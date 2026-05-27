6 de cada 10 gamers españoles ya han visto o sospechado de una tienda falsa al buscar nuevos lanzamientos

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6 de cada 10 gamers españoles ya han visto o sospechado de una tienda falsa al buscar nuevos lanzamientos

La encuesta conjunta de ESET España y OWN revela cómo se informan los jugadores, qué les empuja a comprar un juego el día de su lanzamiento y cuáles son los riesgos digitales más comunes asociados al hype de los grandes

El hype alrededor de los grandes lanzamientos de videojuegos no solo mueve millones de conversaciones en redes sociales, streamings y comunidades online: también está aumentando la exposición de los jugadores a fraudes, ofertas falsas y riesgos de seguridad digital.

Así lo demuestra la encuesta “El hype de los nuevos lanzamientos”, elaborada por ESET España junto a OWN (Open World Now), a partir de 272 respuestas de gamers españoles.

El estudio revela que las redes sociales son actualmente el principal motor del hype gamer, pero también confirma una realidad preocupante: casi 6 de cada 10 jugadores ya han visto o sospechado de una tienda falsa relacionada con nuevos lanzamientos, y casi la mitad reconoce haber hecho clic alguna vez en una oferta fraudulenta.

El hype gamer ya es completamente multicanal

La encuesta refleja que el descubrimiento de nuevos videojuegos se produce a través de múltiples plataformas y formatos.

El 69,9% de los jugadores se informa de nuevos lanzamientos mediante redes sociales.

El 64,3% utiliza YouTube y/o Twitch.

Otro 64,3% reconoce que el boca-oreja y las recomendaciones de amigos siguen siendo fundamentales.

Además, el 71,7% consume información desde tres canales o más antes de decidir si un lanzamiento merece atención.

Según los datos del estudio, el hype ya no depende únicamente de la publicidad oficial: se construye mediante vídeos, streamers, clips virales, conversaciones privadas y comunidades online.

El “day one” sigue vivo, pero la mayoría ya no compra impulsivamente

Aunque el lanzamiento sigue siendo un momento clave dentro de la cultura gamer, el estudio muestra una comunidad cada vez más prudente.

Solo el 27,6% compra un juego el primer día.

El 30,9% prefiere esperar unos días para ver opiniones y rendimiento.

El 30,1% directamente espera rebajas o descuentos.

Además, la reserva anticipada está completamente dividida:

El 35,3% solo reserva si hay contenido exclusivo o bonus.

El 34,9% nunca reserva.

El 21,7% reconoce reservar simplemente por la emoción de jugar antes que nadie.

Los datos sugieren que el jugador actual combina ilusión con una mayor necesidad de validación social y confianza antes de gastar dinero.

El riesgo digital crece con el hype

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la fuerte relación entre los lanzamientos esperados y los intentos de fraude.

Los datos muestran que:

El 58,8% ya ha visto o sospechado de una tienda falsa.

El 49,3% ha hecho clic alguna vez en una oferta fraudulenta.

El 12,1% llegó incluso a caer en un timo relacionado con falsas ofertas o preventas.

Además, el análisis revela que quienes detectan tiendas sospechosas son también mucho más propensos a terminar interactuando con enlaces fraudulentos.

Desde ESET España se insiste en que los ciberdelincuentes aprovechan especialmente los periodos de preventa y lanzamiento para crear campañas falsas con descuentos imposibles, acceso anticipado o claves gratuitas.

Mods, personalización y seguridad: una convivencia cada vez más delicada

El estudio también refleja cómo los mods forman parte habitual de la experiencia gaming moderna.

El 69,5% de los encuestados ha instalado mods alguna vez.

Entre quienes usan mods, el 16,4% reconoce haber sufrido algún problema de seguridad.

Aun así, el 47,6% afirma que solo instala mods cuando tienen suficientes descargas o reseñas positivas.

Además, los jugadores más impulsivos y vinculados al “day one” presentan una exposición significativamente mayor a incidentes relacionados con mods.

Físico vs digital: la guerra sigue completamente abierta

Contra la percepción habitual del mercado, el formato físico sigue resistiendo.

El 50,7% prefiere comprar juegos físicos.

El 49,3% apuesta por el formato digital.

Las razones, sin embargo, son muy distintas:

Los jugadores físicos priorizan sensación de propiedad, seguridad y coleccionismo.

Los digitales destacan ofertas, comodidad y rapidez.

El estudio demuestra que no existe un único perfil de jugador y que la convivencia entre ambos formatos sigue siendo total.

DECLARACIONES

Josep Albors – director de investigación y concienciación de ESET España

“Los grandes lanzamientos generan muchísima emoción, pero también crean el entorno perfecto para que aparezcan fraudes relacionados con las reservas, preventas, claves falsas o tiendas fraudulentas. Los ciberdelincuentes saben perfectamente cómo aprovechar el hype y la urgencia de los jugadores.”

Jon Fermín – director de operaciones de OWN