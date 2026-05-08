El Adeptus Mechanicus entra en guerra con precisión mecánica en Dawn Of War IV

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Deep Silver y KING Art Games han revelado el segundo de los cuatro tráilers de análisis en profundidad de facciones, con el Adeptus Mechanicus aportando su fría lógica y destrucción calculada al campo de batalla en Warhammer 40,000: Dawn of War IV que llegará a finales del 2026.

Regresa a las raíces de esta serie de estrategia en tiempo real con un modo de juego muy satisfactorio. ¡Comanda 4 facciones únicas de Warhammer 40,000, con Adeptus Mechanicus por 1.ª vez! Lucha en 70+ misiones de campaña épicas y en los modos rejugables Batalla final, Escaramuza y multijugador.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV es un videojuego de estrategia en tiempo real, programado para lanzarse en 2026, que presenta cuatro facciones principales en su lanzamiento: Marines Espaciales (Cuervos Sangrientos/Ángeles Oscuros), Orkos, Necrones y Adeptus Mechanicus . El juego ofrece cuatro campañas distintas que narran una historia unificada centrada en el mundo de Kronus

Las 4 Facciones Confirmadas:

Marines Espaciales (Blood Ravens) / Ángeles Oscuros: La fuerza principal de élite del Emperador, con opciones de juego para facciones específicas.

Orkos : Hordas brutales y numerosas, incluyendo clanes como Sol Malvado y Trincabestias.

Necrones : Seres metálicos antiguos con unidades de élite y destructores, enfocados en la destrucción total.

Adeptus Mechanicus : Culto a la tecnología del Imperio, especializado en maquinaria avanzada y tecnoadeptos.

El juego se destaca por sus extensas campañas individuales con más de 70 misiones, un enfoque en el canon de la historia y una jugabilidad táctica

Descubre más de cerca cómo el Adeptus Mechanicus despliega sus motores de guerra, con el Dios Máquina bendiciendo cada cálculo en un nuevo tráiler de gameplay:

¡Alabad al Omnissiah!

Maestros del cálculo de la guerra, la facción Adeptus Mechanicus es relativamente rápida, sobresale en el combate a distancia y está armada con una gran cantidad de herramientas de combate que se apoyan en su acceso único a la tecnología.

Al frente de sus fuerzas hay dos comandantes aumentados, cada uno encarnando un aspecto distinto de la voluntad del Omnissiah. Los jugadores pueden elegir entre el Technoarcheologist, Potentia-Delta 9, o el Skitarii Marshal, Sek-Ix-23, adaptando su enfoque para dominar Kronus.

Con un enfoque en la precisión, la sinergia y una superioridad tecnológica abrumadora, el Adeptus Mechanicus no son solo ingenieros o científicos; son instrumentos de guerra.

Sea lo que sea lo que depare el futuro, el Adeptus Mechanicus conoce una verdad: la sagrada Búsqueda del Conocimiento no debe flaquear.

Dawn of War IV

Dawn of War IV ofrece una inolvidable experiencia de RTS de ciencia ficción ambientada en una recreación fiel del querido universo de Warhammer 40,000. Toma el mando de cuatro facciones en una historia épica que abarca múltiples campañas no lineales, enfréntate a otros jugadores en un tenso combate multijugador y disfruta de modos favoritos de los fans, como Last Stand, Skirmish y más.