Synology ha anunciado el lanzamiento del PAS7700, su solución de almacenamiento empresarial más potente hasta la fecha, diseñada para entornos que requieren disponibilidad continua, alto rendimiento y escalabilidad en cargas de trabajo críticas.
El sistema incorpora arquitectura NVMe all-flash con doble controlador activo-activo, garantizando alta disponibilidad, redundancia y rendimiento extremo para entornos SAN y NAS. Además, integra funciones avanzadas de protección de datos como snapshots inmutables, cifrado completo de volúmenes y tecnologías de continuidad operativa sin interrupciones.
Synology lanza PAS7700, su solución más potente de almacenamiento empresarial NVMe Active-Active
Synology ha anunciado hoy el lanzamiento oficial del PAS7700, su solución de almacenamiento más potente y avanzada hasta la fecha. Diseñado específicamente para entornos empresariales que exigen una disponibilidad continua, el PAS7700 combina una arquitectura de doble controlador activo-activo con tecnología all-NVMe para liderar las cargas de trabajo más exigentes de SAN y NAS. Este sistema está diseñado para ofrecer el máximo rendimiento y escalabilidad a organizaciones que dependen de un almacenamiento primario local.
«La Serie PAS refleja la experiencia de Synology en almacenamiento y su estrecha colaboración con nuestros clientes. Tras nueve meses de validación empresarial en entornos reales, el PAS7700 ha demostrado en campo ofrecer alta fiabilidad y rendimiento, ayudando a los clientes a reducir el coste total de propiedad (TCO)«, afirmó Marcos de Santiago, Business Unit Director de Synology para el sur de Europa.
Almacenamiento de alto rendimiento para cargas de trabajo exigentes
PAS7700 está diseñado para entornos donde no se puede tolerar el tiempo de inactividad ni la pérdida de datos. Su arquitectura activo-activo proporciona redundancia multinivel mediante RAID de triple paridad (RAID-TP), protección de escritura sincronizada en memoria mediante un puente no transparente (NTB) de alta velocidad, conmutación por error de IP y conmutación por error a nivel de protocolo, garantizando operaciones continuas incluso durante incidentes inesperados. Gracias al nuevo sistema operativo DSM Enterprise y al Continuous Availability Manager, el sistema permite actualizaciones de software, firmware y aplicaciones sin tiempo de inactividad.
Las funciones integradas, incluyendo Self-Encrypting Drives (SEDs), cifrado completo de volúmenes, Write-Once Read-Many (WORM), carpetas compartidas, instantáneas inmutables, Snapshot Replication y Hyper Backup, proporcionan a las organizaciones acceso a la reconocida suite de herramientas de protección de datos de Synology desde el primer momento. Además, incorpora gestión fuera de banda (OOB) mediante un puerto dedicado de 1GbE por controlador para facilitar el mantenimiento remoto.
Coste optimizado y eficiencia en el almacenamiento
PAS7700 permite a las organizaciones optimizar la eficiencia del almacenamiento y reducir costes. La deduplicación avanzada (tanto inline como post-proceso) minimiza el consumo de almacenamiento en cargas de trabajo empresariales a gran escala utilizando el sistema de archivos Btrfs de próxima generación para lograr un ratio de reducción de datos de 5:1, lo que permite alcanzar aproximadamente 8,25 PB de capacidad efectiva.
Además, el próximo soporte para Synology Tiering asignará automáticamente los datos fríos a almacenamiento de menor coste según políticas personalizables, reservando el almacenamiento de alto rendimiento para cargas de trabajo activas.
El PAS7700 ya está disponible a nivel mundial a través de la red de distribuidores y socios de Synology.
