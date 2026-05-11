MOVA amplía su gama de robots cortacésped con IA

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Redefiniendo el cuidado del césped sin cables con las series LiDAX Ultra, AWD y ViAX. ¿Quieres tener tu jardín como la patena? Usa la IA y no tendras que trabajar tanto no los nuevos Robots cortacésped con Inteligencia artificial para un trabajo más eficaz.

MOVA, la marca líder mundial en 2025* de robots cortacésped con tecnología LiDAR y líder mundial en innovación para un hogar inteligente, ofrece tres líneas de robots con IA, estableciendo un nuevo estándar para la vida inteligente al aire libre: la serie LiDAX Ultra, la serie ViAX y la serie LiDAX Ultra AWD de alto rendimiento.

La serie LiDAX Ultra combina LiDAR 3D de 360° con inteligencia artificial para gestionar superficies de césped complejo de tamaño mediano a grande, mientras que la serie ViAX incorpora la avanzada tecnología de visión dual UltraEyes™ con IA para jardines más pequeños, combinando navegación inteligente, detección visual precisa y la comodidad de la conexión inalámbrica. La serie MOVA LiDAX Ultra AWD está diseñada para entornos exteriores aún más difíciles, combinando percepción avanzada con IA y tracción integral de alto rendimiento. En conjunto, estos modelos ofrecen una funcionalidad mejorada y la máxima adaptabilidad a diversos entornos exteriores reforzando el liderazgo de mercado de MOVA, su solidez técnica y su compromiso con un ecosistema inteligente integral y multi escenario.

«Nuestras soluciones para el cuidado del césped están diseñadas para simplificar el mantenimiento del jardín, brindando a los usuarios la libertad de disfrutar de su espacio exterior sin necesidad de un mantenimiento manual», afirmó Kurt Wang, Director de Ventas para Europa Occidental de MOVA. «Con las series LiDAX Ultra y ViAX, llevamos la tecnología más avanzada basada en IA a superficies de césped de diferentes tamaños y precios. Estos productos combinan navegación precisa, automatización inteligente y un rendimiento superior, lo que refleja nuestro compromiso de liderar el mercado del cuidado inteligente del césped y ofrecer un ecosistema integral que satisfaga las diversas necesidades de los clientes».

Robot cortacésped LiDAX Ultra Series: Solución sencilla, eficaz y futurista para el cuidado del césped.

Siendo uno de los lanzamientos más destacados de MOVA este año, la serie LiDAX Ultra ofrece todo lo que se espera de un robot cortacésped: fácil manejo, funcionalidad completa y un toque de diseño futurista. La serie incluye el modelo 800, seguido del LiDAX Ultra 1000, LiDAX Ultra 1200, LiDAX Ultra 1600 y LiDAX Ultra 2000, donde los números indican la superficie de césped recomendada en metros cuadrados. Todos los modelos de la serie comparten la misma avanzada plataforma tecnológica, que permite el mapeo para los diferentes tamaños de césped. Los modelos más grandes, para 1600 m² y 2000 m², están equipados con un módulo 4G integrado para una conectividad aún más estable. La capacidad de la batería varía según el modelo para satisfacer las diferentes necesidades de uso.

UltraView™ 2.0 con tecnología LiDAR 3D de 360°: navegación inteligente

El sistema de detección ambiental UltraView™ 2.0 combina un LiDAR de alta precisión de 360 grados con una cámara HDR de 1080p con IA, capaz de detectar objetos a una distancia de hasta 70 metros. La solución LiDAR patentada de MOVA, con más de un año de experiencia en el mercado, destaca por ofrecer a los cortacésped una perspectiva amplia y de gran precisión. Con un campo de visión horizontal completo de 360°, permite un mapeo en tiempo real más rápido, supresión de obstáculos en modo omnidireccional y el ajuste dinámico de la trayectoria, lo que lo convierte en uno de los robots cortacésped con sistema LiDAR más fiables disponible actualmente.

Navegación superior y mapeo automático con IA: Sin necesidad de configuración

Esta es solo una de sus ventajas, ya que lo que realmente ofrece esta combinación tecnológica es un rendimiento de navegación excepcional con precisión centimétrica y la detección de más de 300 tipos de obstáculos. Gracias a la avanzada tecnología LiDAR, su rendimiento no se ve afectado por entornos complejos, la noche o condiciones de iluminación difíciles.

Rendimiento de corte sin problemas: Una navegación avanzada con detección de obstáculos sin sacrificar el rendimiento de corte. Impulsada por el sistema especializado UltraTrim™ 1.0, la serie LiDAX Ultra ofrece un recorte de bordes de alta precisión al extender automáticamente su disco inferior para eliminar huecos al acercarse a muros, setos y otros límites elevados. Sus ruedas todoterreno proporcionan una fuerte tracción para trabajar en superficies de césped irregulares, subir pendientes de hasta el 45% y superar obstáculos de 4 cm o pequeños Su tamaño compacto le permite pasar por espacios de tan solo 60 cm de ancho.

Experiencia de control total con la app, seguridad y personalización: Con la app MOVA, se puede ajustar la altura de corte y la eficiencia del segado a gusto del usuario, gestionar mapas duales y administrar completamente el césped configurando más de 150 zonas, incluyendo zonas restringidas. MOVA también ofrece funciones prácticas como múltiples modos de corte, configuración para mascotas, protección antirrobo, horarios de corte personalizados y diseño de patrones de corte a medida, lo que garantiza una experiencia de usuario más segura y atractiva.

Serie MOVA ViAX: Un corte inteligente en cada segado

La serie ViAX pone al alcance de los propietarios un cuidado del césped inteligente y sin cables. Diseñada para jardines de entre 250 y 500 m², está disponible en tres modelos —250, 300 y 500— adaptados a diferentes tamaños de jardín. Equipada con el sistema de visión UltraEyes™ con IA, la serie ViAX ofrece mapeo, navegación, delimitación de áreas y

detección de obstáculos manos libres con la mínima intervención del usuario. Mientras que los modelos ViAX 250 y 300 incorporan el sistema de visión dual UltraEyes™ 1.0, el ViAX 500 actualiza a UltraEyes™ 2.0, integrando la visión dual con LiDAR de 360° para una mayor precisión y un rendimiento fiable incluso de noche. Combinando controles inteligentes a través de la aplicación, prácticas funciones de seguridad y un rendimiento fiable, ofrece una solución de cuidado del césped totalmente automatizada, eficiente y fácil de usar, con un rendimiento de alta calidad a un precio competitivo.

UltraEyes 1.0: Configuración inalámbrica, mapeo automático con IA: Gracias al sistema de visión dual con IA UltraEyes™ 0, los MOVA ViAX 250 y ViAX 300 ofrecen un cuidado inteligente e inalámbrico del césped. Mediante la detección 3D con doble cámara basada en IA, la serie ViAX divisa automáticamente los límites del césped y lo mapea sin necesidad de cables perimetrales ni configuración manual: tan sencillo como ponerlo en marcha y dejar que funcione. UltraEyes™ 1.0 combina dos cámaras Ultra-HDR con IA y algoritmos visuales avanzados para proporcionar una percepción precisa del entorno.

Con un alcance de detección de hasta 50 metros y un campo de visión de 120° × 70°, el sistema distingue con precisión las zonas sin césped, identifica objetos en todo el jardín y ofrece una percepción y posicionamiento milimétricos para una navegación segura en todas las direcciones. Mientras tanto, la visión con IA permite que el cortacésped detecte y evite más de 300 obstáculos comunes en el jardín, incluyendo mascotas, juguetes, aspersores e incluso animales pequeños como erizos, lo que ayuda a mantener a niños y mascotas seguros durante su funcionamiento.

Corte en forma de U para un corte eficiente y de cobertura total : Para garantizar resultados eficientes y visualmente uniformes, la serie ViAX cuenta con una planificación de ruta de corte en forma de U, que permite al cortacésped seguir rutas óptimas para una cobertura total y un césped impecable.

: Para garantizar resultados eficientes y visualmente uniformes, la serie ViAX cuenta con una planificación de ruta de corte en forma de U, que permite al cortacésped seguir rutas óptimas para una cobertura total y un césped impecable. Gestión versátil del corte mediante la aplicación: La gestión del césped se simplifica aún más con la aplicación MOVA Home, que ofrece control remoto y personalización flexible. Los usuarios pueden elegir entre cinco modos de corte, gestionar mapas duales*, configurar múltiples zonas, programar tareas de funcionamiento y ajustar la configuración fácilmente, lo que proporciona una experiencia de uso inteligente y sin esfuerzo, adaptada a cada jardín.

Serie LiDAX Ultra AWD: para terrenos más exigentes

La serie MOVA LiDAX Ultra AWD está diseñada para entornos exteriores complejos, combinando percepción avanzada mediante IA con tracción integral de alto rendimiento. Basada en la plataforma de sensores UltraView™ 3.0 y la arquitectura UltraDrive™ 4WD, ofrece navegación autónoma con precisión centimétrica sin necesidad de cables perimetrales ni estaciones base RTK, redefiniendo el cuidado inteligente del césped.

UltraView™ 3.0: Inteligencia ambiental 3D en tiempo real

Siendo la marca líder mundial en 2025* de robots cortacésped con tecnología LiDAR, MOVA aprovecha su amplia experiencia en LiDAR 3D de 360° y autonomía impulsada por IA para ofrecer los mejores sistemas de inteligencia ambiental de la industria. El sistema UltraView™ 3.0, el núcleo de la serie LiDAX Ultra AWD, fusiona LiDAR 3D de 360° con cámaras duales HDR de 1080p mejoradas con IA para crear mapas de profundidad 3D de alta resolución del césped y sus alrededores en tiempo real. Con un alcance de detección de hasta 70 metros, esta fusión multisensor permite un posicionamiento preciso, detección frontal y navegación estable incluso en terrenos complejos, con poca luz o bajo la luz solar intensa. Además, reconoce y evita simultáneamente más de 300 tipos de obstáculos para garantizar un funcionamiento seguro en presencia de personas, mascotas y objetos cotidianos del jardín.

Mapeo automático con IA: Implementación inalámbrica y sin RTK

Diseñada para una configuración sencilla, la serie LiDAX Ultra AWD elimina la necesidad de cables perimetrales o infraestructura RTK. Una vez encendida, su sistema de mapeo automático con IA escanea el entorno y genera un mapa preciso del césped en cuestión de minutos, definiendo automáticamente las zonas de corte y las rutas optimizadas. El resultado es una puesta en marcha inmediata con una mínima intervención del usuario.

UltraDrive™ 4WD: Potencia y estabilidad en terrenos extremos

Equipada con cuatro motores independientes y un sistema de tracción integral totalmente integrado con suspensión adaptativa, la serie LiDAX Ultra AWD supera pendientes de hasta el 80% y obstáculos verticales de hasta 6 cm con una tracción y estabilidad precisas. Esta avanzada arquitectura mecánica garantiza una navegación fluida y controlada en terrenos irregulares y paisajes exteriores complejos, ofreciendo un rendimiento fiable incluso en los entornos más exigentes.

Potencia de 36 V para máxima eficiencia

Alimentada por una batería de 36 V —en comparación con las típicas de 18 V a 24 V del mercado—, mejora en más de 5,5 veces la cobertura de corte, 1,5 veces la potencia de corte y el doble de autonomía que los modelos estándar, lo que permite a la serie LiDAX Ultra AWD cubrir hasta 1.000 metros cuadrados con una sola carga.

El robot también cuenta con discos de corte dobles, que proporcionan un ancho de corte de 40 cm, lo que mejora significativamente la eficiencia. Incluso el césped denso o muy crecido se corta de forma uniforme y consistente.

UltraTrim™ 2.0: Precisión de hasta 3 cm

Equipado con UltraTrim™ 2.0, los discos del cortacésped se extienden hacia fuera para mantener una separación de menos de 3 cm del borde del césped, garantizando un corte limpio y preciso. Esta función es especialmente útil para bordes irregulares o elevados, proporcionando bordes definidos con mínimo esfuerzo.

Disponibilidad y precios

Las series LiDAX Ultra, ViAX y LiDAX Ultra AWD están disponibles actualmente en el sitio web de MOVA, Amazon y distribuidores autorizados.

Serie LiDAX Ultra: Diseñada para superficies de césped de diversos tamaños, incluye los

modelos LiDAX Ultra 800 (949 €), 1000 (999 €), 1200 (1.099 €), 1600 (1.499 €) y 2000 (1.699€).

Serie ViAX: Corte de césped inteligente y accesible, con los modelos ViAX 250 (579 €) y ViAX 300 (599 €), además del nuevo modelo ViAX 500 (749 €), que estará disponible a partir del 10 de abril, con un descuento especial de 50€ del 10 al 23 de abril.

Serie LiDAX Ultra AWD: Diseñada para terrenos extremos, con los modelos LiDAX Ultra 1000 AWD (1.599 €), 1600 AWD (1.899 €) y 2000 AWD (2.199 €).