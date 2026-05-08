Videojuego Stranger Than Heaven: «Su historia y fecha de lanzamiento»

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Xbox ha compartido un primer vistazo a Stranger Than Heaven junto a RGG Studio, revelando nuevos detalles del próximo título durante una presentación especial de 30 minutos. El evento contó con la participación de Snoop Dogg y Cordell Broadus, que se incorporan al reparto del juego en papeles destacados, junto con varios miembros adicionales del elenco.

También se presentó al protagonista, Makoto Daito, se desvelaron las cinco ciudades que recorrerá a lo largo de su viaje y se ofreció un primer adelanto del nuevo sistema de combate del juego.

Stranger Than Heaven se lanzará este invierno para Xbox Series X|S y Xbox en PC como título Xbox Play Anywhere, y estará disponible desde el primer día con Xbox Game Pass.

Para ver un resumen completo del evento y conocer los últimos detalles, visita Xbox Wire.

Este nuevo programa ofreció 30 minutos de información novedosa sobre el mundo de Stranger than Heaven , con comentarios de miembros del reparto y figuras clave de RGG Studio.

Aprendimos más sobre el protagonista principal, Makoto Daito, las ciudades en las que se desarrollará su historia y pudimos ver por primera vez un nuevo sistema de combate creado para el juego.

Stranger than Heaven llegará este invierno para Xbox Series X|S y Xbox en PC como título de Xbox Play Anywhere, y estará disponible desde el primer día con Xbox Game Pass.

Acabamos de concluir ‘Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven’, un programa completo dedicado a ofrecer una mirada en profundidad al emocionante nuevo proyecto del brillante estudio RGG.

Durante la transmisión de 30 minutos, varias mentes detrás del próximo juego de acción y aventura, incluyendo al director de RGG Studio, Masayoshi Yokoyama, al productor Hiroyuki Sakamoto y al director del juego, Mikinobu Abe, nos explicaron la estructura de la historia, los diferentes lugares que exploraremos y algunos de los personajes extravagantes que encontraremos a lo largo de la vida del protagonista, Makoto. También escuchamos a la legendaria estrella Snoop Dogg y a su hijo Cordell Broadus, quienes interpretan papeles importantes en esta ambiciosa aventura, así como a otros actores que aparecerán en el juego, incluyendo al artista de J-Pop Satoshi Fujihara y a la cantautora estadounidense Tori Kelly.

Hay mucho que repasar, así que hemos recopilado un resumen de todo lo que se mostró en la transmisión: desde la presentación de los personajes y las cinco ciudades en las que se desarrolla el juego, hasta el nuevo sistema de combate que RGG Studio ha creado especialmente para Stranger Than Heaven .

¡Empecemos!

La historia

La historia de Stranger Than Heaven abarca 50 años y sigue la vida del protagonista, Makoto Daito. Nacido en Estados Unidos de padre estadounidense y madre japonesa, Makoto pierde a ambos padres a una edad muy temprana y se enfrenta a numerosas dificultades al crecer en Occidente. En 1915, decide buscar la manera de llegar a Japón y se cuela en un barco, donde es capturado por Orpheus (Snoop Dogg), un contrabandista despiadado y carismático, según el propio actor.

Makoto también conoce a Yu Shinjo, un chico un poco mayor que él, también de ascendencia mixta, cuyo objetivo es comenzar una nueva vida en Japón. Yu se convertirá en un buen amigo y rival de Makoto a lo largo de los acontecimientos de Stranger Than Heaven, a medida que las vidas de ambos jóvenes se entrelazan .

Orfeo casi los arroja por la borda, pero en lugar de eso, comienza a florecer el origen de una alianza.

“En ese momento, Orfeo se da cuenta de que tal vez lo que está destinado a entregar son las vidas de estos dos muchachos”, dice Cordell Broadus, quien interpreta a un personaje aún por revelar que también forma parte de este elenco.

El grupo llega a Kokura, Fukuoka, un importante centro industrial y foco de delincuencia. Aquí comienza la parte de 1915 de la historia de Stranger Than Heaven, donde Makoto y Yu empiezan a forjarse una vida.

Según Broadus, Orfeo contrata a Makoto como su «compañero, su mano derecha», aprovechando que Makoto habla japonés. Tras numerosos trabajos, Makoto pronto se abre camino y se ve envuelto en los bajos fondos de Kokura, mientras que Yu encuentra trabajo rápidamente y se adapta a su nueva vida como occidental en Japón. Durante este tiempo, Orfeo descubre que Makoto tiene un gran talento para la música, que se convertirá en una pieza clave de su historia.

Los dos amigos se encuentran enfrentados: el principal objetivo de Makoto es simplemente sobrevivir y labrarse un futuro tras años de persecución en Occidente, mientras que Yu es mucho más ambicioso en sus aspiraciones de «reformar Japón». Estos ideales pronto chocan y los chicos se separan en Fukuoka, pero vuelven a unirse como «socios en el mundo del espectáculo» durante una sección «caótica e impredecible» más adelante en el juego. Así que, hablemos un poco más sobre esos diversos escenarios y épocas…

Las ciudades

Las cinco décadas de Stranger Than Heaven se desarrollan a lo largo de cinco distritos principales inspirados en ciudades japonesas reales, cada uno con sus propias historias e identidades únicas.

Como ya se mencionó, el primer lugar que visitarás es Kokura, en Fukuoka , en 1915. Es el destino del barco de Orfeo y una importante zona industrial del oeste de Japón, donde se congregan personas de todo el país en busca de trabajo. Ante la falta de entretenimiento moderno, también es un foco de diversos vicios: alcoholismo, juegos de azar, prostitución… en fin, esta ciudad lo tiene todo.

A partir de ahí, la historia se traslada a Kure, Hiroshima, en 1929. Esta ciudad, con una fuerte tradición en la construcción naval y la industria pesada, también funciona como centro social para diversos países, lo que le confiere una atmósfera única, en sintonía con la modernización del entretenimiento japonés. Es aquí donde Makoto comienza a integrarse en las distintas organizaciones yakuza que controlan la ciudad, llegando a formar parte de la familia Iwaki, la organización más poderosa de Hiroshima. Allí, se le conoce como el Oni Rojo, un nombre que inspira respeto y temor entre las familias yakuza.

La tercera parte de Stranger Than Heaven nos lleva a Minami, Osaka, en 1943, donde Makoto y Yu se reencuentran y trabajan juntos. Minami es un vibrante centro de entretenimiento lleno de luz y vida, pero tras bambalinas se percibe una influencia extranjera. La Yakuza y la mafia italiana compiten por el dominio en las sombras, pero en la superficie florecen nuevas formas de entretenimiento. Aquí es donde se desarrollan las actividades de Makoto y Yu en el mundo del espectáculo, que exploraremos en breve.

El siguiente destino es Atami, en Shizuoka , uno de los lugares turísticos más destacados de Japón. Esta zona, mucho menos urbanizada, está repleta de cerezos en flor y ofrece vistas impresionantes, mostrando la belleza natural de un país menos poblado. Ambientada en 1951, la influencia estadounidense ya empezaba a calar en Japón, creando nuevas tendencias en el idioma, la música y la moda.

Finalmente, la historia concluye en Tokio, 1965. Este segmento tiene lugar en Shinjuku , Tokio . Yokoyama-san comenta que en esta parte del juego se revelará un «tremendo secreto», y que pronto se desvelarán más detalles.

También podemos vislumbrar algunas de las actividades de juego en las que Makoto puede participar en estos diferentes lugares. Los minijuegos parecen incluir competiciones de pulsos, lanzamiento de dados y juegos de cartas en Fukuoka, y actividades de tiro al blanco en Osaka.

El gran showman

Gran parte de Stranger Than Heaven gira en torno a la trayectoria de Makoto y Yu como socios en el mundo del espectáculo, sobre todo porque Makoto tiene un gran talento para la música y una «aguda capacidad para encontrar la música en la vida cotidiana, [memorizando] los sonidos como ideas para futuras composiciones», según el director del juego, Mikonobu Abe.

Esto se traduce en una mecánica de juego interesante: mientras explora, Makoto puede acercarse a los sonidos del entorno y seleccionarlos para guardarlos como «grabaciones», ya sea el ruido de una escoba, el paso de un tren o el golpe de un enemigo contra el bordillo durante un combate. Estos sonidos varían según la época, la ubicación o la hora del día y se almacenan en una biblioteca para su uso posterior.

En ciertos momentos del juego, Makoto se encontrará con compositores, y podrás usar los sonidos recopilados para crear composiciones originales con diferentes instrumentos y atmósferas, una mecánica interesante que permitirá a los jugadores crear piezas musicales verdaderamente únicas.

La recopilación de sonidos y la composición musical se relacionan con la vocación de Makoto como showman, quien produce y gestiona conciertos y presentaciones para otros artistas. Aquí es donde Stranger Than Heaven incorpora elementos de gestión: Makoto organiza la estructura de los distintos espectáculos, decide qué músicos participarán y elige la lista de canciones. Durante la transmisión, vemos un ejemplo de esto en el que el jugador puede organizar una banda de cinco integrantes en un escenario, seleccionando entre una lista de artistas.

Otro elemento clave de esta sección de gestión es la búsqueda de talentos: encontrar personas con don para la música que participen en tus espectáculos. Esto se puede lograr recabando información por la ciudad y observando los diálogos de los personajes no jugables (NPC) en el mundo del juego. A medida que la historia avanza, Makoto entablará relaciones con varios artistas que, según Abe-san, poseen habilidades únicas y extraordinarias.

Entre ellos se encuentran los Cantantes, una clase especial de personajes con los que Makoto se encontrará. Algunos de los Cantantes de Stranger Than Heaven son interpretados por artistas reales que quizás ya conozcas. Un personaje destacado que se nos presenta durante la serie es Takashi, interpretado por el artista de J-Pop Satoshi Fujihara. Makoto conoce a Takashi a través de sus conexiones con la yakuza, y este termina convirtiéndose en su asistente y protegido.

Durante la parte del juego ambientada en Shizuoka, Makoto conocerá a Suzy, una ambiciosa cantante interpretada por la cantautora estadounidense Tori Kelly. «Esta fusión entre Oriente y Occidente da como resultado una época única que rebosa optimismo y melancolía», afirma Kelly. «Stranger Than Heaven sumerge a los jugadores en el mundo del espectáculo japonés en un momento crucial de la historia del país, y, como era de esperar, las costumbres y la cultura del mundo del espectáculo resultan ser tan despiadadas como las del hampa».

Tori Kelly y Satoshi Fujihara también compusieron el tema principal de Stranger Than Heaven , que escucharán por primera vez durante la transmisión.

El combate

Además de su talento para el canto y el espectáculo, Makoto también posee una increíble habilidad para el combate. Stranger Than Heaven presenta un sistema de combate completamente nuevo, diseñado especialmente para el juego, y es «una de las características más importantes de este título», según el productor de Stranger Than Heaven, Hiroyuki Sakomoto. Lo que hace que este sistema sea particularmente único y atractivo es que el jugador controla los lados izquierdo y derecho de Makoto de forma independiente.

En la práctica, usarás RB + RT para controlar el brazo y la pierna derechos de Makoto, y LB + LT para mover su brazo y pierna izquierdos. En la serie, vemos que un enemigo sujeta el brazo derecho de Makoto, pero él aún puede atacar con el izquierdo. Además de los sistemas de combos, los jugadores pueden «cargar» sus ataques manteniendo pulsado un botón y soltándolo en el momento justo para un golpe más potente. Los jugadores pueden bloquear con un brazo y luego contraatacar con un rápido ataque del otro, o embestir a un enemigo usando LT y RT a la vez. Observar las acciones del enemigo para anticipar sus movimientos crea una experiencia de combate dinámica y emocionante, que se basa tanto en leer el entorno como en pulsar los botones correctos.

Los puños y los pies de Makoto no son las únicas herramientas a su disposición: Stranger Than Heaven cuenta con un amplio arsenal de armas que incluye desde cuchillos, martillos y mazos básicos hasta obras maestras clásicas como katanas y «nuevos inventos de la época». Estas armas también se pueden mejorar y poseen ataques especiales y habilidades pasivas, lo que le brinda a Makoto aún más opciones a la hora de luchar.

También podemos apreciar un diseño cinematográfico impactante en ciertas secuencias de combate, incluyendo una pelea cuerpo a cuerpo dentro de un coche a toda velocidad. Sakamoto nos cuenta además que Makoto puede realizar poderosos movimientos finales y ataques que varían según la situación. Todos estos elementos se combinan para crear un sistema de combate innovador y sólido, perfecto para la historia de Stranger Than Heaven .

Aunque hemos visto mucho durante el evento Xbox Presents: A Special Look At Stranger Than Heaven, aún queda mucho por descubrir, y estamos deseando saber más. Por suerte, no falta mucho para su lanzamiento: Stranger than Heaven llegará este invierno a Xbox Series X|S y Xbox para PC como título de Xbox Play Anywhere, y estará disponible desde el primer día con Xbox Game Pass.