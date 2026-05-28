Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Análisis en profundidad de la jugabilidad naval.

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Volvemos a la carga a la hora habitual para compartir con vosotros un nuevo Deep dive article de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, que en este caso pone el foco en el gameplay naval, uno de los pilares clave del juego, de la mano de Guilhem Marin, Lead Naval Designer.

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