsado para reordenar tus estilos y poner tus favoritos al principio.

Generación continua de imágenes: Sigue creando sin parar. Photo Assist ahora te permite generar imágenes con IA utilizando diferentes funciones desde la pantalla de resultados sin guardar cada iteración. Cuando hayas terminado, puedes revisar todas tus creaciones en tu historial y elegir tus favoritas.

Crea imágenes con Creative Studio: Creative Studio ya está disponible en la pantalla de Aplicaciones para facilitar el acceso. Puedes usar Creative Studio para crear fondos de pantalla personalizados, pegatinas únicas e imágenes de perfil personalizadas que puedes usar en todo tu teléfono.

Ahora, resumen en la pantalla de bloqueo: Obtén sugerencias más personalizadas en tu pantalla de bloqueo. Ahora, el resumen mostrará información útil basada en tu contexto.

Selección de IA mejorada: Inicia la selección de IA al instante tocando y manteniendo pulsado el asa del borde. ¿Te perdiste algo en un vídeo? Usa el botón Rebobinar para retroceder y seleccionar exactamente lo que necesitas.

Detección automática de idioma en el intérprete: Mantén la conversación fluida. Después de elegir qué idiomas traducir, el intérprete detectará cuándo se habla cada uno para que no tengas que pulsar el botón del micrófono cada vez que alguien hable.

Control de dispositivos más inteligente: Habla con Bixby con tus propias palabras. Bixby ahora es mejor para encontrar la configuración o función que necesitas, incluso si no usas comandos o nombres de funciones exactos. Simplemente di lo que necesitas y deja que Bixby haga el resto.

Pregunta lo que quieras, cuando quieras: Tanto si necesitas una respuesta rápida como información detallada, simplemente pregúntale a Bixby para obtener una respuesta instantánea. No es necesario perder tiempo en múltiples búsquedas o cambiar entre aplicaciones.

Historial de conversaciones: Consultar conversaciones anteriores con Bixby es más fácil que nunca. Ahora puedes acceder a tu historial de conversaciones desde el panel lateral de la aplicación Bixby.

Cámara

Escaneos de documentos de calidad profesional: Escanear documentos ahora es más rápido y potente. Aparecerá un botón de escaneo automáticamente cada vez que apuntes la cámara a un documento. Puedes capturar fácilmente varias páginas en un solo archivo PDF, mientras que la nueva herramienta Eliminar limpia automáticamente los dedos que distraen, las esquinas dobladas y el muaré no deseado para un acabado perfecto.

Fotos con movimiento automático: Cuando está configurada en Automático, tu cámara solo grabará una foto con movimiento si detecta movimiento en la escena. De lo contrario, se guarda como una imagen fija para ahorrar espacio.

Captura ambos lados de la historia: Ahora puedes grabarte a ti mismo y la acción que tienes delante. Simplemente toca el icono de grabación dual en los controles rápidos del modo de vídeo para empezar a grabar con las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo.

Previsualizaciones de color de vídeo en tiempo real: Deshazte de las conjeturas al filmar en Log. Ahora puedes aplicar una previsualización LUT cinematográfica mientras grabas, lo que te permite ver exactamente cómo se verá tu vídeo con corrección de color final antes de empezar a editar. Las previsualizaciones LUT también están disponibles en Galería y Studio.

Nuevos filtros de retrato: Hay tres filtros nuevos disponibles para añadir efectos vibrantes de tipo película a tus fotos.

Diseño automático de la pantalla de bloqueo: Los fondos de pantalla con fotos de personas o mascotas ahora encajan perfectamente en todo momento. Cuando elijas una foto para tu pantalla de bloqueo, la foto se ajustará automáticamente para que se adapte mejor a tu reloj y al diseño de los widgets.

Nuevos fondos de pantalla descargables: Descubre nuevos fondos de pantalla con elementos interactivos. Los fondos de pantalla se pueden descargar para que no ocupen espacio de almacenamiento cuando no se utilizan.

Añade efectos meteorológicos a los fondos de pantalla: Da vida a tu fondo de pantalla con las condiciones meteorológicas actuales. Cuando elijas tu fondo de pantalla, puedes añadir efectos meteorológicos directamente desde la pantalla de previsualización.

Fuentes de reloj más personalizables: Personaliza el reloj de tu pantalla de bloqueo. Ahora puedes ajustar el grosor de más estilos de fuente para que coincidan con tu aspecto preferido.

Tiempo

Widget meteorológico mejorado: Comprueba rápidamente las próximas precipitaciones en el widget Tiempo de tu pantalla de inicio. El widget ahora muestra un gráfico si se esperan precipitaciones en las próximas horas.

Índice de polen: Comprueba cuánto polen hay en el aire para ayudarte a controlar tus alergias. Puedes comprobar los niveles de polen de árboles, hierbas y ambrosía.

Comunicación

Buzón de voz directo: ¿No puedes responder ahora mismo? Deja que las personas que llaman graben un mensaje de voz directamente en tu teléfono que podrás escuchar más tarde. El mensaje aparecerá en tu pantalla mientras se graba para que puedas responder en cualquier momento.

Rechaza llamadas con mensajes personalizados: Cuando una llamada está sonando, aparecerán nuevos mensajes de rechazo rápido basados en los eventos de tu calendario y otras actividades. Puedes decirles a las personas que llaman que no puedes responder porque estás en una reunión, haciendo ejercicio u otras razones, incluso sin escribir.

Reloj

Fondos de alarma meteorológica: Despierta con una alarma que te prepara para el tiempo del día. La pantalla de tu alarma ahora puede mostrar las condiciones meteorológicas actuales como fondo cuando suena.

Convertidor de zona horaria: Compara las zonas horarias de un vistazo. El nuevo control deslizante de la aplicación Reloj facilita la comprobación de la diferencia horaria entre lugares de todo el mundo.

Conectividad

Compartir almacenamiento: Accede a tus archivos desde cualquier lugar. Los archivos de tus otros teléfonos, tabletas y PC Samsung están disponibles en la aplicación Mis archivos de tu teléfono. También puedes acceder a los archivos de tu teléfono en otros dispositivos Samsung, incluso en tu televisor.

Punto de acceso automático: Comparte la conexión a Internet de tu teléfono más fácilmente. Ahora puedes compartir tu punto de acceso con el grupo familiar de tu cuenta Samsung o crear tu propio grupo para compartir el punto de acceso con quien quieras.

Compartir dispositivos familiares: Conecta y comparte fácilmente archivos, pantallas, cámaras, almacenamiento y más con tu familia. Compartir dispositivos familiares te permite usar funciones como Quick Share, Camera Share, Storage Share, Auto Hotspot y Multi control con dispositivos Galaxy que pertenecen a los miembros de tu familia.

Conéctate rápidamente a dispositivos Smart View: Conéctate a tu pantalla favorita más rápido. Ahora puedes añadir un acceso directo en tu pantalla de inicio para reflejar instantáneamente la pantalla de tu teléfono en un televisor u otro dispositivo de visualización.

Funciones de Auracast mejoradas: Es más fácil que nunca escuchar y transmitir sonido con Auracast. Las opciones para transmitir y escuchar ahora se encuentran en el menú Transmisión de audio en Configuración.

Transmisiones de voz: Transmite tu voz a las personas que te rodean con Auracast. Además del sonido multimedia, ahora puedes transmitir tu voz usando el micrófono integrado de tu teléfono.

Quick Share

Comparte con dispositivos Apple: Comparte con aún más dispositivos que antes. Ahora puedes usar Quick Share para compartir fotos, vídeos y otros archivos sin problemas con iPhones, iPads, Macs y otros dispositivos que admiten AirDrop.

Evita solicitudes de uso compartido no deseadas: Ahora puedes configurar Quick Share para que solo reciba archivos de otros dispositivos que hayan iniciado sesión en tu cuenta Samsung o cuenta de Google.

Sugerencias para compartir fotos: Comparte fotos con las personas adecuadas más rápido. Cuando compartes fotos que incluyen amigos o familiares, Quick Share puede reconocer quiénes están en ellas y sugerir que las compartas directamente con esas personas.

Samsung Health

Informes semanales mejorados: Ve una imagen más completa de tu salud cada semana. Los informes semanales ahora incluyen datos de tu rastreador de medicamentos y sesiones de atención plena.

Experiencia de uso compartido mejorada: Comparte tus entrenamientos a tu manera. Mezcla y combina las estadísticas de tus ejercicios con fotos de tu entrenamiento para crear la publicación perfecta en las redes sociales.

Inicia meditaciones desde tu reloj: Encuentra la calma directamente desde tu muñeca. Ahora puedes iniciar meditaciones favoritas o recomendadas directamente en tu Galaxy Watch sin coger tu teléfono.

Mediciones de antioxidantes desde tu reloj: Comprueba tus niveles de antioxidantes en cualquier momento. Mide directamente desde tu Galaxy Watch, incluso si no está conectado a tu teléfono. Funciona con Galaxy Watch8 y Galaxy Watch Ultra.

Batería y energía

Información de batería renovada: Ve el uso de tu batería con más claridad. La pantalla de configuración de Batería rediseñada facilita la comprobación del tiempo restante, el estado de carga y el uso diario durante la última semana.

Ahorro de energía mejorado: Usa el Ahorro de energía para que la batería dure más sin cargar. Elige Estándar para un ahorro moderado y límites personalizables, o elige Máximo para desactivar todas las funciones no esenciales y hacer que la batería dure el mayor tiempo posible.

Seguridad y privacidad

Alertas de privacidad: Mantente informado sobre tu privacidad. Ahora recibirás alertas cuando los permisos de una aplicación puedan poner en riesgo tus datos personales, junto con sugerencias sobre qué puedes hacer al respecto.

Protección contra robos: Mantén tu teléfono y tus datos seguros en caso de pérdida o robo. Activa el bloqueo de autenticación fallida para bloquear automáticamente la pantalla en caso de que haya demasiados intentos fallidos de verificar tu identidad mediante tus huellas dactilares, PIN, patrón o contraseña. La comprobación de identidad también protege aún más configuraciones que antes.

Desactiva temporalmente el bloqueador automático: Si necesitas desactivar temporalmente la protección de seguridad del bloqueador automático, una nueva opción te permite activarlo automáticamente 30 minutos después para que no lo olvides.

Comprueba el estado de seguridad de tus dispositivos: Mantén todos tus dispositivos protegidos. Knox Matrix ahora muestra cuándo alguno de los dispositivos compatibles que han iniciado sesión en tu cuenta Samsung necesita una actualización de software para obtener las últimas protecciones de seguridad.

Accesibilidad

Controla fácilmente los audífonos Bluetooth: Accede a la configuración de tus audífonos Bluetooth directamente desde el acceso directo de Accesibilidad. Aparecerá una ventana emergente que te permitirá cambiar tu programa de audición, activar o desactivar el sonido ambiental y mucho más.

Controla el aumento con el ratón o el teclado: Mantén lo que necesitas ampliado a la vista con estas nuevas opciones. Puedes hacer que el área ampliada siga el cursor mientras escribes o se mueva cuando cambias el enfoque con el teclado. Cuando uses un ratón, puedes hacer que el área ampliada se desplace a medida que mueves el puntero hacia el borde de la pantalla.

Acción de permanencia y acciones de esquina: La función de acción automática después de que el puntero se detiene se ha dividido en 2 funciones. La acción de permanencia te permite establecer acciones personalizadas cuando el ratón deja de moverse durante un cierto período de tiempo. Las acciones de esquina te permiten establecer una acción diferente para cada esquina de la pantalla.

Atenúa los efectos estroboscópicos en los vídeos: Una nueva configuración te permite atenuar los efectos estroboscópicos en los vídeos para una visualización más cómoda.

Aún más mejoras

Sigue usando aplicaciones al plegar: Disfruta de experiencias de aplicaciones más fluidas. Ahora puedes mantener la aplicación que estabas usando en la pantalla principal abierta en la pantalla de la cubierta cuando pliegas tu teléfono.

Panel rápido más personalizable: Organiza tu configuración rápida tal y como te gusta. Ahora puedes añadir, eliminar, reordenar y reorganizar los controles en el panel rápido.

Personaliza los widgets de cuenta atrás del calendario: Haz que tus widgets de cuenta atrás se vean tal y como te gustan. Usa Asistencia de dibujo para generar una imagen de fondo, elige una imagen de Galería o usa un color sólido.

Alertas tempranas para recordatorios: Recibe alertas antes de que venzan los recordatorios para asegurarte de que no olvidas tareas importantes. Puedes elegir con cuánta antelación quieres recibir una alerta para cada recordatorio.

Inserta tablas en Samsung Notes: Organiza la información en tus notas con tablas. Puedes ajustar el ancho de las columnas, los colores y los diseños de los bordes, mientras que la función de cálculo automático te ayuda a mantener la productividad y ahorrar tiempo.

Página de nueva pestaña rediseñada: La página que aparece al abrir una nueva pestaña en Samsung Browser se ha rediseñado para ayudarte a acceder rápidamente a los sitios web y funciones que más necesitas. La página de nueva pestaña ahora muestra el estado de seguridad actual, así como las pestañas abiertas de Samsung Browser en otros dispositivos.

Grabación de pantalla parcial: Incluye solo lo que necesitas en tus grabaciones de pantalla. Ahora puedes seleccionar solo la parte de la pantalla que quieres grabar.

Sugerencias de calculadora: Ahorra tiempo en los cálculos. Los números y las fórmulas copiadas en tu portapapeles se sugerirán cuando abras la calculadora para que puedas introducirlos con un toque rápido.

Mantén los tamaños de las ventanas en DeX: DeX ahora recuerda los tamaños y posiciones de las ventanas de tus aplicaciones. Cuando vuelvas a abrir una aplicación, aparecerá tal y como la dejaste.

Preguntas frecuentes