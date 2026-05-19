El equipo de relaciones con la búsqueda de Google publicó: «Guía de optimización de tu sitio web para funciones de IA generativa en la Búsqueda de Google»

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Google acaba de publicar su guía oficial para optimizar en IA generativa. El 15 de mayo, el equipo de Relaciones con la Búsqueda de Google publicó la primera guía oficial de Optimización de Búsqueda con IA. La conclusión: AEO y GEO no son disciplinas independientes. Son SEO aplicado a la búsqueda con IA.

Sus pilares principales son que el SEO sigue siendo la palanca. AI Overviews se apoya en el índice de Google. as páginas deben estar indexadas y ser aptas para aparecer en los fragmentos destacados de las Reseñas de IA para que se muestren. Contenido único, de calidad, con experiencia real y punto de vista propio. Nada de contenidos commodity (Un contenido «commodity» es aquel que resulta genérico, predecible y aporta poco valor único. Es información estandarizada que se puede encontrar en multitud de fuentes). El contenido no genérico, basado en experiencias de primera mano, es la principal palanca de visibilidad» y por último una estructura técnica limpia: indexabilidad, Core Web Vitals bueno, HTML legible. Todo esto es lo que cuenta Google en su guía de Optimización de tu sitio web para funciones de IA generativa en la Búsqueda de Google que os dejamos ahora en Español.

Pero hay alguna cosa a tener el cuenta Google dice que no hace falta llms.txt. Ya que nunca fue un estándar oficial pero ellos no nombran a la competencia. ¿Qué pasa con ChatGPT, Perplexity, Claude, Copilot, Grok, DeepSeek, es decir a guía de Google habla solo de AI Overviews y AI Mode del motor de Google basado en Gemini. Quedaros con el toque de optimizar para todos.

El SEO no murió, evolucionó al GEO ya que las buenas prácticas clásicas (E-E-A-T, keywords, UX, performance) siguen siendo una base solida de contenido, pero ahora competimos por aparecer en respuestas, no solo por clics. Menos clics, más visibilidad de marca. Hay que estar dentro de las respuestas de la IA aunque esto los medidores de Comscore o GFK no lo miden si no llegan a tu web. El SEO tradicional está mutando hacia el GEO (Generative Engine Optimization). Ya no competimos por clics, sino por autoridad temática y confianza algorítmica.

Todos los medios y especialmente los pequeños, están sufriendo caídas de doble dígito en tráfico. Algunos han tenido que cerrar sus operaciones debido a la drástica disminución de tráfico de búsqueda y los grandes medios están con despidos porque no pueden mantener a la plantilla. Es lo que ha tenido la irrupción de la IA en la búsqueda tradicional de Internet.

Con la IA dominando esta búsqueda, las PYMEs y los editores deben replantear sus estrategias de contenido. Ya no es suficiente estar presentes en Google; es crucial crear conexiones directas con los lectores para sobrevivir y prosperar y no vivir del tráfico paracaidista que te daba Google Discover.

Aquí os dejo la guía de Google. Léela completa. 👇

Las preferencias de los usuarios evolucionan rápidamente y cada vez más personas recurren a las experiencias de IA generativa para encontrar información. A medida que actualizamos la Búsqueda para adaptarnos a estas nuevas expectativas, esta transformación ofrece nuevas oportunidades para llegar a personas más propensas a interactuar con tu sitio, dedicar más tiempo a tu contenido o incluso convertirse en suscriptores o realizar una compra. Esta guía está dirigida a propietarios de sitios web que buscan las mejores prácticas oficiales de la Búsqueda de Google para tener éxito con las funciones de IA generativa (como las vistas generales de IA y el modo IA).

¿Sigue siendo relevante el SEO para la búsqueda generativa mediante IA?

En resumen, ¡sí! Las mejores prácticas de SEO siguen siendo relevantes porque nuestras funciones de IA generativa en la Búsqueda de Google se basan en nuestros sistemas centrales de clasificación y calidad de búsqueda. Estas funciones se basan en técnicas de IA para destacar contenido de nuestro índice de búsqueda, como por ejemplo:

Generación aumentada por recuperación (RAG) : Técnica (también conocida como contextualización) que mejora la calidad, precisión y actualidad de las respuestas de la IA, aprovechando nuestros sistemas centrales de clasificación de búsqueda para recuperar páginas web relevantes y actualizadas de nuestro índice de búsqueda. Nuestros sistemas analizan la información específica de dichas páginas para generar una respuesta más fiable y útil, mostrando enlaces destacados y clicables a páginas web relevantes que respaldan la información de la respuesta.

Distribución de consultas : Un conjunto de consultas concurrentes y relacionadas generadas por el modelo para solicitar más información y obtener resultados de búsqueda adicionales relevantes que respondan a la consulta del usuario. Por ejemplo, si la consulta original del usuario es «cómo solucionar el problema de un césped lleno de maleza», las consultas distribuidas podrían incluir «mejores herbicidas para césped», «eliminar maleza sin productos químicos» y «cómo prevenir la aparición de maleza en el césped».

¿Qué son «AEO» y «GEO»? «AEO» significa «optimización para motores de respuesta» y «GEO» «optimización generativa para motores de búsqueda». Ambos términos se utilizan para describir trabajos centrados específicamente en mejorar la visibilidad en las búsquedas con IA. Desde la perspectiva de Google Search, optimizar para la búsqueda generativa con IA es optimizar la experiencia de búsqueda y, por lo tanto, sigue siendo SEO.

Aplique las mejores prácticas fundamentales de SEO a la búsqueda generativa mediante IA.

Esta sección se centra en replantear las mejores prácticas de SEO para comprender qué es lo más importante para los sistemas de IA en la actualidad y cómo puedes implementarlas en el contexto de la búsqueda generativa mediante IA, con el objetivo final de mejorar la visibilidad de tu sitio web tanto en las experiencias de búsqueda generativa mediante IA como en la Búsqueda de Google en general.

Crea contenido valioso y no genérico para tu audiencia.

Crear contenido que la gente considere único, atractivo y útil probablemente influirá en la presencia de su sitio web en las búsquedas generativas de IA a largo plazo más que cualquiera de las otras sugerencias de esta guía. Si bien «contenido único, valioso y de calidad» puede significar cosas diferentes para distintas personas, este tipo de contenido generalmente comparte algunos atributos comunes, como:

Ofrecer una perspectiva única : Nuestros sistemas de IA analizan diversas fuentes, por lo que contar con un punto de vista propio y distintivo puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, una reseña de primera mano proporciona una perspectiva única basada en la experiencia personal, mientras que un resumen de contenido existente simplemente repite información ya disponible en otros lugares. Crea tu propio contenido basándote en tus conocimientos sobre el tema y considera qué experiencia profunda puedes aportar. No te limites a reciclar lo que otros ya han dicho en internet o lo que podría generar fácilmente un modelo de IA generativa.

Crear contenido no genérico que sea útil, confiable y centrado en las personas : Asegúrese de escribir contenido no genérico que sus lectores consideren útil y confiable. El contenido genérico (por ejemplo, algo como «7 consejos para quienes compran una casa por primera vez») suele basarse en conocimientos generales, que pueden provenir de cualquiera, y generalmente aporta poca información novedosa a los lectores. En cambio, el contenido no genérico (como «Por qué renunciamos a la inspección y ahorramos dinero: Un vistazo al interior de la tubería de alcantarillado») ofrece perspectivas únicas de expertos o personas con experiencia que van más allá del conocimiento común y lo ordinario.

Organizar el contenido de forma que facilite la lectura : Redacte contenido para su público objetivo y asegúrese de que esté bien escrito y sea fácil de seguir. Por lo general, las personas agradecen que las páginas web estén organizadas por párrafos y secciones, con encabezados que proporcionen una estructura clara para navegar por el contenido.

Añade imágenes y vídeos de alta calidad : Muchos usuarios valoran encontrar imágenes y vídeos al buscar información en línea. Al igual que con la Búsqueda de Google en general, nuestras funciones de búsqueda con IA generativa pueden mostrar imágenes y vídeos relevantes, lo que significa más oportunidades para que tu sitio web aparezca más allá de los enlaces. Cuando sea apropiado, busca maneras de complementar tu contenido textual con imágenes y vídeos relevantes y de alta calidad en tus páginas. Si ya sigues nuestras mejores prácticas de SEO para imágenes y nuestra documentación sobre SEO para vídeos , ya estás optimizando para la búsqueda con IA generativa.

Céntrate en lo que tus usuarios quieren y evita exagerar. Si bien puede ser tentador crear contenido separado para cada posible variación de cómo las personas podrían buscar (por ejemplo, enfocándose en otras consultas que las personas han hecho o consultas ramificadas), hacerlo principalmente para manipular las clasificaciones o las respuestas generativas de IA en la Búsqueda de Google infringe la política de spam de abuso de contenido a gran escala de Google . Esta también es una estrategia ineficaz a largo plazo, ya que una gran cantidad de páginas no hace que un sitio web sea de mayor calidad o más relevante para los usuarios. Los sistemas de IA de Google han avanzado aún más y mejorado nuestra capacidad para comprender la relevancia de las páginas , incluso cuando no hay una coincidencia exacta entre la consulta y el contenido principal de la página.

Si utilizas herramientas de IA generativa para la creación de contenido , asegúrate de que tu trabajo cumpla con los estándares de Search Essentials y nuestras políticas antispam . Para obtener más información sobre nuestro enfoque, consulta nuestra guía sobre contenido generado por IA .

Puedes simplificar tu enfoque centrándote en un principio fundamental: enfócate en lo que tus visitantes disfrutarían, encontrarían útil y con lo que se sentirían satisfechos tras visitar tu sitio web. Si alguna vez dudas sobre una decisión para tu sitio, pregúntate: «¿Este contenido resultará satisfactorio para mis visitantes?». Si la respuesta es sí, vas por buen camino, ya que nuestros sistemas están diseñados para conectar a las personas con ese tipo de información útil. Para más información, consulta nuestra guía para crear contenido útil, fiable y centrado en el usuario .

Construir y mantener una estructura técnica clara.

La forma en que la Búsqueda de Google encuentra y procesa tus páginas sigue siendo fundamental para que nuestros sistemas de IA accedan a tus datos. La claridad técnica garantiza que tu contenido esté listo para ser descubierto e indexado, y todas las mejores prácticas de SEO técnico existentes siguen siendo valiosas, por ejemplo:

Cumplir con los requisitos técnicos de búsqueda: Para poder aparecer en las funciones de IA generativa de la Búsqueda de Google, una página debe estar indexada y ser apta para aparecer en la Búsqueda de Google con un fragmento, cumpliendo así con los requisitos técnicos de búsqueda .

Que una página cumpla con todos los requisitos, las mejores prácticas y las políticas no significa que Google vaya a rastrear, indexar o mostrar su contenido. La indexación y la publicación no están garantizadas. Obtén más información sobre cómo funciona la búsqueda .

Sigue las mejores prácticas de rastreo . Para maximizar la visibilidad de tu sitio en las funciones de búsqueda generativa de IA, asegúrate de que tu contenido sea rastreable, ya que los modelos de IA generativa de Google Search utilizan contenido rastreable y de acceso público para aprender patrones y proporcionar respuestas relevantes y fundamentadas. Para sitios muy grandes y que se actualizan con frecuencia, consulta nuestra guía para optimizar tu presupuesto de rastreo .

En lo que respecta al HTML semántico, concéntrese en la legibilidad humana y no se preocupe por un código perfecto: si bien no es necesario tener un HTML perfectamente semántico (la web en general no es HTML válido y Google puede entenderlo), generalmente es una buena idea intentar usar HTML semántico cuando sea posible, ya que ayuda a otros tipos de usuarios, como los lectores de pantalla, a analizar y navegar por su página web más fácilmente .

Si utilizas JavaScript, asegúrate de seguir las mejores prácticas de SEO para JavaScript . Google puede procesar contenido JavaScript siempre que no esté bloqueado. Dicho esto, trabajar en el SEO de un sitio web que utiliza frameworks de JavaScript suele ser más complejo que trabajar con otros tipos de sitios web. Asegúrate de seguir las mejores prácticas de SEO habituales para JavaScript .

Ofrece una buena experiencia de usuario a quienes visitan tu sitio web. Esto incluye garantizar que tu sitio se visualice correctamente en todos los dispositivos, reducir la latencia y facilitar que los usuarios distingan el contenido principal de los demás elementos de la página.

Reduce el contenido duplicado: Tener contenido duplicado puede ser una mala experiencia para el usuario y los motores de búsqueda podrían desperdiciar recursos de rastreo en URL que ni siquiera te interesan. Si tienes tiempo, intenta reducirlo .

Para descubrir y diagnosticar rápidamente posibles problemas técnicos, verifica tu sitio en Search Console . Para más información, consulta nuestra guía técnica sobre SEO y cómo mantener el SEO de tu sitio web .

Optimiza los detalles de tu negocio local y de comercio electrónico.

Cuando sea apropiado, las respuestas de IA generativa pueden incluir listados de productos, información de productos e información sobre negocios locales. El uso de herramientas como Merchant Center (por ejemplo, los feeds de Merchant Center ) y los perfiles de Google Business puede ayudar a que tus productos y servicios sean visibles tanto en las respuestas de IA como en otros resultados de la Búsqueda de Google. Obtén más información sobre cómo agregar y administrar los detalles de tu negocio en la Búsqueda de Google .

Dependiendo del tipo de negocio y los objetivos de su empresa, considere otras experiencias para comerciantes, como Business Agent , una experiencia conversacional en la Búsqueda de Google que ayuda a los clientes a chatear con su marca.

Desmintiendo mitos sobre la búsqueda generativa con IA: lo que no necesitas hacer

A medida que evoluciona la búsqueda con IA generativa, también lo hacen las teorías y prácticas —y a veces, las ideas erróneas— que la rodean. Si bien términos como Optimización del Motor de Respuestas (AEO) u Optimización del Motor Generativo (GEO) son comunes en internet, muchos de los supuestos «trucos» no son efectivos ni se ajustan al funcionamiento real de la Búsqueda de Google.

Para ayudarte a centrarte en lo que realmente importa para la visibilidad de tu sitio web, hemos recopilado algunos de los temas más relevantes que circulan por internet sobre la IA generativa y la Búsqueda de Google. Aquí tienes algunas cosas que puedes ignorar para la Búsqueda de Google:

Archivos LLMS.txt y otros marcados «especiales» : No es necesario crear nuevos archivos legibles por máquina, archivos de texto para IA, marcado o Markdown para aparecer en las búsquedas generativas de IA. Tenga en cuenta que Google puede descubrir, rastrear e indexar muchos tipos de archivos además de HTML en un sitio web; esto no significa que el archivo reciba un tratamiento especial.

Fragmentación del contenido: No es necesario dividir el contenido en fragmentos pequeños para que la IA lo entienda mejor. Los sistemas de Google son capaces de comprender los matices de varios temas en una página y mostrar la información relevante a los usuarios. Sin embargo, a veces las páginas más cortas (¡o más largas!) pueden funcionar bien según la audiencia y el tema. No existe una longitud de página ideal; al final, crea páginas para tu audiencia, no solo para la búsqueda generativa con IA.

Reescribir contenido solo para sistemas de IA: No es necesario escribir de una manera específica solo para la búsqueda generativa con IA. Los sistemas de IA pueden comprender sinónimos y significados generales de lo que alguien busca, para conectarlo con contenido que tal vez no use las mismas palabras exactas. Esto significa que no tienes que preocuparte por no tener suficientes palabras clave de «cola larga» o por no haber capturado todas las variaciones de cómo alguien podría buscar contenido como el tuyo.

Búsqueda de menciones falsas: Al igual que el resto de la Búsqueda de Google, nuestras funciones de IA generativa pueden mostrar lo que se dice sobre productos y servicios en la web, incluyendo blogs, vídeos y debates en foros. Sin embargo, buscar menciones falsas en la web no es tan útil como parece. Nuestros sistemas de clasificación principales se centran en contenido de alta calidad, mientras que otros sistemas bloquean el spam ; nuestras funciones de IA generativa dependen de ambos.

Exceso de enfoque en datos estructurados : Los datos estructurados no son necesarios para la búsqueda generativa con IA, y no es necesario agregar ningún marcado especial de schema.org. Sin embargo, es recomendable seguir utilizándolos como parte de tu estrategia general de SEO, ya que te ayuda a obtener resultados enriquecidos en la Búsqueda de Google.

Explorar experiencias de agente

Los agentes de IA son sistemas autónomos que pueden realizar tareas en nombre de las personas, como reservar un alojamiento o comparar las especificaciones de un producto. Estos agentes pueden adoptar diversas formas; por ejemplo, los agentes de navegador pueden acceder a su sitio web para recopilar los datos necesarios para completar estas tareas, como analizar representaciones visuales (como capturas de pantalla), inspeccionar la estructura DOM e interpretar el árbol de accesibilidad.

Si esto es relevante para tu negocio y tienes tiempo libre, consulta las experiencias de agentes disponibles y revisa la guía de mejores prácticas para sitios web compatibles con agentes , que ofrece información sobre cómo un sitio web puede prepararse para los agentes de navegador actuales. Están surgiendo protocolos como el Protocolo de Comercio Universal (UCP) que permitirán a los agentes de búsqueda hacer más.

Próximos pasos: en qué centrarse

Mientras sigues trabajando en tu sitio web, recuerda que muchos contenidos tienen éxito en la Búsqueda de Google (incluidas las experiencias de IA generativa) sin necesidad de SEO explícito, y no necesitas implementar todo lo que se menciona en esta guía para tener éxito en la Búsqueda de Google. En resumen, estas son las ideas clave de esta guía:

Aplique las mejores prácticas de SEO a la búsqueda generativa con IA: siga priorizando las mejores prácticas fundamentales de SEO, como la creación de una estructura técnica clara y la creación de contenido único y valioso ; estos son los cimientos para la visibilidad en las experiencias de búsqueda generativa con IA (y en la Búsqueda de Google en general).

Crea contenido no estandarizado, útil, fiable y centrado en las personas : Céntrate en desarrollar contenido único, creado por expertos, que aporte valor más allá del conocimiento común.

Prioriza las estrategias SEO efectivas sobre los «trucos AEO/GEO»: Para la Búsqueda de Google, puedes ignorar tácticas como la «fragmentación» de contenido, la creación de archivos de texto de IA innecesarios (como llms.txt) o la búsqueda de menciones no auténticas.

Explora las experiencias basadas en agentes : Mantente informado sobre las tecnologías emergentes que permiten que los agentes de IA interactúen con tu sitio web, como los agentes de navegador y los nuevos protocolos.

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