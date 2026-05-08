Diablo Immortal x StarCraft comienza el 13 de mayo: Defiende Santuario de una amenaza interestelar

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¡La guerra del cosmos ha llegado a Santuario!

Del 13 de mayo al 10 de junio, Diablo Immortal colisiona con StarCraft en una colaboración temporal donde la mutación se desata y la supervivencia nunca está garantizada. El Enjambre desciende, transformando Santuario con nuevos jefes, mutaciones en mazmorras, familiares y recompensas por la colaboración.

Desata la furia zerg con la nueva gema legendaria, Hervor apestado, que hace estallar las líneas enemigas en explosiones corrosivas. Adéntrate en fallas infestadas, desgarra la realidad en Ascensión tétrica y álzate como la propia Reina de Espadas con un nuevo Mercado fantasmal.

Enfréntate al tal’darim en Ascensión tétrica: durante el evento Eón estelar, que dura cuatro semanas de ciclos de recompensas, los jugadores podrán desafiar a templarios tal’darim y arcontes ascendidos en un combate contra jefe temporal reimaginado para Diablo Immortal. Forma grupo de hasta cuatro jugadores, completa objetivos del evento y consigue recompensas exclusivas.

durante el evento Eón estelar, que dura cuatro semanas de ciclos de recompensas, los jugadores podrán desafiar a templarios tal’darim y arcontes ascendidos en un combate contra jefe temporal reimaginado para Diablo Immortal. Forma grupo de hasta cuatro jugadores, completa objetivos del evento y consigue recompensas exclusivas. Adéntrate en las fallas infestadas: las fallas antiguas pueden mutar durante Eón estelar, infestándose con fuerzas zerg y trayendo al jefe Hidralisco feral. Completa las fallas para conseguir armas legendarias exclusivas con afijos especiales.

las fallas antiguas pueden mutar durante Eón estelar, infestándose con fuerzas zerg y trayendo al jefe Hidralisco feral. Completa las fallas para conseguir armas legendarias exclusivas con afijos especiales. Batalla del más allá en un modo Conquistador especial: una variante especial de Conquistador presenta sagrarios temáticos de facción inspirados en las fuerzas icónicas de StarCraft. Activa los sagrarios para desatar poderosos orbes alineados con la facción que hayas elegido: Pack de estimulantes (Terran): +30 % de velocidades de ataque y movimiento durante 8 segundos. Veneno (zerg): Los ataques disparan proyectiles venenosos que aplican daño en el tiempo. Escudos (Protoss): Otorga un escudo protector que absorbe daño

Durante la partida, solo aparecerán orbes que coincidan con tu facción.

una variante especial de Conquistador presenta sagrarios temáticos de facción inspirados en las fuerzas icónicas de StarCraft. Activa los sagrarios para desatar poderosos orbes alineados con la facción que hayas elegido:

COLECCIONA ASPECTOS FAMILIARES INSPIRADOS EN STARCRAFT

El zergling se une a la batalla con velocidad implacable y furia instintiva: cuando luche a tu lado, las habilidades portables podrán usarse sin tiempo de reutilización, convirtiendo el combate en un asalto ininterrumpido.

El Enjambre no se detiene ¡y tú tampoco deberías! Para conocer todos los detalles de esta colaboración estelar, echa un vistazo a nuestro blog aquí.

Diablo Immortal x StarCraft

El Enjambre asalta Santuario en un evento de colaboración inédito. Una nueva gema legendaria desata la ira devastadora de los zerg para destruir las líneas enemigas con explosiones impredecibles y ácido corrosivo. El campo de batalla alcanza nuevas cotas del 13 de mayo al 10 de junio con Batalla del más allá, un evento que sembrará el caos en esta guerra sideral.

Los aventureros pueden adentrarse aún más en el territorio infestado de zerg a través de las fallas infestadas, mientras que la nueva mazmorra Ascensión tétrica desgarra la propia realidad y supone un verdadero desafío de supervivencia entre letales acometidas psiónicas. Y, supervisándolo todo desde las alturas, se alza la Reina de Espadas. Consigue el nuevo Mercado fantasmal para encarnar a Kerrigan, que llega desde lugares remotos para conquistar Santuario con el poder del Enjambre.

Eón estelar

Inicia sesión durante el evento Eón estelar para recibir tres recompensas al instante:

Un marco de avatar inspirado en StarCraft

La gema legendaria de 2 estrellas Hervor apestado

Una transfiguración de arma inspirada en Kerrigan, la Reina de Espadas

Arsenal de Koprulu

Participa en actividades diarias, derrota a monstruos o supera mazmorras temporales para ganar puntos y progresar en el evento.

Alcanza determinados hitos para desbloquear varias recompensas:

Portal inspirado en StarCraft

Pegatinas de temática de StarCraft

Transfiguraciones de armas inspirados en Kerrigan

Equipo legendario con afijos seleccionables

Objetos de conjunto con afijos seleccionables

Eón estelar incluye cuatro semanas de ciclos de recompensas, con recompensas adicionales por hitos que permiten conseguir llaves de Inmortal vinculadas y potenciadas y llaves de Inmortal .

Enfréntate a los tal’darim en Ascensión tétrica

¡Los protoss aterrizan en Diablo Immortal! Durante el evento Eón estelar, podrás enfrentarte a dos de estas icónicas unidades del género de estrategia en tiempo real en un combate contra jefes disponible por tiempo limitado.

Estos enemigos, enviados por el icónico Templario tal’darim y el temido Arconte de los ascendientes, controlan el poder psiónico prohibido con la precisión certera tan conocida entre los jugadores más veteranos de StarCraft.

Enfréntate junto a otros cuatro aventureros a estas unidades legendarias rediseñadas para el trepidante combate de acción RPG, con mecánicas únicas, objetivos específicos del evento y recompensas exclusivas.

Para participar es necesario contar con tiques de desafío, mientras que las tareas más especiales aguardan a aquellos capaces de derrotar al poder oscuro de los tal’darim.

Adéntrate en fallas infestadas

¡Las mazmorras no dejan de mutar y la amenaza del Enjambre es cada vez mayor! Durante el evento Eón estelar, los jugadores podrán encontrar un afijo de falla antigua exclusivo que llenará tu falla de enemigos zerg y un jefe único: el Hidralisco feral.

Los jugadores también recibirán la habilidad especial Tormenta psiónica durante su aventura en la falla. Esta habilidad especial conjura un campo en un lugar aleatorio de la superficie que inflige daño a los enemigos en la zona afectada.

Los jugadores podrán conseguir exclusivas armas legendarias al completar esta falla antigua especial, y estos objetos tendrán afijos especiales que no se podrán transferir. Si se destruye el objeto, no podrás obtener la esencia.

Batalla del más allá en un modo Conquistador especial

El Enjambre avanza a paso firme. La guerra estalla. La mutación es inevitable. Durante el evento Eón estelar, los jugadores pueden participar en una versión especial de Conquistador.

En este modo, los jugadores encontrarán sagrarios de facción especiales en el mapa. Activa estos sagrarios para desatar poderosos orbes de combate alineados con una facción de StarCraft:

Pack de estimulantes (terran): Aumenta las velocidades de ataque y movimiento un 30 % durante 8 segundos.

Aumenta las velocidades de ataque y movimiento un 30 % durante 8 segundos. Veneno (zerg): De manera temporal, todos los ataques disparan proyectiles venenosos que aplican daño en el tiempo.

De manera temporal, todos los ataques disparan proyectiles venenosos que aplican daño en el tiempo. Escudos (protoss): Otorga un escudo protector que dura un tiempo determinado o hasta que se absorbe una cantidad específica de daño.

Solo aparecerán aquellos orbes alineados con la facción que hayas elegido antes de la partida.

El modo Conquistador también incluirá clasificaciones de facción semanales, donde los jugadores seleccionarán su facción antes de cada partida y competirán por escalar puestos con esa facción.

Esta actualización también introduce una optimización permanente: todos los jugadores podrán acceder a las ocho casillas de equipo. Aquellos que no hayan desbloqueado las dos últimas casillas recibirán automáticamente un equipo aleatorio en esas casillas (los detalles sobre el objeto final todavía no se han anunciado).

Gema legendaria: Hervor apestado

Una gema que alberga la ferocidad de los zerg. Una inquietante luz verde y corrosiva fluye en su interior, como si la voluntad del Enjambre se retorciera dentro, lista para aniquilar a sus presas y apoderarse del campo de batalla.

Equípate la nueva gema legendaria Hervor apestado para liderar al Enjambre. Al infligir daño se invocan pesteling que atacan a los enemigos cercanos y explotan al impactar, produciendo un ácido corrosivo que inflige daño en el tiempo y permite que absorban más daño por ti.

Lanza el Enjambre a tu presa y presencia cómo tus enemigos sucumben en una tormenta de explosiones y putrefacción.

Participa en la mazmorra Ascensión tétrica durante el evento para optar a la posibilidad de conseguir esta gema legendaria (hasta un máximo de una).

Conviértete en la Monarca del Enjambre

La Reina de Espadas regresa y su presencia retumba a través del campo de batalla mientras el Enjambre reclama su dominio.

Domina este Mercado fantasmal y ponte en la piel de Kerrigan, renacida del fuego y la ira. Dirige al Enjambre con una determinación inquebrantable, ataca con una precisión letal y enfréntate a tus enemigos con la autoridad de una reina que no se inclina ante nadie.

Nuevos familiares del universo de StarCraft

¡Consigue los dos aspectos familiares inspirados en StarCraft!

Inmortal

Los protoss responden a la llamada de la guerra. El Inmortal avanza con firmeza, y su mera presencia proyecta una fuerza contenida, forjada a través de siglos de sacrificio. Cada paso calculado encarna la voluntad de una civilización que se niega a doblegarse.

La muerte no es el final para los grandes héroes protoss. Aquellos que caen son preservados en colosales armazones de guerra para que su misión siga intacta. El Inmortal, blindado por una armadura prácticamente indestructible y alimentado por una creencia ancestral, es una prueba inequívoca de que los guerreros protoss no desaparecen nunca; perduran en el tiempo.

Zergling

El Enjambre envía a un heraldo de la violencia a Santuario. El zergling entra en el fragor de la batalla con una ferocidad inquebrantable y se mueve a gran velocidad impulsado por el instinto y una insaciable voluntad de matar. Cada ataque refleja el deseo del Enjambre de superar y consumir a su rival.

Cuando el zergling combate a tu lado, las habilidades portables podrán usarse sin tiempo de reutilización. El combate se convierte en una lucha incesante e imparable que refleja la doctrina de los zerg basada en una presión y una agresividad constantes.

Cierre

El caos se apodera de las estrellas. ¡El Enjambre ha llegado! Más información disponible en la próxima actualización. ¡Descubre todas las novedades y prepárate para participar el 13 de mayo en nuestro próximo evento de colaboración!