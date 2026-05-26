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soundcore estrena la nueva serie Liberty 5 Pro con su nuevo chip de IA: llamadas ultra nítidas, Adaptive ANC 4.0 y estuche inteligente con IA

La marca No 1 de auriculares inalámbricos* presenta sus los nuevos auriculares con la mejor claridad del mundo para llamadas según Guinness World Records** gracias a su nuevo chip ANKER THUS™ que ofrece nuevas funciones inteligentes con IA

Del audio inmersivo a la seguridad del hogar inteligente, el porfolio de Anker Innovations estrena tecnología rompedora en su Anker Day

Anker Innovations, con motivo de la celebración de su evento anual Anker Day, ha presentado novedades para este 2026, que van desde soluciones de seguridad inteligente para el hogar, hasta nuevas propuestas de audio. En este contexto, soundcore, la marca premium de audio y vídeo de Anker Innovations, presenta hoy los Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max, los dos primeros auriculares de la marca en incorporar el chip de IA Anker THUS™ que ofrece llamadas nítidas incluso en entornos ruidosos.

Al combinar una matriz de 10 sensores que constan de ocho micrófonos que captan el ruido del entorno y dos sensores de conducción ósea que detectan las vibraciones de la voz en el cráneo, con el chip de IA ANKER THUS™, los auriculares pueden aislar mejor tu voz y hacer que se escuche nítida incluso en entornos ruidosos.

soundcore Liberty 5 Pro

soundcore Liberty 5 Pro Max

Los nuevos Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max también mejoran el rendimiento de la cancelación activa de ruido (ANC) frente a sus predecesores, con hasta el doble de profundidad de cancelación que los Liberty 4 Pro. Además, los Liberty 5 Pro Max incorporan la función Tomador de notas con IA, que permite grabar reuniones directamente desde el estuche, sin necesidad de sacar el teléfono.

Llamadas claras en entornos con mucho ruido

Impulsados por el chip de IA THUS™, los Liberty 5 Pro y Liberty 5 Pro Max utilizan un modelo de IA de red neuronal junto con la matriz de 10 sensores para ayudar a separar la voz del interlocutor del ruido del entorno, garantizando que se escuche claramente al otro lado de la llamada incluso en entornos con mucho ruido. Los sensores de conducción ósea del sistema detectan la vibración física de la voz del usuario, lo que permite captarla y transmitirla con claridad incluso cuando se habla a menor volumen, especialmente en entornos moderadamente ruidosos.

Adaptive ANC 4.0 en entornos cambiantes

El Adaptive ANC 4.0 de soundcore utiliza una matriz de ocho micrófonos y procesa datos de audio hasta 384.000 veces por segundo para monitorizar de forma continua tanto el ruido exterior como el ruido residual dentro del oído, ajustando la curva de cancelación en tiempo real a medida que cambian las condiciones. El algoritmo aborda un amplio abanico de ruidos, incluyendo el zumbido de motores de baja frecuencia, el murmullo de oficina y voces ambiente, para una reducción consistente del ruido en situaciones cotidianas.

HearID 5.0 para un sonido personalizado

Para una escucha personalizada, ambos modelos incluyen HearID 5.0, que crea un perfil de ecualización (EQ) personal a partir de una prueba auditiva y lo aplica a cada canción en los auriculares. Además, incorporan un sistema de mejora de sonido con IA que utiliza una red neuronal para reconstruir detalles de audio perdidos por la compresión Bluetooth, restaurando hasta un 65% de la calidad que normalmente se reduce en el audio inalámbrico.

Estuche inteligente con Tomador de notas con IA

Los Liberty 5 Pro cuentan con un estuche de carga con una mini pantalla táctil TFT de 0,96 pulgadas. Los Liberty 5 Pro Max incorporan lo que soundcore describe como los primeros auriculares del mundo con pantalla inteligente y Tomador de notas con IA, controlados a través de una pantalla AMOLED de 1,78 pulgadas. Basta con pulsar dos veces el botón situado en la parte trasera del estuche; tras la sesión, la app de soundcore genera transcripciones, identifica a los interlocutores y extrae tareas/acciones. La traducción con IA está disponible en ambos modelos: en los Liberty 5 Pro, a través de los auriculares; y en los Liberty 5 Pro Max, a través del estuche o de los auriculares.

Funciones adicionales y reconocimientos

Ambos modelos ofrecen hasta 6,5 horas de reproducción con ANC activado y hasta 28 horas en total con el estuche de carga, ambos admiten carga inalámbrica y carga rápida, consiguiendo hasta 4 horas de reproducción con tal solo 5 minutos de carga. Otras funciones que incluyen son conectividad multipunto, que permite conectarse a tres dispositivos simultáneamente, además de compatibilidad con Apple Find My, Google Fast Pair, resistencia al polvo y al agua IP55 en ambos modelos, y Bluetooth 6.1 para la conexión más estable.

soundcore no solo lanza nuevos dispositivos, también presenta VibeOS, una plataforma con inteligencia artificial que conecta sus productos y hace que el uso sea más sencillo. Con VibeOS, el usuario puede ajustar el sonido a su gusto, guardar y organizar información, consultar datos sobre el descanso y controlar los dispositivos de forma más natural, porque entienden mejor lo que necesita en cada momento.

Por último, los Liberty 5 Pro han establecido un récord Guinness** por claridad en llamadas. Los Liberty 5 Pro Max incorporan las mismas unidades de auriculares y el mismo rendimiento en llamadas, lo que demuestra que son los auriculares TWS con llamadas más claras del mundo.

Precio y disponibilidad

Los Liberty 5 Pro están disponibles en cuatro colores: azul, blanco, negro y rosa por un precio de 179,99 € en soundcore.com soundcore.com y Amazon.com

Los Liberty 5 Pro Max también están disponibles desde hoy den os colores: oro-titanio y negro por 249,99 € en soundcore.com soundcore.com y Amazon.com

Además, los usuarios que compren y activen la serie Liberty 5 Pro en la aplicación soundcore antes del 12 de julio a las 23:59 CET recibirán automáticamente soundcore Care gratis. Podrán encontrar su código canjeable en «Centro personal – Mis cupones». Y, si los auriculares o el estuche de carga se pierden o se dañan, se puede comprar un repuesto con un 50% de descuento en el plazo de un año desde la fecha de compra con el código de soundcore Care.

Anker Day también pone el foco en hogar inteligente

En seguridad, eufy Security presenta eufy EdgeAgent™, un agente de IA local propietario que aporta razonamiento en tiempo real y respuesta proactiva a la protección del hogar y la propiedad, mediante un enfoque en tres fases (detección, análisis y acción). EdgeAgent™ combina tecnologías como el doble radar de 180° y DSKey™ (clave de seguridad digital) para detectar extraños y reconocer a familiares y amigos con mayor precisión, con procesamiento local en apenas tres segundos y sin cuotas mensuales de suscripción. eufy EdgeAgent™ está previsto para la segunda mitad de 2026 y será compatible con múltiples paquetes de hardware eufy y bundles de servicios de IA.

En la división eufy Mom & Baby, la marca también presentó innovaciones para padres, como el Wearable Breast Pump S2 Pro (un sacaleches con masaje con calor y niveles de temperatura ajustables para mejorar el rendimiento y la comodidad) y el Bottle Washer S1 Pro, un lavabiberones con ablandador de agua integrado y tecnología de limpieza 3D HydroBlast™, además de esterilización por vapor. Ambos dispositivos llegarán a lo largo de este año.