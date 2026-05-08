Han incluido en su World Video Game Hall of Fame a DRAGON QUEST, el pionero y queridísimo juego de Square Enix

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DRAGON QUEST ENTRA EN EL WORLD VIDEO GAME HALL OF FAME

El legendario juego de rol recibe un reconocimiento especial en vista del 40.º aniversario de la serie, que se celebrará en el Dragon Quest Day

Hoy el Strong National Museum of Play en Rochester (Nueva York) han incluido en su World Video Game Hall of Fame a DRAGON QUEST, el pionero y queridísimo juego de Square Enix.

Desde su creación en 2015, el World Video Game Hall of Fame reconoce los videojuegos que se han convertido en símbolos del medio e influido significativamente en la industria videolúdica, el mundo del entretenimiento, la cultura o la sociedad en general durante un periodo de tiempo prolongado. La incorporación de DRAGON QUEST llega justo antes del Dragon Quest Day, el 27 de mayo, cuando la serie cumplirá su 40.º aniversario.

Desde el lanzamiento de DRAGON QUEST en 1986, este título pionero en el género de los juegos de rol ha dado lugar a un fenómeno mundial donde la aclamada serie ha vendido más de 97 millones de unidades en todo el mundo, abarcando 11 juegos principales y múltiples títulos derivados, además de películas, animes, novelas, mangas, artículos comerciales y más. Con su carácter accesible, fascinantes tramas, atractivo estilo visual e impresionantes bandas sonoras, DRAGON QUEST sentó las bases de los juegos de rol y su influencia aún sigue vigente.

Es posible descubrir cómo empezó todo con DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, que combina los remakes completos de DRAGON QUEST I y DRAGON QUEST II, ahora revivificados con el precioso estilo gráfico HD-2D, contenidos inéditos para la historia y actualizaciones en la jugabilidad. Sumados a DRAGON QUEST III HD-2D Remake, estos títulos conforman la trilogía de Erdrick, disponible para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Más información sobre lo que ofrece esta legendaria serie: https://dragonquest.square-enix-games.com/?lng=es.