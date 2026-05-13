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Hoy EA SPORTS FC presenta el TEAM OF THE SEASON de LALIGA

A medida que la temporada de la liga española llega a su fin, los fans de EA SPORTS FC™ 26 y EA SPORTS FC™ Mobile celebran a los jugadores más destacados en el Team of the Season oficial de LALIGA.

El Team of the Season oficial de EA SPORTS FC™ de LALIGA premia a los jugadores que han demostrado un rendimiento constante durante toda la temporada. La plantilla de LALIGA TOTS ha sido definida por la comunidad de EA SPORTS FC™ tras la votación de los fans celebrada hace unas semanas.

EA SPORTS FC LALIGA TEAM OF THE SEASON

XI Inicial Suplentes Portero y defensas: JOAN GARCÍA – FC BARCELONA & ESPAÑA

SANTIAGO MOURIÑO – VILLARREAL CF & URUGUAY

MARCOS LLORENTE – ATLÉTICO DE MADRID & ESPAÑA

ERIC GARCÍA – FC BARCELONA & ESPAÑA

CARLOS ROMERO – RCD ESPANYOL & ESPAÑA Centrocampistas: PEDRI – FC BARCELONA & ESPAÑA

AURÉLIEN TCHOUAMÉNI – REAL MADRID & FRANCIA

FEDERICO VALVERDE – REAL MADRID & URUGUAY Delanteros: LAMINE YAMAL – FC BARCELONA & ESPAÑA

VEDAT MURIQI – RCD MALLORCA & KOSOVO

KYLIAN MBAPPÉ – REAL MADRID & FRANCIA THIBAUT COURTOIS – REAL MADRID & BÉLGICA

MARC PUBILL – ATLÉTICO DE MADRID & ESPAÑA

PAU CUBARSÍ – FC BARCELONA & ESPAÑA

LUIS MILLA – GETAFE CF & ESPAÑA

PABLO FORNALS – REAL BETIS BALOMPIÉ & ESPAÑA

MOLEIRO – VILLARREAL CF & ESPAÑA

RAPHINHA – FC BARCELONA & BRASIL

OYARZABAL – REAL SOCIEDAD & ESPAÑA Revelaciones ARDA GÜLER – REAL MADRID & TURQUÍA

FERMÍN – FC BARCELONA & ESPAÑA

PABLO BARRIOS – ATLÉTICO DE MADRID & ESPAÑA

CREA TU EQUIPO IDEAL CON EA SPORTS FC™ 26 ICONS

Los fans ya pueden celebrar el Team of the Season con EA SPORTS FC™ 26 ICONS , que incluye un sobre inicial del XI de Oro, con una equipación completa de jugadores intransferibles con una valoración de 84 o superior. Además, la edición ICONS incluye tres elecciones de jugador (Player Picks) de ICON o Héroe con una valoración de hasta 91 de media (OVR), pudiendo elegir 1 de entre 5 ICON o Héroes entre defensas, centrocampistas y delanteros, procedentes de campañas de FUT desde el lanzamiento del juego y el 31 de marzo de 2026.*

Para más información sobre el Team of the Season y otros contenidos de EA SPORTS FC™ 26, visita la web oficial de EA SPORTS FC™.