Google cambia las reglas del SEO: «Las 6 revelaciones de John Mueller que pueden hundir o disparar tu tráfico en Discover»

Google ya no quiere medios que reciclen tendencias. Quiere autoridad real, creadores reconocibles y contenido útil. Esa es la gran conclusión de la reunión privada mantenida entre John Mueller, líder de Search Relations de Google, y varios responsables del equipo de Google News en España. Una sesión reservada para profesionales de medios digitales que ha dejado una advertencia clara para periódicos, blogs y editores: el SEO de 2026 no se parecerá al de los últimos años.

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Durante el encuentro participaron también responsables del equipo de News Publisher de Google en España, entre ellos Luis Collado, Camila, Ignas y Miguel. Y aunque oficialmente no se trataba de un anuncio estratégico, las declaraciones dejaron pistas muy concretas sobre cómo evolucionará Google Search, Discover y el tráfico orgánico impulsado por IA.

El pivote de Google Discover hacia un agregador de redes sociales tuvo un preámbulo. Durante meses y meses, los medios han estado entrenando al nuevo algoritmo de Discover de una manera brutal hacia el contenido de influencers. Ahora, Google primará el original no el remix.

Los medios de comunicación llevan meses -meses- haciendo drill, baby, drill en TikTok, Instagram o X o en YouTube, Spotify y resto de plataformas sociales para detectar temas virales de algún influencer. Una breve noticia, con declaración en el titular y la foto de dichos celebrities y… boom, toneladas de audiencia llegadas de Google Discover. Pues ya no lo vamos a tenerr y el Ai Overview es uno de los culpables y Discover lo remata.

Aquí te desglosamos las 6 claves más impactantes y contraintuitivas que surgieron de esta conversación, ideas que probablemente te obligarán a reconsiderar algunas de tus tácticas actuales.

La conclusión es contundente: Google quiere premiar contenido original, experto y multimedia, mientras reduce la visibilidad de páginas superficiales, automatizadas o creadas únicamente para captar clics.

Discover deja de ser un “feed de noticias” y se convierte en una red social híbrida

Uno de los cambios más importantes adelantados por Google afecta directamente a Discover, la principal fuente de tráfico para muchos medios digitales.

Durante años, numerosos periódicos encontraron una fórmula muy rentable: detectar tendencias virales en TikTok, Instagram, YouTube o X, convertirlas rápidamente en artículos breves y aprovechar la fuerza SEO del dominio para posicionarse en Discover.

El sistema funcionaba.

Bastaba una declaración polémica de un influencer, una foto llamativa y un titular emocional para conseguir cientos de miles de clics.

Pero Google considera que esa dinámica ha terminado distorsionando el ecosistema.

Ahora, según trasladó el equipo de Google News, Discover evolucionará hacia un modelo mucho más parecido al de las redes sociales, donde tendrán prioridad:

Creadores reconocibles

Vídeo vertical y contenido multimedia

Autoría clara

Marcas con identidad

Temas frescos y originales

Interacción real de usuarios

El algoritmo empezará a diferenciar entre quien genera una historia y quien simplemente la “remixa”.

1. Google confirma que los ataques de enlaces spam casi nunca perjudican tu web

Uno de los mayores miedos históricos del SEO ha sido el llamado “negative SEO”: ataques masivos de backlinks tóxicos diseñados para perjudicar el posicionamiento de una web.

John Mueller quiso zanjar el debate.

Según explicó, los sistemas actuales de Google son capaces de detectar automáticamente enlaces maliciosos y simplemente ignorarlos. En la mayoría de casos, el editor no necesita hacer absolutamente nada.

Incluso recordó que la herramienta Disavow debería utilizarse solo en situaciones excepcionales.

La aclaración llega tras varios casos recientes de medios afectados por clonaciones masivas de contenido, redirecciones sospechosas y campañas de spam automatizado.

El mensaje de Google es claro: obsesionarse con enlaces tóxicos ya no es prioritario.

2. Los Core Updates no afectan igual en todos los países

Otra de las revelaciones más llamativas fue que los Core Updates tienen un fuerte componente regional.

Es decir: un mismo contenido puede mantener posiciones en España y desplomarse en México o Argentina tras una actualización.

¿Por qué ocurre esto?

Porque Google intenta adaptar los resultados a los hábitos de consumo y expectativas culturales de cada país.

Además, Mueller insistió en que los algoritmos no evalúan solo un artículo aislado, sino la experiencia completa del sitio:

Diseño web

Velocidad de carga

Publicidad intrusiva

Navegación

Experiencia móvil

Saturación visual

En otras palabras: un gran texto puede perder posiciones si la página ofrece una mala experiencia de usuario.

3. Google endurece su postura contra el contenido IA “sin esfuerzo”

La inteligencia artificial no está prohibida en Google. Pero sí el contenido mediocre generado automáticamente.

Mueller explicó que las nuevas directrices internas de Google consideran que el contenido “obviamente creado por IA” y sin edición humana merece la calificación más baja posible.

La clave no es si utilizas ChatGPT u otras herramientas.

La clave es el valor añadido.

Google quiere detectar:

Experiencia real

Opinión experta

Investigación

Contexto

Verificación

Edición humana

Autoría visible

El contenido automatizado, genérico y repetitivo tendrá cada vez menos recorrido.

4. Los clics desde AI Overviews son menos… pero mejores

Google también defendió sus polémicos AI Overviews, los resúmenes generados con inteligencia artificial que ya aparecen en muchos resultados de búsqueda.

Aunque numerosos medios aseguran haber perdido tráfico, Google sostiene que los usuarios que sí hacen clic desde esos módulos llegan con mayor intención y pasan más tiempo en la web.

Es decir:

Menos clics

Más cualificados

Mayor tiempo de permanencia

Mejor engagement

Muchos profesionales SEO siguen cuestionando esta narrativa, especialmente porque Search Console todavía no ofrece métricas transparentes sobre el rendimiento real de AI Overviews.

Pero Google insiste en que el futuro del buscador girará cada vez más alrededor de respuestas generadas por IA.

5. Discover apostará por vídeo, creadores y actualidad inmediata

El equipo de Google News dejó entrever una transformación radical de Discover.

El objetivo es convertirlo en un feed personalizado de intereses, muy cercano al funcionamiento de TikTok, Instagram o YouTube Shorts.

Las prioridades serán:

Vídeo corto y vertical

Google dará mucha más visibilidad al contenido audiovisual.

Contenido de creadores

Las voces personales tendrán más peso que las marcas impersonales.

Actualidad ultrarrápida

El contenido reciente —especialmente publicado en menos de 48 horas— será clave.

Personalización extrema

Los usuarios podrán seguir medios, periodistas y creadores concretos.

Menos “hard news”

Los resúmenes IA se enfocarán más en entretenimiento, lifestyle y deportes que en noticias duras.

6. Google recomienda usar “noindex” en contenidos sindicados

En una recomendación que sorprendió a muchos SEOs, Mueller aseguró que para contenidos republicados en varios medios es preferible usar “noindex” en lugar de “canonical”.

La razón es sencilla:

Para Google, dos páginas nunca son realmente idénticas si cambian:

diseño,

navegación,

estructura,

cabeceras,

publicidad,

módulos internos.

Por ello, el buscador considera más limpio usar directamente noindex en las versiones sindicadas.

Google también lanza nuevas advertencias SEO para 2026

Durante los últimos meses, Mueller y otros responsables de Google han dejado además varios mensajes importantes para editores y responsables SEO:

Robots.txt sigue siendo clave

Google recuerda que el archivo robots.txt continúa siendo fundamental para controlar el rastreo y optimizar recursos.

Las URLs con hashtags no afectan al SEO

Las URLs con “#anchor” no generan problemas de indexación ni posicionamiento.

Las fechas falsas en sitemaps no funcionan

Modificar el lastmod sin cambios reales es inútil y Google puede ignorarlo.

El contenido superficial perjudica la reputación del sitio

Google detecta páginas creadas únicamente para captar tráfico sin aportar valor.

Las migraciones y fusiones de URLs pueden tardar meses

Los cambios estructurales siguen requiriendo paciencia y planificación técnica.

El gran mensaje de Google: calidad, experiencia y autoría

El SEO basado únicamente en keywords y volumen de publicaciones está perdiendo fuerza.

Google quiere otra cosa:

Expertos reales

Autores visibles

Contenido multimedia

Experiencia móvil impecable

Velocidad de carga

Valor diferencial

Reputación temática

Engagement real

La batalla ya no se libra solo en el buscador.La prensa digital vampirizó la autoridad de los influencers y ahora nos la devuelve Google posicionando directamente a ellos evitando los medios.

¿Por qué? Básicamente, porque aquí se vampiriza, desde la fortaleza de dominio de un medio de comunicación, la presunta autoridad del influencer (E-E-A-T) como protagonista de la noticia (un protagonista que nunca estaba, sino que se le citaba).

Así, muchos periódicos dejaron de entrevistar a expertos en sus correspondientes secciones (Economía, Cultura, Sociedad, etcétera) para escarbar directamente y de manera barata en sus redes sociales para obtener lo mismo o incluso más, vía Discover.

Ahora también se juega en vídeo, redes sociales, IA y reconocimiento de marca.

Y eso cambia completamente las reglas para medios digitales, periódicos online y creadores de contenido.