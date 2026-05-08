Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡MY HERO ACADEMIA: All’s Justice da la bienvenida a Nana Shimura!

¡La maestra de All Might, la incomparable Nana Shimura, se une a MY HERO ACADEMIA: All’s Justice en esta nueva incorporación al plantel del juego! Como séptima portadora del famoso don “One For All”, Nana Shimura puede usar su increíble fuerza para derrotar a sus oponentes. Además, su don, llamado flotar, permite a esta auténtica heroína realizar espectaculares movimientos en el aire, ¡siempre con una sonrisa frente al mal!

¡Mira cómo Nana Shimura se une al elenco

Nana Shimura ya está disponible para su compra por separado, y los jugadores que tengan o adquieran el pase de temporada, la edición Deluxe o la edición Ultimate del juego recibirán automáticamente este nuevo personaje.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice es un juego de lucha en 3D con superpoderes basado en el fenómeno mundial del anime My Hero Academia, que ofrece dinámicas batallas para un jugador y PvP con combates por equipos de tres personajes, además de la mayor plantilla de personajes jugables de todos los juegos de consola de My Hero Academia.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Para obtener más información sobre MY HERO ACADEMIA: All’s Justice