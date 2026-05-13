Hoy EA SPORTS FC presenta el TEAM OF THE SEASON de LALIGA
A medida que la temporada de la liga española llega a su fin, los fans de EA SPORTS FC™ 26 y EA SPORTS FC™ Mobile celebran a los jugadores más destacados en el Team of the Season oficial de LALIGA.
El Team of the Season oficial de EA SPORTS FC™ de LALIGA premia a los jugadores que han demostrado un rendimiento constante durante toda la temporada. La plantilla de LALIGA TOTS ha sido definida por la comunidad de EA SPORTS FC™ tras la votación de los fans celebrada hace unas semanas.
XI Inicial
Suplentes
|Portero y defensas:
Centrocampistas:
Delanteros:
Revelaciones
CREA TU EQUIPO IDEAL CON EA SPORTS FC™ 26 ICONS
Los fans ya pueden celebrar el Team of the Season con EA SPORTS FC™ 26 ICONS, que incluye un sobre inicial del XI de Oro, con una equipación completa de jugadores intransferibles con una valoración de 84 o superior. Además, la edición ICONS incluye tres elecciones de jugador (Player Picks) de ICON o Héroe con una valoración de hasta 91 de media (OVR), pudiendo elegir 1 de entre 5 ICON o Héroes entre defensas, centrocampistas y delanteros, procedentes de campañas de FUT desde el lanzamiento del juego y el 31 de marzo de 2026.*
Para más información sobre el Team of the Season y otros contenidos de EA SPORTS FC™ 26, visita la web oficial de EA SPORTS FC™.
Si quieres estar al día de las últimas novedades de EA SPORTS FC™ Mobile, sigue la web oficial. EA SPORTS FC™ Mobile ya está disponible para descargar en App Store y Google Play Store.. Leer artículo completo en Frikipandi EA SPORTS FC presenta el TEAM OF THE SEASON de LALIGA.