SNK y PLAION anuncian el regreso del rey NEOGEO AES+ (Advanced Entertainment System) para las navidades del 2026

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SNK y PLAION anuncian el regreso del rey NEOGEO AES+ vuelve a casa para las navidades de 2026

El legendario clásico de las consolas regresa sin emulación, sin concesiones, sin comparación. Forma parte de la auténtica revolución arcade y reserva a partir de hoy.

PLAION REPLAI, editor y desarrollador líder mundial de videojuegos y consolas retro, anunció hoy el regreso de una leyenda: la NEOGEO AES+ (Advanced Entertainment System) llega a los hogares lista para las navidades de 2026.

Las reservas se abren hoy y la fecha de lanzamiento está fijada para el 12 de noviembre de 2026. La NEOGEO AES+ ha sido producida en colaboración con SNK, los creadores del hardware original.

Celebrando 35 años de perfección arcade, la icónica NEOGEO AES se erigió como un faro de excelencia. Esta consola de lujo de 24 bits se distinguía claramente de los sistemas rivales de 16 bits, diseñada para los conocedores de videojuegos que se negaban a aceptar versiones domésticas de baja calidad de los clásicos arcade.

Cada título representaba una réplica exacta de la placa arcade original utilizada en el MVS (Multi-Video System) de SNK. Los cartuchos de NEOGEO se diferenciaban significativamente de los juegos de consola tradicionales, que normalmente se distribuían en cartuchos de 4 MB u 8 MB. El juego más grande de NEOGEO llegó a pesar la increíble cifra de 708 MB, y los juegos que superaban los 100 MB dieron origen al infame apodo de «100 Mega Shock».

A menudo imitada pero nunca igualada, la NEOGEO AES representó la definición de tecnología de videojuegos de alta gama y codiciada, deseada por todos los jugadores, pero fuera del alcance de los jugadores ocasionales debido al elevado precio del hardware y los cartuchos de juego, muchos de los cuales aún alcanzan precios exorbitantes en el mercado de coleccionistas.

Rindiendo homenaje a este prestigioso hardware como se merece, el regreso de la NEOGEO AES representa un hito en las reediciones de hardware retro. Fiel a la filosofía original de «juegos sin concesiones», la NEOGEO AES+ no es una simple microconsola, sino que ofrece una autenticidad inigualable diseñada para atraer al verdadero jugador y al coleccionista exigente. Alejándose de la emulación tradicional, la NEOGEO AES+ utiliza ASIC (Circuitos Integrados de Aplicación Específica), ofreciendo una experiencia totalmente auténtica tanto de hardware como de software, con una apariencia, sensación y jugabilidad idénticas a las de la versión arcade original, en todos los sentidos. El nuevo hardware es tan auténtico que la NEOGEO AES+ ofrece compatibilidad total con los cartuchos originales de NEOGEO AES, ideal para quienes ya tienen una colección de juegos y desean jugar en pantallas modernas.

Hablando de pantallas modernas, la NEOGEO AES+ incorpora mejoras que facilitan la experiencia de juego, diseñadas para atraer al público actual sin alterar ni comprometer las características esenciales de la consola original. Además de la salida AV estándar, pensada para los entusiastas de los monitores CRT, el nuevo hardware incluye una salida HDMI™ de baja latencia que permite disfrutar de los juegos en alta definición nítida, con resoluciones de hasta 1080p. La BIOS en pantalla y los interruptores DIP ubicados en la parte inferior de la consola permiten cambiar instantáneamente el idioma, aumentar la velocidad del hardware o elegir diferentes modos de visualización. La consola ahora ofrece un bajo consumo de energía y guarda permanentemente las puntuaciones más altas de cada juego.

Un hardware tan trascendental merece más que un simple lanzamiento de consola, y PLAION REPLAI planea respaldar su lanzamiento con un ecosistema completo de juegos y accesorios, ofreciendo a los fans, tanto veteranos como nuevos, la oportunidad de crear su colección definitiva de clásicos arcade con toda la autenticidad, pero sin los precios prohibitivos asociados al sistema y al software. Finalmente, a un precio que pone la perfección al alcance de todos.

Junto con la consola, se lanza una colección de diez juegos clásicos de NEOGEO, y se esperan más lanzamientos próximamente. El primer día, los jugadores podrán adquirir los siguientes juegos:

● Metal Slug

● The King of Fighters 2002

● Garou: Mark of the Wolves

● Big Tournament Golf

● Shock Troopers

● Samurai Shodown V Special

● Pulstar

● Twinkle Star Sprites

● Magician Lord

● Over Top

Como parte de la celebración del 35.º aniversario, los jugadores también podrán adquirir el exclusivo pack Edición Aniversario, presentado en un impresionante diseño blanco hielo que incluye el auténtico Arcade Stick inalámbrico, el cartucho de Metal Slug y la tarjeta de memoria. El cartucho blanco de Metal Slug no estará disponible para la venta en ningún otro lugar.

Todas las versiones del NEOGEO AES+ incluyen fuente de alimentación, cable HDMI y joystick arcade. Además, los siguientes accesorios para NEOGEO AES+ estarán disponibles para su compra en el lanzamiento: