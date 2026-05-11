HONOR MagicPad4 soporta OpenClaw

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Desde HONOR nos llega esta noticia, actualizamos novedades sobre HONOR MagicPad4. Se trata de la primera tablet Android que soporta OpenClaw, el líder en Executable AI Agent, y supone un avance que redefine la productividad en este tipo de dispositivos.

Gracias a la potencia de HONOR AI de nivel PC, esta innovación va más allá de una simple funcionalidad: refleja el firme compromiso de la marca con la innovación y la excelencia. Con la integración de agentes de IA en una tablet portátil, HONOR acerca la tecnología más avanzada al uso cotidiano de forma práctica.

Lo más destacado:

La primera tablet con agente de IA:A través del entorno Linux Lab, el HONOR MagicPad4 se convierte en un laboratorio portátil de IA, permitiendo ejecutar OpenClaw directamente en el dispositivo.

• Pensada para desarrolladores: Con acceso completo a la línea de comandos, los desarrolladores pueden configurar sus propios agentes de IA, gestionar claves API y ejecutar tareas complejas.

• Ecosistema abierto: A diferencia de sistemas cerrados, los usuarios pueden elegir su proveedor de IA preferido y personalizar las capacidades del agente según sus necesidades.

HONOR MagicPad4 ya no es solo una tablet: es un puente entre el hardware móvil y la IA avanzada.

Desde HONOR confiamos en que este avance despertará un gran interés entre los lectores, especialmente entre aquellos que siguen de cerca la evolución del hardware móvil y la inteligencia artificial.

Adjunto se incluye un video con la demo para utilizar Linux Lab y desplegar OpenClaw.