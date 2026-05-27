¡La temporada 17 de MY HERO ULTRA RUMBLE comienza hoy, con la incorporación de Mirko, la heroína conejo, como nuevo personaje jugable! Mirko, que lucha con una velocidad y una potencia abrumadoras, utiliza su Don, Conejo, para atravesar el campo de batalla y abalanzarse sobre sus oponentes en un instante. Como una luchadora de tipo rápido, se especializa en implacables ataques a corta distancia, encadenando patadas de gran impacto para mantener la presión sobre los enemigos.

Los jugadores también podrán disfrutar de una selección de trajes nuevos y clásicos, entre los que se incluye el traje de heroína de Mirko (Versión Final Battle), además de atuendos para personajes como Present Mic y Hawks.

La temporada 17 también está repleta de eventos especiales y recompensas, y ofrece a los jugadores la oportunidad de desbloquear una amplia variedad de contenidos, como trajes, emoticonos, frases de voz y objetos de T.U.N.I.N.G., a través de eventos de la Agencia, eventos de misiones, batallas por el control de zonas y mucho más a lo largo de la temporada.

MY HERO ULTRA RUMBLE está disponible de forma gratuita para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.   

