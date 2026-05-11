HONOR MagicPad4 soporta OpenClaw

Desde HONOR nos llega esta noticia, actualizamos novedades sobre HONOR MagicPad4. Se trata de la primera tablet Android que soporta OpenClaw, el líder en Executable AI Agent, y supone un avance que redefine la productividad en este tipo de dispositivos.
Gracias a la potencia de HONOR AI de nivel PC, esta innovación va más allá de una simple funcionalidad: refleja el firme compromiso de la marca con la innovación y la excelencia. Con la integración de agentes de IA en una tablet portátil, HONOR acerca la tecnología más avanzada al uso cotidiano de forma práctica.
Lo más destacado:
- La primera tablet con agente de IA:A través del entorno Linux Lab, el HONOR MagicPad4 se convierte en un laboratorio portátil de IA, permitiendo ejecutar OpenClaw directamente en el dispositivo.
• Pensada para desarrolladores: Con acceso completo a la línea de comandos, los desarrolladores pueden configurar sus propios agentes de IA, gestionar claves API y ejecutar tareas complejas.
• Ecosistema abierto: A diferencia de sistemas cerrados, los usuarios pueden elegir su proveedor de IA preferido y personalizar las capacidades del agente según sus necesidades.
HONOR MagicPad4 ya no es solo una tablet: es un puente entre el hardware móvil y la IA avanzada.
Desde HONOR confiamos en que este avance despertará un gran interés entre los lectores, especialmente entre aquellos que siguen de cerca la evolución del hardware móvil y la inteligencia artificial.
Adjunto se incluye un video con la demo para utilizar Linux Lab y desplegar OpenClaw.