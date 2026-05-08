Ya disponibles las ediciones físicas para Nintendo Switch de Reptilian Rising

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Ya disponibles las ediciones físicas para Nintendo Switch de Reptilian Rising

Este alocado título cuenta con una edición estándar y una coleccionista en exclusiva para Nintendo Switch.

Selecta Play anuncia que la disparatada y estratégica odisea Reptilian Rising ya puede adquirirse en tiendas habituales, a través de dos ediciones físicas para Nintendo Switch, una estándar y una coleccionista. Los jugadores de la consola híbrida podrán así defender la democracia (y el espacio-tiempo) desde cualquier lugar.

Reptilian Rising es una historia de viajes en el tiempo y combate por turnos que transporta a los jugadores a un mundo inspirado en la estética de los años 80. Con un estilo visual único que recrea la animación en plastilina (claymotion), el juego permite tomar el control de figuras históricas icónicas. Desde el mismísimo Winston Churchill hasta Cleopatra, pasando por genios de peinado inolvidable, los héroes deberán unir fuerzas contra una amenaza sin precedentes: el Tri-Cannon (un triceratops fusionado con una ametralladora) y una legión de reptiles sociópatas.

Características principales de las ediciones de Nintendo Switch:

Precios: Edición Estándar PVPR 39,99€ y Edición Coleccionista PVPR 49,99€

Estrategia portátil : Profundidad táctica del combate por turnos con la portabilidad de Nintendo Switch.

Héroes de leyenda: Crear clones, solicitar refuerzos —incluso Julio César está disponible para una charla (lleva uvas)— y utilizará habilidades temporales para alterar el campo de batalla.

Estética Retro-Claymation: Un apartado visual nostálgico que cobra vida con colores vibrantes y personajes reconocibles.

Edición Coleccionista: Ideal para los fans que quieren conservar esta batalla por el destino de la humanidad en su biblioteca personal, esta edición incluye una novela gráfica de Reptilian Rising y la banda sonora digital.

Para más información sobre las ediciones, visita la web de Selecta Play