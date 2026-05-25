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Doblete y liderato para Pol Urra y José Serrano en las Gran Turismo World Series en Milán

La primera cita presencial de la temporada en las Gran Turismo World Series 2026 ha vuelto a poner de manifiesto el gran momento de los pilotos españoles en competición, en la que han coneguido sendas victorias para encabezar la clasificación tanto en la Nations Cup como en la Manufacturers Cup. Milán ha sido testigo este fin de semana de otra gran exhibición de José Serrano y Pol Urra, que siguen demostrando que todavía pueden subir un escalón más en el olimpo de Gran Turismo®.

Italia ha albergado por primera vez un evento presencial de la competición oficial con Gran Turismo®7 y los aficionados italianos no han defraudado, poniendo su toque de intensidad y pasión en una jornada de carreras espectacular y emocionante. El primer turno fue para la Manufacturers Cup en la que alguno de los pilotos habituales de las World Series se enfrentaban a varios ‘rookies’ que debutaban en un evento presencial. La carrera final ofrecía una combinación única, como es el mítico trazado de Nurburgring Nordschleife pero con trazada inversa. Tras unas primeras vueltas de tanteo, la estrategia dejó un mano a mano entre José Serrano (Porsche) y el novato Max Kroll (Ferrari). La experiencia de Serrano se impuso para defender el primer puesto en la última vuelta y hacerse con la victoria. Por detrás, Pol Urra conseguía terminar en 5º puesto con Mazda y Samuel Moreno, debutando con BMW, acabó 8º, fuera de los puntos pero acumulando experiencia en su primera carrera presencial.

La Nations Cup ofreció un gran espectáculo gracias a una primera al sprint con coches clásicos, inspirada en la mítica carrera Mille Miglia que se celebra anualmente en Italia. Esta carrera de clasificación dejó en los dos primeros puestos a Pol Urra y Samuel Moreno, lo que les permitiría salir en cabeza en la final que tendría lugar en el circuito de Monza con el habitual prototipo Red Bull X2019. En la última carrera, un error hizo perder puestos a Moreno cuando iba en primera posición dejando terreno libre para que Pol Urra se destacara en cabeza rumbo a la victoria. Por detrás, José Serrano volvió a dar una exhibición para remontar desde el sexto puesto hasta la segunda posición final, firmado un espectacular doblete para los pilotos españoles.

Tras este primer evento presencial, la competición volverá el próximo mes de agosto con la cita de Japón y en octubre con un evento presencial en Singapur para el que ya están a la venta las entradas.

Puedes consultar todos los detalles, resultados y clasificación de las Gran Turismo World Series 2026 en el siguiente enlace.

Para más información visita el Blog Oficial de PlayStation®España