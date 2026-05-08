Pisa a fondo: Se anuncia GRIP XR con demo jugable

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Caged Element vuelve al asiento del conductor: El lanzamiento de la demo de GRIP XR impulsa la franquicia de carreras de combate hacia una nueva era

Si las carreras de combate son lo tuyo, ¡hoy es tu día de suerte! ¿Por qué? Te oímos preguntar. Bueno, déjanos contarte: Caged Element, los veteranos desarrolladores tras el éxito de culto de 2018 GRIP: Combat Racing, acaban de anunciar el próximo juego de la franquicia: GRIP XR. El equipo lo describe como un «simulador de carreras increíblemente rápido, que desafía las leyes de la física y está lleno de acción», pero no tienes que fiarte solo de su palabra: ya hay una demo disponible para jugar en Steam ahora mismo, y un tráiler con una potente banda sonora de drum and bass para abrirte el apetito.

Caged Element, los veteranos desarrolladores detrás del éxito de culto de 2018 GRIP: Combat Racing, están encantados de anunciar el próximo juego de la franquicia: GRIP XR. El tráiler de anuncio llega junto con el lanzamiento de una demo jugable, invitando a los jugadores a unirse a la parrilla de salida de una nueva era en las carreras de combate arcade.

Como un corredor veloz, que desafía la gravedad y está lleno de acción, GRIP XR conserva lo mejor del GRIP original, mientras lleva su jugabilidad característica a un siguiente nivel emocionante y apuesta por una estética de inspiración más retro. Dirigido por los cofundadores del estudio, Chris Mallinson y Robert Baker —un desarrollador original de la legendaria serie Rollcage—, GRIP XR es la acumulación de una década de experiencia en juegos de carreras impulsada por los comentarios de la comunidad, y va camino de crear una experiencia de carreras de combate definitiva.

Batallas de alta velocidad que desafían la gravedad

GRIP XR toma la acción de alto octanaje que los fans de GRIP conocen y aman, y refina su jugabilidad para una experiencia de carrera más fluida pero aún escandalosamente rápida y al límite del control. El juego prioriza un estado de «flujo» a alta velocidad, al tiempo que ofrece un gran desafío y nostalgia para los intensos juegos de carreras de combate de los 90.

La nueva y emocionante función Crank es una mecánica que cambia las reglas del juego y permite a los jugadores girar su coche casi instantáneamente para atravesar paredes verticales con facilidad, realizar acrobacias, esquivar proyectiles y ejecutar otras maniobras. El Cranking añade una nueva capa de profundidad táctica y maniobrabilidad que ayuda a dar a los jugadores la ventaja ganadora en el tramo final del combate.

Prometiendo a los jugadores que regresan el viaje más emocionante de sus vidas, GRIP XR está repleto de mejoras inspiradas en los comentarios de la comunidad, incluyendo una conducción más consistente y fluida, un diseño de niveles muy mejorado, efectos visuales más vibrantes y un audio impactante. Con una banda sonora de Cave Bat, GRIP XR también incluye temas certificados como «temazos» para pilotar sus coches propulsados por cohetes, tal como hicieron antes GRIP y los juegos de Rollcage.

Quizás la adición más significativa en esta secuela es un potente EDITOR DE NIVELES, previsto para cuando el juego se lance por primera vez en Steam. El editor de niveles ofrece a los jugadores las herramientas para crear sus propias carreras personalizadas, zonas de acrobacias, desafíos y otros proyectos creativos, y se combina con un extenso Workshop dentro del juego donde los jugadores pueden descargar y calificar niveles, o subir sus propias creaciones. Estas características permiten realmente que la comunidad dé forma al juego y proporcionarán incontables horas extra de contenido rebosante de creatividad.

Kickstarter

Caged Element planea lanzar un Kickstarter para el proyecto en algún momento de junio, pero los fans pueden seguir la página para recibir notificaciones. GRIP XR ya está en desarrollo, pero con el apoyo de los patrocinadores de Kickstarter, el equipo podrá ampliar el alcance del juego más allá de lo que está disponible actualmente en la demo recién lanzada en Steam. La financiación de Kickstarter impulsará objetivos emocionantes que incluyen características como una campaña dinámica con rivalidades de NPC, creador de torneos personalizados, más coches y personalización, nuevas pistas y versiones de consola más adelante para disfrutar de la acción crossplay.

«Hemos pasado años escuchando los valiosos comentarios de la comunidad y nos los hemos tomado muy en serio; GRIP XR es nuestra respuesta directa a esos fans apasionados», dice Chris de Caged Element. «Con GRIP XR queremos crear un juego increíble, por supuesto, pero uno de nuestros grandes objetivos es crear un ecosistema comunitario donde los jugadores puedan crear su propio contenido y compartirlo fácilmente. Estamos ansiosos por correr y usar el ‘crank’ a través de sus niveles más desquiciados, y esperamos dar más detalles a medida que aceleramos el desarrollo».

Experimenta la velocidad hoy mismo; descarga la demo en Steam y sigue el Kickstarter para ayudar a dar forma al futuro de las carreras de combate.

Enlaces oficiales: