Hoy tenemos novedades en cámaras de videovigilancia. eufy lanza en España eufyCam C37: la mejor cámara de exterior solar por menos de 100€

“Todo en uno”, calidad 2K con visión nocturna en color, panel solar desmontable, instalación sencialla, cobertura 360° y sin cuotas mensuales con un ahorro de hasta 300€ en 3 años con conectividad WiFi.

La forma fácil de proteger entradas, patios y terrazas: detecta personas, vehículos y mascotas con IA

eufy, la marca de tecnología para el hogar de Anker Innovations, anuncia el lanzamiento en España de eufyCam C37, una nueva cámara de seguridad para exterior diseñada para quienes buscan una solución rentable, completa y sin complicaciones. Permite una instalación flexible con energía solar, sin cuotas mensuales, cobertura panorámica, visión nocturna en color y funciones inteligentes de detección. Con esta propuesta, eufy refuerza su posicionamiento como el aliado tecnológico inteligente y fiable para los hogares españoles. Con este lanzamiento, eufy amplía su gama C-Series, una gama muy fácil de usar que cuenta con funciones prácticas, eficaces y económicas, la eufyCam C37 ofrece todo esto por menos de 100€.

Pensada para usuarios que quieren mejorar la seguridad del hogar sin obras, sin cableados, sin grandes desembolsos y sin decisiones complejas, la nueva eufyCam C37 combina las funciones esenciales que más se usan en el día a día con un enfoque claro en la tranquilidad. Gracias a su propuesta de valor.

La mejor opción por menos de 100€ para ser el guardián de la tranquilidad

La eufyCam C37 ha sido diseñada para dar respuesta a los principales frenos de entrada de quienes aún no han instalado una cámara exterior, en ocasiones, el miedo a una instalación complicada, dependencia de enchufes, puntos ciegos, mala visión nocturna y, sobre todo, suscripciones mensuales.

Por eso, este nuevo modelo es una solución de seguridad exterior rentable, con prestaciones avanzadas en un formato accesible, con muchas funciones, gracias a su cobertura panorámica, resolución 2K, foco integrado y detección inteligente por IA. Y, sobre todo, sin complicaciones y sin fees extras, con una instalación flexible con energía solar que permite un uso más despreocupado en el día a día.

Gracias a su cobertura 360° y seguimiento panorámico, la eufyCam C37 ayuda a mantener cero puntos ciegos en zonas clave como jardín, terraza o entrada. Su sistema pan-tilt con rango 360°/90° permite vigilar áreas amplias con una sola cámara y reducir ángulos muertos, y desde la app de eufy el usuario puede mover la cámara en tiempo real para comprobar cualquier zona “a demanda”.

Características pensadas en un “todo en uno”

Esta cámara lleva consigo visión nocturna en color en 2K gracias a su resolución 2K Ultra HD y a un foco integrado (spotlight) que permite capturar imágenes más claras y detalladas por la noche. De este modo, el usuario puede identificar mejores elementos relevantes como siluetas, ropa, movimientos en zonas de paso y actividad alrededor del hogar, incluso en condiciones de poca luz.

eufy apuesta por ofrecer una experiencia completa de seguridad sin obligar al usuario a entrar en planes mensuales. La eufyCam C37 se enmarca en una filosofía clara: más control, más tranquilidad y menos costes recurrentes, especialmente relevante para quienes buscan una solución de exterior duradera y sin “letras pequeñas”. Puedes tener una cámara o varias conectadas por WiFi a una base que centraliza hasta 10 cámaras para una mejor seguridad de tu casa o chalet.

La eufyCam C37 incorpora IA en el propio dispositivo para reducir notificaciones innecesarias. Puede identificar diferentes tipos de movimiento u objetos, como personas, vehículos o mascotas, ayudando a que las alertas sean más relevantes en el día a día. Además, al emparejarla con HomeBase Mini, la C37 desbloquea una capa adicional de IA con reconocimiento facial para diferenciar caras conocidas y avisar cuando detecta a un desconocido, elevando el control y la personalización de los avisos.

Gracias a todas estas características se convierte así en una solución especialmente práctica para entradas y portales (para ver quién llama o deja un paquete), patios y jardines, accesos al garaje o trasteros, y terrazas.

Disponibilidad

La eufyCam C37 se venderá en Amazon.es y en su web oficial, eufy.com/eu-es en formato unidad y bundle 2+1. Su precio oficial es de 99,99 € (unidad) y 299,99 € (2+1), y del 18 de mayo al 15 de junio se podrá conseguir con un gran descuento gracias a la promoción.