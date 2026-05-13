EA SPORTS FC presenta el TEAM OF THE SEASON de LALIGA



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos



Hoy EA SPORTS FC presenta el TEAM OF THE SEASON de LALIGA

A medida que la temporada de la liga española llega a su fin, los fans de EA SPORTS FC™ 26 y EA SPORTS FC™ Mobile celebran a los jugadores más destacados en el Team of the Season oficial de LALIGA.

El Team of the Season oficial de EA SPORTS FC™ de LALIGA premia a los jugadores que han demostrado un rendimiento constante durante toda la temporada. La plantilla de LALIGA TOTS ha sido definida por la comunidad de EA SPORTS FC™ tras la votación de los fans celebrada hace unas semanas.

EA SPORTS FC LALIGA TEAM OF THE SEASON
XI Inicial
Suplentes
Portero y defensas:

  • JOAN GARCÍA – FC BARCELONA & ESPAÑA

  • SANTIAGO MOURIÑO – VILLARREAL CF & URUGUAY

  • MARCOS LLORENTE – ATLÉTICO DE MADRID & ESPAÑA

  • ERIC GARCÍA – FC BARCELONA & ESPAÑA

  • CARLOS ROMERO – RCD ESPANYOL & ESPAÑA

Centrocampistas:

  • PEDRI – FC BARCELONA & ESPAÑA

  • AURÉLIEN TCHOUAMÉNI – REAL MADRID & FRANCIA

  • FEDERICO VALVERDE – REAL MADRID & URUGUAY

Delanteros:

  • LAMINE YAMAL – FC BARCELONA & ESPAÑA

  • VEDAT MURIQI – RCD MALLORCA & KOSOVO

  • KYLIAN MBAPPÉ – REAL MADRID & FRANCIA

  • THIBAUT COURTOIS – REAL MADRID & BÉLGICA

  • MARC PUBILL – ATLÉTICO DE MADRID & ESPAÑA

  • PAU CUBARSÍ – FC BARCELONA & ESPAÑA

  • LUIS MILLA – GETAFE CF & ESPAÑA

  • PABLO FORNALS – REAL BETIS BALOMPIÉ & ESPAÑA

  • MOLEIRO – VILLARREAL CF & ESPAÑA

  • RAPHINHA – FC BARCELONA & BRASIL

  • OYARZABAL – REAL SOCIEDAD & ESPAÑA

Revelaciones
  • ARDA GÜLER – REAL MADRID & TURQUÍA

  • FERMÍN – FC BARCELONA & ESPAÑA

  • PABLO BARRIOS – ATLÉTICO DE MADRID & ESPAÑA

CREA TU EQUIPO IDEAL CON EA SPORTS FC™ 26 ICONS

Los fans ya pueden celebrar el Team of the Season con EA SPORTS FC™ 26 ICONS, que incluye un sobre inicial del XI de Oro, con una equipación completa de jugadores intransferibles con una valoración de 84 o superior. Además, la edición ICONS incluye tres elecciones de jugador (Player Picks) de ICON o Héroe con una valoración de hasta 91 de media (OVR), pudiendo elegir 1 de entre 5 ICON o Héroes entre defensas, centrocampistas y delanteros, procedentes de campañas de FUT desde el lanzamiento del juego y el 31 de marzo de 2026.*

Para más información sobre el Team of the Season y otros contenidos de EA SPORTS FC™ 26, visita la web oficial de EA SPORTS FC™.

Si quieres estar al día de las últimas novedades de EA SPORTS FC™ Mobile, sigue la web oficial. EA SPORTS FC™ Mobile ya está disponible para descargar en App Store y Google Play Store.

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