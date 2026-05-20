El gran cambio de Google Discover en España: vídeos, redes sociales y algoritmos que amenazan el tráfico de los medios digitales

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Google Discover está dejando de ser el escaparate de noticias que durante años impulsó el tráfico de los medios digitales para convertirse en una plataforma híbrida dominada por vídeos, publicaciones sociales y contenidos pensados para competir directamente con TikTok, Instagram o YouTube. El cambio ya es visible en Estados Unidos y comienza a sentirse con fuerza en España, donde muchos periódicos digitales dependen de Discover como principal fuente de audiencia.

La transformación no es una simple actualización estética ni un ajuste puntual del algoritmo. Se trata de una modificación profunda de la manera en la que Google distribuye la información y decide qué contenido merece ocupar espacio en el feed de millones de usuarios. Y sus consecuencias pueden cambiar por completo el negocio de la prensa digital.

Durante años, Discover funcionó como una enorme autopista de tráfico para periódicos, revistas y medios online. Muchos editores basaron gran parte de su crecimiento en la capacidad de aparecer dentro del feed personalizado de Google, que mostraba artículos relacionados con los intereses de cada usuario. Pero esa realidad está cambiando a gran velocidad.

¿Qué anunció Google (y qué no dijo)?

Google comenzó a mover ficha oficialmente en 17 de septiembre de 2025 Layla Amjadi, Senior Director de Product Management de Google Search, publicó en el blog oficial un post con tres cambios concretos para Discover.

La compañía anunció entonces la integración de publicaciones de X, vídeos de YouTube Shorts, contenidos de Instagram y nuevas funciones sociales dentro de Discover. El mensaje corporativo hablaba de una experiencia “más útil y personalizada”, pero detrás de esa formulación se escondía algo mucho más profundo: Google estaba transformando Discover en un competidor directo de las redes sociales.

Y preview de contenido antes de seguir a un publisher o creador, incluyendo artículos, vídeos y posts sociales. Esto lo podemos empezar a ver en todos sus productos como AI Mode, y reproducción de videos en Discover sin click

Hasta ahora, la mayoría de usuarios llegaban a los medios digitales haciendo clic en titulares y enlaces que conducían directamente a las páginas web de los periódicos. Ese tráfico generaba ingresos publicitarios, suscripciones y tiempo de permanencia. Con el nuevo modelo, gran parte del contenido empieza a consumirse dentro del propio ecosistema de Google sin necesidad de abandonar el feed.

Eso significa menos visitas para los medios y menos oportunidades de monetización.

La evolución se aceleró todavía más en febrero de 2026, cuando Google lanzó el primer Core Update exclusivo para Discover en Estados Unidos. Era la primera vez que la compañía realizaba una actualización algorítmica específica para este producto, algo que dejó claro que Discover ya no es un simple complemento de Google Search, sino una plataforma estratégica independiente.

Los datos de NewzDash post-update apuntan en una dirección clara. Los primeros análisis tras ese despliegue mostraron un patrón evidente. El número de medios con visibilidad destacada en Discover comenzó a reducirse, mientras que aumentaba el peso de contenidos audiovisuales y publicaciones sociales. Los grandes medios y las marcas con fuerte autoridad digital consolidaron posiciones, mientras que muchos publishers pequeños o generalistas perdieron presencia.

Google está premiando la autoridad temática, la fidelidad de marca y la capacidad de generar contenido atractivo en múltiples formatos. El volumen masivo de artículos ya no basta para dominar el feed.

En este nuevo escenario, X se ha convertido en uno de los actores más beneficiados. Las publicaciones procedentes de cuentas verificadas, grandes cabeceras o perfiles institucionales aparecen cada vez con más frecuencia dentro de Discover. Lo relevante es que esos tuits ya no funcionan únicamente como complemento de una noticia, sino como contenido independiente capaz de competir directamente con los artículos tradicionales.

En algunos casos, la permanencia de ciertos tuits dentro del feed es prácticamente igual a la de una noticia publicada por un medio digital. Para Google, ese contenido también satisface la necesidad informativa del usuario y, además, lo hace de una forma mucho más rápida y visual.

YouTube, mientras tanto, se está convirtiendo en el gran protagonista del nuevo Discover. Los vídeos cortos, especialmente los Shorts, ocupan cada vez más espacio dentro del feed y reciben una enorme visibilidad algorítmica. Google entiende perfectamente hacia dónde se mueve el consumo digital y está adaptando sus productos para competir por el tiempo de atención que hoy dominan TikTok e Instagram.

El vídeo corto se ha convertido en uno de los formatos más rentables y adictivos del ecosistema digital. Los usuarios consumen información de forma cada vez más rápida, inmediata y visual. Y Google quiere posicionarse como el gran agregador de todo ese contenido.

España todavía se encuentra en una fase inicial respecto a Estados Unidos, pero los cambios ya empiezan a percibirse con claridad. Muchos profesionales del sector digital llevan meses detectando un incremento notable de publicaciones sociales dentro de Discover. Los tuits aparecen con más frecuencia y el contenido audiovisual gana peso progresivamente.

El problema es especialmente delicado en el mercado español debido a la enorme dependencia que los medios tienen de Discover. Mientras en otros países Google Search continúa siendo la principal fuente de tráfico, en España el feed personalizado de Google lleva años ocupando una posición dominante.

En numerosos medios medianos y pequeños, Discover representa más del 80% del tráfico total. Incluso grandes cabeceras dependen enormemente de esta fuente de audiencia. Eso convierte cualquier cambio algorítmico en un riesgo crítico para la sostenibilidad del negocio.

La situación resulta todavía más preocupante para los medios locales y regionales. Durante años, muchas pequeñas cabeceras encontraron en Discover una vía extraordinaria para competir con grandes grupos de comunicación. Bastaba con generar noticias de actualidad, contenidos emocionales o piezas virales para alcanzar audiencias millonarias.

Pero el nuevo algoritmo parece premiar otras capacidades. Google busca marcas fuertes, especialización temática, producción audiovisual y ecosistemas sociales consolidados. Y ahí muchos medios locales parten con una enorme desventaja.

La caída del tráfico implica menos ingresos publicitarios. Sin ingresos suficientes, resulta mucho más difícil invertir en vídeo, inteligencia artificial o nuevas estrategias de distribución. Se genera así un círculo vicioso donde precisamente los medios que más necesitan transformarse son los que menos recursos tienen para hacerlo.

El auge del vídeo corto es uno de los grandes motores de toda esta revolución. Plataformas como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts han cambiado radicalmente la forma en la que millones de personas consumen contenido. El tiempo de atención se ha desplazado hacia formatos rápidos, visuales y altamente dinámicos.

Google ha entendido perfectamente esa tendencia y está adaptando Discover para competir dentro de ese nuevo ecosistema.

Además, los datos publicitarios refuerzan la apuesta. Durante 2025, YouTube Shorts experimentó un crecimiento enorme en ingresos y captación de anunciantes. Las marcas están destinando cada vez más inversión al vídeo corto porque genera altos niveles de engagement y retención.

Para Google, potenciar este tipo de formatos dentro de Discover tiene todo el sentido estratégico. La compañía consigue mantener a los usuarios dentro de su ecosistema durante más tiempo, aumentar el consumo audiovisual y competir directamente contra TikTok, que se ha convertido en uno de sus grandes rivales.

Sin embargo, esta transformación también provoca enormes dudas en el modelo de negocio de los medios digitales. Una parte creciente del consumo ya no se produce dentro de las páginas web de los periódicos, sino en plataformas sociales o entornos integrados en Google.

Ahí aparece otro de los grandes problemas que afronta la industria en España: la medición de audiencias.

Actualmente, GfK DAM es el medidor oficial utilizado por anunciantes y agencias para valorar las audiencias digitales en el mercado español. Pero el sistema presenta importantes limitaciones para medir correctamente el nuevo entorno híbrido que está emergiendo.

Muchos contenidos producidos por medios en plataformas como YouTube, Instagram o X no siempre computan de la misma manera que el tráfico web tradicional. Este marcado Comscore otro marcador si lo audita pero no es el oficial en España. Eso genera una paradoja enorme: un medio puede estar adaptándose perfectamente al nuevo Discover, acumulando millones de visualizaciones en vídeo y creciendo en redes sociales, mientras sus métricas oficiales no reflejan realmente esa audiencia.

El impacto comercial puede ser enorme porque buena parte de la inversión publicitaria sigue dependiendo de los rankings tradicionales.

Mientras tanto, la inteligencia artificial comienza a abrirse paso dentro de las redacciones. Aunque existe mucho rechazo entre algunos periodistas, cada vez más profesionales entienden que la IA no tiene por qué sustituir al redactor, sino convertirse en una herramienta de apoyo.

La automatización de tareas repetitivas, la aceleración de procesos de documentación o la generación de ideas permiten reducir tiempos de producción y aumentar la eficiencia de las redacciones. En un momento donde los ingresos se reducen y la competencia por la atención se multiplica, cualquier mejora operativa puede marcar la diferencia.

Muchos medios ya están utilizando inteligencia artificial para optimizar la producción de contenido social y audiovisual sin disparar costes editoriales. Esa combinación entre automatización, vídeo y distribución multiplataforma empieza a definir el nuevo modelo competitivo.

Todo este escenario también está transformando profundamente el papel del SEO dentro de los medios digitales. Durante años, gran parte del trabajo se centró en optimizar titulares y maximizar el rendimiento en Google Search y Discover. Pero ese enfoque empieza a quedarse corto.

El nuevo profesional necesita entender mucho más que posicionamiento web. Debe comprender el funcionamiento de los algoritmos sociales, la lógica del vídeo corto, la construcción de comunidades digitales y las dinámicas de consumo multiplataforma.

El SEO tradicional ya no basta para competir en un entorno donde las redes sociales, el vídeo y la inteligencia artificial se mezclan constantemente.

En el fondo, toda esta transformación responde a un cambio mucho más profundo: los usuarios han modificado completamente sus hábitos de consumo. La batalla por la atención ya no se libra únicamente entre medios de comunicación. Ahora los periódicos compiten directamente contra TikTok, YouTube, Twitch, Instagram, streamers, influencers y creadores independientes.

Y en muchos casos, el público prefiere consumir información en formatos rápidos y audiovisuales antes que leer largos artículos de texto.

Google simplemente está adaptando Discover a esa nueva realidad.

El futuro del producto parece encaminado hacia un feed mucho más híbrido donde convivan noticias tradicionales, vídeos cortos, publicaciones sociales y contenidos creados por perfiles individuales. Las cabeceras seguirán teniendo espacio, pero compartirán protagonismo con formatos mucho más dinámicos y visuales.

Para muchos medios españoles, esto obligará a una transformación interna radical. Ya no bastará con producir buenos artículos o dominar el SEO clásico. Será imprescindible desarrollar estrategias sólidas de vídeo, construir comunidades digitales y entender cómo evoluciona el comportamiento de las audiencias.

La gran amenaza para los medios no es únicamente perder tráfico de Google. El verdadero riesgo es quedarse atrapados en un modelo de negocio que pertenece al pasado mientras el consumo digital evoluciona hacia otro lugar.

La revolución de Discover apenas acaba de empezar. Y quienes no reaccionen a tiempo podrían descubrir demasiado tarde que el tráfico fácil de Google ya no volverá.