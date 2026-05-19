Todos a bordo: Corsairs – ¡La Batalla del Caribe por fin está disponible!

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¡Levantad el ancla y recuperad el control del mar hoy!

El horizonte nunca había parecido tan prometedor. Desarrollado apasionadamente por el estudio Fishing Cactus, el título Corsairs – Battle of the Caribbean ya está disponible en PC (Steam, GOG, Epic Games Store).

Prepárate para una inmersión total en esta versión completamente revisitada del gran clásico. Tanto si eliges servir a una nación como navegar por tu cuenta, redescubre la esencia del juego original enriquecida por mecánicas modernas.

En Corsairs – Battle of the Caribbean, la estrategia en tiempo real se reinventa en el siempre popular mundo de los piratas. El juego incluye un modo Campaña, así como un nuevo modo Escaramuza para juego rápido, que te permite luchar contra la IA en solitario o competir en multijugador online con hasta cuatro jugadores.

Sobre Corsairs – Batalla del Caribe:

Considerado uno de los mejores juegos de estrategia con temática pirata en 1999, Corsairs – Battle of the Caribbean ahora combina a la perfección el combate táctico y la jugabilidad orientada a la gestión. La mecánica de comercio revisada y actualizada requiere que los jugadores gestionen cuidadosamente su flota y defiendan sus posiciones comerciales. Con la capacidad de mejorar tu nave, puertos y estructuras… Sin mencionar un modo mejorado de «Abordaje» con múltiples clases de soldados y la participación del Capitán en las batallas, el juego ofrece una experiencia inmersiva.

Emprende un emocionante viaje por las turbulentas aguas del Caribe, comandando una formidable flota para enfrentarse a barcos enemigos en combate. Explora islas exóticas, desentraña tesoros ocultos y recluta tripulantes expertos para fortalecer tus fuerzas navales. Compite por la supremacía en el Caribe mientras te alineas con las facciones francesa, danesa, española, británica o holandesa.

¡Sumérgete en el mundo detallado y expansivo, repleto de posibilidades, mientras te embarcas en la aventura pirata definitiva!

Características:

Combate Naval Táctico Comanda una flota de 12 tipos distintos de barcos y participa en batallas navales tácticas donde la posición, las estadísticas de los barcos y la elección de munición son decisivos. Usa tres tipos de munición, cada uno con efectos únicos, para adaptar tu enfoque según la situación.



Progresión y mejoras de flota Mejora tus naves, flotas, puertos y edificios para mejorar estadísticas clave y desbloquear nuevas posibilidades estratégicas. Decisiones de inversión cuidadosas son esenciales para mantener el dominio a largo plazo sobre las rutas comerciales y las fuerzas enemigas.



Abordaje y captura de barcos Participa en abordajes para combatir a las tripulaciones enemigas en combate cuerpo a cuerpo. El abordaje te permite capturar naves enemigas en lugar de destruirlas, obligando a los jugadores a elegir entre eliminación rápida o enfrentamientos de mayor riesgo para ampliar su flota.



Facciones dinámicas y decisiones tácticas Además de las grandes naciones, las facciones piratas operan como terceros independientes, creando encuentros impredecibles y decisiones tácticas adicionales durante las partidas.



Modo Campaña – Cinco Naciones Juega cinco campañas, representando a Francia, Inglaterra, Dinamarca, España y los Países Bajos, cada una ofreciendo sus propios retos estratégicos y objetivos en todo el Caribe.



Modo escaramuza Entra en modo Escaramuza contra oponentes controlados por la IA u otros jugadores online. Se apoyan partidas privadas y públicas, con un sistema de clasificación basado en Elo que garantiza emparejamiento competitivo.



Corsairs – Battle of the Caribbean ya está disponible en PC (Steam, GOG, Epic Games Store).

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