MOVA lanza el robot V70 Ultra Complete: alcanza hasta el último rincón, con un diseño sin bolsa

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MOVA lanza el robot V70 Ultra Complete: alcanza hasta el último rincón, con un diseño sin bolsa

MOVA ha lanzado hoy su robot aspirador tope de gama, el MOVA V70 Ultra Complete, diseñado para solucionar un problema recurrente en la limpieza del hogar: los bordes, las esquinas y las zonas de difícil acceso que suelen dejar sin limpiar los robots convencionales.

Para mejorar la uniformidad de la limpieza en los hogares, el robot MOVA V70 Ultra Complete combina un mayor alcance, capacidad para superar obstáculos, gran potencia de succión y un funcionamiento de bajo mantenimiento, ofreciendo una limpieza más completa y uniforme en toda la vivienda, además de un sistema de recogida de polvo sin bolsa más sostenible.

Sistema MaxiReachX™, pionero en la industria: Alcance donde otros no llegan.

El corazón del V70 es su sistema MaxiReachX™, que incorpora una extensión de mopa de 16 cm, la mayor en la industria, combinada con un cepillo lateral extensible adaptativo de 12 cm.

Este mecanismo de doble extensión permite al robot llegar a rincones difíciles, o debajo de muebles bajos, áreas que normalmente quedan sin limpiar. El sistema se ajusta dinámicamente a diferentes ubicaciones, manteniendo un contacto efectivo incluso en espacios reducidos o complejos.

Al reducir los huecos en los bordes y los puntos ciegos de difícil acceso, el V70 minimiza la necesidad de limpieza manual posterior, logrando una cobertura casi completa para toda la casa.

Sistema sin bolsa EcoCyclone™: Menor mantenimiento, menos residuos

Más allá de su excelente rendimiento de limpieza, el V70 está diseñado para simplificar su uso a largo plazo y reducir el impacto medioambiental. El sistema de recolección de polvo sin bolsa EcoCyclone™ elimina la necesidad de bolsas desechables, reemplazándolas con un depósito de polvo totalmente lavable que permite hasta 100 días de uso sin necesidad de mantenimiento manual.

Al eliminar los consumibles, MOVA reduce los costes y minimiza los residuos, ofreciendo así una solución más sostenible para la limpieza diaria del hogar.

Supera obstáculos de hasta 9 cm: Limpieza sin interrupciones

El rendimiento de la limpieza suele verse limitado no solo por la succión, sino por la movilidad. Los umbrales de las puertas, los rieles y los suelos irregulares pueden interrumpir los ciclos de limpieza o impedir el acceso completo a cada espacio.

Gracias a su sistema StepMaster™ 2.0, el V70 puede superar obstáculos de hasta 9 cm de altura (dos escalones de 4,5 cm), lo que le permite moverse sin problemas entre habitaciones y sobre diferentes superficies.

Esto garantiza que la limpieza continúe sin interrupciones en toda la casa, especialmente en espacios con distintos niveles.

Succión de 40.000 Pa: Limpieza potente en todas las superficies

Para complementar su mayor alcance y movilidad, el V70 ofrece hasta 40.000 Pa de potencia de succión, gracias a un motor de alta velocidad y un sistema de flujo de aire optimizado.

Esto permite eliminar eficazmente los residuos más evidentes, así como el polvo extremadamente fino y cualquier rastro de pelo, tanto en suelos duros como en alfombras. Su sistema de cepillo anti enredos garantiza un rendimiento estable a lo largo del tiempo, reduciendo el mantenimiento diario.

El resultado no es solo una succión potente, sino una limpieza fiable en toda la casa.

Limpieza totalmente automatizada con mínimo esfuerzo

El V70 cuenta con una estación base todo en uno que automatiza las tareas de mantenimiento necesarias, como la recogida del polvo, el lavado y secado de la mopa y la recarga del robot.

Gracias al secado con aire caliente a 70 °C y la limpieza de la superficie de lavado también con agua caliente a 100 °C, el sistema mantiene la higiene minimizando la intervención del usuario.

Esto garantiza que el robot esté siempre listo para el siguiente ciclo de limpieza, ofreciendo un alto nivel de limpieza constante con un mínimo esfuerzo.

Disponibilidad y oferta de lanzamiento

El MOVA V70 Ultra Complete estará disponible a partir del 18 de mayo de 2026 en la tienda online de MOVA , en Amazon y en distribuidores autorizados.

El precio recomendado de MOVA V70 Ultra Complete es de 1.399€. Durante el periodo de lanzamiento, del 18 al 24 de mayo, MOVA ofrece una reducción de precio de 150 € e incluye de serie un kit de accesorios adicionales valorado en 169 €, además de una garantía de tres años, con un valor añadido total de 319 €.