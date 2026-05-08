HUAWEI presenta una nueva gama de dispositivos pensados para adaptarse a cualquier situación y potenciar la creatividad sin esfuerzo

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HUAWEI presenta una nueva gama de dispositivos pensados para adaptarse a cualquier situación y potenciar la creatividad sin esfuerzo

HUAWEI ha celebrado en Bangkok (Tailandia) su evento global de presentación de productos innovadores «Now Is Your Spark». La empresa tecnológica ha presentado oficialmente varios productos nuevos, entre los que se incluyen la serie HUAWEI WATCH FIT 5, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition y HUAWEI MatePad Pro Max. Con tecnología para todo tipo de situaciones, estos dispositivos empoderan a los usuarios de todo el mundo, ayudándoles a explorar y expresarse sin esfuerzo.

Los nuevos dispositivos wearables inteligentes redefinen el acompañamiento diario en materia de salud y fitness

Dirigida a los usuarios más jóvenes, HUAWEI ha lanzado la serie HUAWEI WATCH FIT 5, que mantiene el emblemático diseño cuadrado. Basada en un diseño estilizado, una estética colorida y una pantalla superbrillante, la serie perfecciona aún más su aspecto juvenil al tiempo que introduce experiencias de mini-workouts divertidas y accesibles que conducen a un estilo de vida más relajado y activo. Pensada para satisfacer las necesidades avanzadas de ejercicio diario más exigentes, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 abarca diversos escenarios de actividad, como el ciclismo, el golf, el trail running y el tenis, y ofrece un seguimiento, un análisis y una orientación de entrenamiento más profesionales. Los dispositivos también admiten pagos sin contacto a través de Curve Pay (1) y ofrecen acceso gratuito a HUAWEI Health MultiPass, que incluye la suscripción (2) a HUAWEI Health+ y ventajas exclusivas de populares aplicaciones de deporte y fitness como komoot, Naviki, URUNN, FIIT o Life Period Tracker.

En el evento también se presentó HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition. Inspirado en el espíritu competitivo y la estética de la velocidad, este reloj profesional para correr, creado en colaboración con la leyenda del maratón Eliud Kipchoge, cuenta con un nuevo Índice de Capacidad para Correr (RAI) y un avanzado panel de control de entrenamiento, que proporcionan a los corredores información más detallada para entrenar de forma más inteligente y competir con más intensidad.

Además, HUAWEI ha colaborado con la diseñadora de joyas de renombre mundial francesca Amfitheatrof para crear HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition. Inspirado en el florecimiento de la primavera, el diseño combina con gran maestría 99 diamantes naturales con cristal de zafiro tallado en forma de diamante, rindiendo homenaje a la fuerza y la vitalidad femenina y creando una obra maestra de arte para llevar en la muñeca.

La tablet insignia más delgada y ligera del mundo redefine la productividad móvil

HUAWEI ha presentado a nivel mundial HUAWEI MatePad Pro Max. Combinando un diseño refinado, una pantalla excepcional, una productividad al nivel de un ordenador y un amplio abanico de herramientas creativas, HUAWEI MatePad Pro Max ofrece el rendimiento de una tablet insignia en un formato extraordinariamente delgado y ligero, junto con una experiencia de productividad profesional. El dispositivo pesa solo 509 g y mide tan solo 4,7 mm de grosor, a la vez que está equipado con una pantalla OLED flexible PaperMatte de 13,2 pulgadas y resolución 3K ultra-HD que mejora significativamente la claridad de la imagen.

Desde relojes inteligentes que priorizan la moda y hacen que el ejercicio físico sea divertido, hasta tablets insignia que buscan ofrecer la mejor experiencia posible, los productos inteligentes para todo tipo de situaciones de HUAWEI se están integrando profundamente en la vida cotidiana de usuarios de todo el mundo. HUAWEI cree firmemente que la tecnología no solo alegra los momentos cotidianos, sino que también despierta la inspiración en todos. De cara al futuro, HUAWEI seguirá trabajando codo con codo con los usuarios de todo el mundo, aprovechando las experiencias inteligentes para todo tipo de situaciones con el fin de crear conjuntamente un estilo de vida más eficiente, saludable e inspirador. HUAWEI MatePad Pro Max estará disponible en España a finales de junio.

Disponibilidad y precio

HUAWEI WATCH FIT 5 SERIES

HUAWEI WATCH FIT 5 Series estará disponible en España a partir del 7 de mayo en dos modelos: HUAWEI WATCH FIT 5 y HUAWEI WATCH FIT 5 Pro.

HUAWEI WATCH FIT 5

HUAWEI WATCH FIT 5 tendrá un PVP recomendado de 199 € y estará disponible en los colores Black, White, Purple, Green Nylon y Green . Las versiones Green Nylon y Green estarán disponibles en exclusiva en HUAWEI Store.

y . Las versiones y Durante el periodo de lanzamiento, los usuarios podrán aplicar un cupón de 40 € de descuento con el código AES40FIT disponible hasta el 21/06/2026, dejando el precio final en 159 €. Además, según el color seleccionado, podrán acceder a las siguientes promociones: Oferta general: correa o báscula por 9 €. Color exclusivo Green Nylon y Green en HUAWEI Store: correa y báscula de regalo.

disponible hasta el 21/06/2026, Además, según el color seleccionado, podrán acceder a las siguientes promociones:

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro tendrá un PVP recomendado de 299 € y estará disponible en los colores Black, White y Orange.

Como oferta de lanzamiento, los usuarios podrán aplicar un cupón de 50 € de descuento utilizando el código AES50FITPRO disponible hasta 21/06/2026, dejando el precio final en 249 €. Además, recibirán una correa de regalo y podrán añadir una báscula por 9 €.

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition

The HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition está disponible en España a través del canal oficial HUAWEI Store a un precio de 3799€

Durante los 2 primeros años de cobertura, si la pantalla o los componentes exteriores del dispositivo —asas, primer eslabón de la correa o cierre desplegable— sufren daños accidentales por caídas, golpes, colisiones o presión durante un uso normal, podrás acceder a hasta dos servicios de sustitución gratuitos.

Con este servicio, puedes reparar varias piezas a la vez, pero contará como si hubieras usado solo una de tus dos reparaciones disponibles.

La cobertura incluye:

Reparación por daños accidentales en la pantalla y piezas exteriores cubiertas.

Sustitución gratuita de la pantalla original en caso de rotura.

Uso de pantalla 100% original.

Reparación realizada por el Centro de Atención al Cliente de HUAWEI.

Mantenimiento de la garantía original tras la sustitución de la pantalla.

Límite de uso: hasta 2 servicios de sustitución durante 2 años.

El 28 de mayo llegará a España la nueva edición HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition y a finales de junio HUAWEI MatePad Pro Max.