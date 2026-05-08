Una invitación de lo más intrigante con la llegada del baile de máscaras de Lady Bridgerton a Los Sims



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos


Una invitación de lo más intrigante con la llegada del baile de máscaras de Lady Bridgerton a Los Sims

Los Sims se adentra en un mundo de romance, moda y alta sociedad con dos nuevos kits creados en colaboración con Netflix y Shondaland: Los Sims 4 Galas de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton – Kit y Los Sims 4 Salón de Baile de Lady Bridgerton – Kit, disponibles el 14 de mayo para PC a través de EA app, Mac® a través de Origin, Epic Games Store y Steam®, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S y Xbox One.

Os dejamos el trailer de los kits del baile de máscaras de Lady Bridgerton de Los Sims 4

Estos nuevos lanzamientos de contenido permitirán lucir vestidos de gala, abrigos a medida y máscaras diseñadas para intrigar en grandiosos salones de baile adornados con lámparas de araña, adornos florales y detalles opulentos. Para quienes quieran la experiencia completa, la colección Baile de Máscaras incluye ambos kits y tres objetos exclusivos inspirados en momentos de Los Bridgerton.

Los festejos darán comienzo en Los Sims 4 el día 12 de mayo con una misión de inicio de sesión de duración limitada que incluirá más de 22 recompensas entre las que habrá moda, decoración y hasta un nuevo rasgo para quienes estén deseando destacar.

Más información tanto sobre los kits Los Sims 4 Galas de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton y Los Sims 4 Salón de Baile de Máscaras de Lady Bridgerton como sobre la colección del baile de máscaras en la redacción: AQUÍ.

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