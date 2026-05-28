Volvemos a la carga a la hora habitual para compartir con vosotros un nuevo Deep dive article de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, que en este caso pone el foco en el gameplay naval, uno de los pilares clave del juego, de la mano de Guilhem Marin, Lead Naval Designer.
Aquí el ARTÍCULO
Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Análisis en profundidad de la jugabilidad naval.
Volvemos con otro análisis en profundidad de un aspecto fundamental de Assassin’s Creed Black Flag Resynced: la jugabilidad naval.
En esta ocasión nos acompaña Guilhem Marin, el diseñador naval principal, para analizar en profundidad la jugabilidad naval de Resynced.
Tenga en cuenta que todo el material audiovisual corresponde a una versión en desarrollo. Para obtener la mejor calidad, asegúrese de verlo en 4K. La configuración de la interfaz puede variar según la grabación para mostrar ejemplos de opciones personalizables.
Navegación y exploración en alta mar
El Jackdaw es un personaje con personalidad propia y acompañará a Edward y su tripulación en su viaje por el Caribe. Sigue siendo el mismo barco que ya conoces y te encanta, pero con algunas mejoras para optimizar tu experiencia y crear una travesía más fluida e inmersiva.
Piloto automático y cómo moverse por el mapa
Una de las ventajas de la última generación de hardware es la posibilidad de crear mundos abiertos sin interrupciones ni pantallas de carga. Por ello, Resynced se ha actualizado a hardware moderno, lo que nos permite eliminar las pantallas de carga entre las batallas navales y las principales ciudades del juego.
También podrás aprovechar dos nuevas herramientas de navegación para ayudarte a recorrer el Caribe. La primera es Pathfinder: marca un destino en tu mapa y actívalo para que resalte tu ruta por el mar; muy útil si quieres mantener el control del Jackdaw sin perder de vista tu rumbo. La segunda es Follow Sea. Este es un término elegante para el piloto automático: una vez que hayas establecido tu ruta, actívalo para que la navegación se realice automáticamente, dejando que el barco se dirija solo hasta llegar a tu destino.
Canciones marineras
Ya sea que uses las nuevas herramientas de navegación o simplemente decidas zarpar sin rumbo fijo, las emblemáticas canciones marineras del juego original regresan para acompañar el viaje de Edward. Las 35 canciones originales están disponibles para descubrir mediante la exploración, además de 10 nuevas creadas exclusivamente para Resynced, que ahora están vinculadas a misiones y actividades específicas.
En Resynced, ahora puedes elegir una canción marinera específica con una nueva rueda de canciones, a la que accedes pulsando la cruceta hacia abajo (si prefieres que se reproduzcan aleatoriamente, puedes elegir una canción al azar pulsando la cruceta hacia la derecha). Por supuesto, si quieres un momento de tranquilidad para disfrutar del sonido de las olas, también podrás desactivar el canto espontáneo manteniendo pulsada la cruceta hacia la derecha.
Fortalezas y nuevas regiones en Assassin’s Creed Resynced
Cada región del mapa alberga un fuerte, cuya dificultad varía según la zona. Podrás iniciar combates contra los fuertes, generalmente batallas difíciles que alertan a los barcos enemigos cercanos. Tras el combate naval, tendrás que desembarcar con tu tripulación y enfrentarte a las hordas de soldados enemigos en tierra, reduciendo su moral lo suficiente como para enfrentarte al comandante del fuerte y eliminarlo para reclamarlo como tuyo. Destruir un fuerte revela nuevos puntos de interés en su región y desbloquea misiones adicionales para la Flota de Kenway (más información al respecto más adelante).
En lugar de objetivos fijos, ahora utilizamos un sistema de moral dinámico que garantiza que todas tus acciones tengan consecuencias. Una vez que la moral haya disminuido lo suficiente, el comandante se pondrá en pie y luchará en lugar de intentar rendirse, como ocurría en el juego original.
Clima dinámico en Assassin’s Creed Resynced
Gracias al sistema meteorológico dinámico Atmos del motor Anvil, el mar Caribe cobra vida con mayor realismo que nunca. Desde vientos y olas turbulentas hasta tormentas violentas y un sol apacible, tu viaje por el mundo estará marcado por sistemas meteorológicos que simulan el ciclo del agua, ondean las velas con realismo y mueven o incluso destruyen objetos.
En Resynced, tendrás que tener especial cuidado con el mal tiempo, ya que ahora hay dos tipos de trombas marinas, y los rayos pueden caer al agua y causar daño de área.
“Uno de los pilares clave que discutimos con nuestros equipos de Tecnología y Realización fue transmitir el poder imponente de la naturaleza”, dice Guilhem. “Realmente potenciamos la mecánica de los elementos para transmitir que, a pesar de toda su potencia de fuego y sus herramientas, el Jackdaw debe respetar la furia del mar o enfrentarse al olvido”.
Actividades acuáticas en el mar
El mar ofrece numerosas oportunidades para la aventura al margen de las misiones principales.
Botín y dónde encontrarlo
El botín es un recurso clave en alta mar, ya que proporciona materiales útiles para las mejoras del barco Jackdaw. Puedes recolectar botín de la siguiente manera:
- Destruir o abordar barcos enemigos
- Recoge el botín flotante mientras recorres
- Encontrar cofres submarinos con la campana de buceo o la nueva función de buceo libre.
- Arponeando criaturas marinas
- Eliminando fortalezas
- Encontrar barcos en llamas.
Para sacar el máximo provecho de tus esfuerzos, abordar barcos enemigos le reportará a Edward el mayor botín (el doble de lo que obtendrías simplemente destruyéndolos) y podrás usar tu catalejo para ver qué materiales lleva el barco a bordo, asegurándote de que tu botín sea exactamente lo que necesitas para tu próxima mejora.
Actividades complementarias de buceo y caza
Las actividades navales de Black Flag regresan en Resynced.
- Buceo: Una vez desbloqueada la campana de buceo en la historia principal, podrás usarla para acceder a diversas y peligrosas zonas submarinas que contienen botín mucho más valioso. Edward tendrá que sortear las amenazas de medusas venenosas y tiburones al acecho, así como las rápidas corrientes en las cuevas, todo ello mientras controla su nivel de oxígeno. Edward podrá camuflarse sigilosamente entre los bancos de peces para evitar la mirada atenta de los tiburones que lo acechan.
- Bucea donde quieras: Ahora puedes sumergirte cuando y donde quieras, incluso sin la campana de buceo. Esta mecánica le permitirá a Edward encontrar cofres con botín ocultos bajo el agua cerca de playas aisladas en islas, o acercarse a barcos y objetivos costeros con total sigilo. Las ubicaciones de la campana de buceo aún son demasiado profundas para aventurarse a las profundidades sin ella, por lo que se convierte en un elemento crucial para obtener botín más raro.
- Arponeo: El arponeo regresa en Resynced. Cuando localices una ballena o un tiburón, Edward subirá a bordo de una pequeña embarcación. El arponeo es una especie de minijuego donde tendrás que usar arpones limitados y una puntería precisa para matar o convertirte en presa. Arponear con éxito una ballena o un tiburón recompensará a Edward con valiosos recursos que podrá vender en el siguiente puerto o usar para mejorar sus habilidades de fabricación.
El papel del camarote del capitán
El camarote del capitán es un lugar especial en The Jackdaw, y puedes acceder a él en cualquier momento que no estés pilotando la nave.
Desde el camarote del capitán, puedes:
- Personaliza la apariencia de tu barco, como las velas o la figura de proa.
- Personaliza la apariencia de Edward con la variedad de atuendos que regresan del juego original (también podrás hacerlo fuera del camarote del capitán).
- Cambia la mascota de tu barco
- Gestiona tu flota: envía tus naves en misiones para recolectar recursos, comerciar con tu botín o luchar contra naves enemigas.
Algunas funciones que antes estaban vinculadas al camarote del capitán, como comprar mejoras para el barco, reabastecer las armas y comprar y vender mercancías, ahora se gestionan en la oficina del capitán del puerto , presente en diversos puertos del Caribe. Esto significa que tendrás que administrar tus recursos en alta mar y tomar decisiones más estratégicas sobre cuándo y a quién enfrentarte para no entrar en combate sin estar preparado.
Flota de Kenway
Los barcos capturados se convierten en valiosas recompensas para Edward y se añadirán a la Flota de Kenway, un minijuego naval que regresa en Resynced. Cada barco añadido a tu flota puede asignarse a misiones, generando ingresos pasivos, mercancías y apariciones de actividades poco comunes, incluso mientras estás ocupado en otras partes del mapa.
Puedes asignar una nave a cada misión, siempre que tengas suficientes atracadas. Comenzarás con un número limitado de espacios para la flota, pero este número aumentará a medida que avances en el juego. Es fundamental construir una flota variada, ya que los diferentes tipos de misiones requieren clases de naves específicas para tener éxito. Como dice el dicho, no lleves una goleta a una batalla naval.
Cabe destacar que, si bien en el juego original la Flota de Kenway estaba vinculada a una aplicación complementaria, ahora está totalmente integrada en Black Flag Resynced.
Capturar barcos es algo natural mientras el Jackdaw navega por alta mar. Tras derrotar a un barco enemigo, puedes usarlo para reparaciones, reducir tu nivel de búsqueda o añadirlo a un espacio vacío de la flota. Elige con cuidado: enviar un barco con poca potencia a la misión equivocada puede resultar en su destrucción. Mantener tu flota reparada entre misiones es tan importante como expandirla.
Combate en El Grajo
Edward Kenway es, ante todo, un pirata, y capitanear el Jackdaw es el eje central de Black Flag Resynced.
Armas y batalla
A lo largo de tu viaje, avistarás varios barcos de diferentes facciones navales y de distintas clases, y todos ellos llevan a bordo un buen botín. Pero para conseguirlo, primero tendrás que hundirlos usando el variado arsenal del Jackdaw.
El Arsenal de la Grajilla
El Jackdaw es más que un barco: es un amigo de confianza y un compañero de armas. Equipado con un arsenal para afrontar las batallas más duras, hemos añadido y mejorado algunas características para que pueda derrotar a cualquier enemigo que se te presente.
Para empezar, todas las armas del Jackdaw ahora tienen un modo de disparo secundario, similar a un nuevo tipo de munición, al que puedes cambiar en cualquier momento mientras apuntas. Esto te brinda mayor flexibilidad en combate y añade nuevas opciones de juego. Tendrás que encontrar y conseguir estos nuevos modos de disparo por todo el Caribe. Aquí tienes otras novedades:
- El Embate de Ram : Convierte la proa del Jackdaw en un arma brutal que se lanza hacia adelante infligiendo un daño devastador por colisión. En el juego original, este movimiento se desbloqueaba tras derrotar a los cuatro barcos legendarios. Si bien era una recompensa importante por tal logro, ocurría demasiado tarde en el juego como para ser de mucha utilidad durante la historia. Ahora, esta habilidad se puede desbloquear a través del Padre (más sobre él más adelante) incluso antes en el juego, y la hemos mejorado con mayor daño y una cámara dedicada.
- La Cohorte del Muerto : El mortero estándar se mejorará con la Cohorte del Muerto durante tu partida gracias al nuevo oficial, Deadman Smith. Este nuevo mortero conserva el modo de disparo original, pero además incorpora una opción de disparo secundaria que satura una zona con una gran cantidad de bombas de cadáver. Si bien cada bomba individual causa poco daño por sí sola, puedes controlar manualmente dónde impactará cada proyectil al disparar, devastando una zona con una potencia descomunal.
- Cañones de proa perseguidores : además de los disparos en cadena originales, ahora añadimos un disparo doble como modo de disparo secundario, que dispara una potente andanada de balas de cañón desde la parte delantera de tu barco e inflige un gran daño mientras persigues a tu presa.
- Cañones de andanada : además de la munición redonda flexible y la munición pesada de corto alcance, añadimos proyectiles incendiarios al arsenal del Jackdaw. La munición incendiaria dispara múltiples andanadas de proyectiles de fuego en rápida sucesión, infligiendo un gran daño a un objetivo si logras impactarlos todos.
- Cañones de metralla : El nuevo modo de disparo lanza cañones de metralla desde la popa del barco. Como su nombre indica, estos cañones impulsan metralla hacia arriba para destrozar las velas enemigas al explotar, lo que proporciona una herramienta útil para escapar de una persecución. Además, todos los cañones ahora tienen un área de efecto mayor para facilitar su uso.
El sistema de búsqueda en Assassin’s Creed Black Flag resincronizado
Al navegar, el sistema de búsqueda activa añade consecuencias a tus acciones y un componente estratégico al juego naval. Si te involucras en demasiados combates, tu nivel de búsqueda aumentará, lo que provocará que los cazadores de piratas te persigan, con barcos más poderosos a medida que subas de nivel. Aunque puedas evitarlos con suficiente velocidad y agilidad, seguirán persiguiéndote mientras surcas los mares. Reduce tu nivel de búsqueda hundiendo barcos enemigos o mercantes, abordándolos y disminuyendo tu notoriedad, o bien, sobornando a un oficial en un puerto para que te deje en paz.
Los beneficios de abordar barcos después de la batalla
Tras el combate, tendrás dos opciones con un barco averiado. Si tienes prisa, hundirlo inmediatamente; pero si tienes tiempo para conseguir botín adicional, acércate para abordarlo y aumentar tus ganancias. El objetivo es eliminar a los miembros restantes de la tripulación y minar su moral mediante el combate o arriando las banderas del barco hasta que se rindan. Una vez que tengas el control del barco, tendrás varias opciones disponibles:
- Reparar el Jackdaw utilizará los recursos del barco para redondear la salud del mismo hasta el segmento más cercano de la barra de salud, lo que puede resultar útil cuando se está lejos de un puerto o al explorar nuevas zonas.
- Reducir tu nivel de búsqueda puede mantener a los cazadores de piratas alejados y prolongar el tiempo que tienes para navegar libre y sin obstáculos.
- Como se mencionó anteriormente, agregar la nave a tu flota aumenta la cantidad y el tipo de misiones a las que puedes enviar tus naves para obtener recompensas pasivas adicionales.
- ¡Consigue la Caja Fuerte del Capitán! Anteriormente, tras un abordaje exitoso, podías elegir entre añadir un barco a la Flota de Kenway, reparar el Jackdaw o reducir tu nivel de búsqueda. La Caja Fuerte del Capitán será una cuarta opción que ofrecerá más reales, aunque solo estará disponible para barcos de mayor tamaño, como fragatas o navíos de línea.
Si bien abordar un barco otorga más botín que simplemente hundirlo, la batalla que se desata afectará el número de tripulantes, y deberás asegurarte de reemplazarlos. Podrás reclutar nuevos miembros en las tabernas, rescatando piratas rehenes en tierra o encontrando náufragos a la deriva en el océano.
Explicación de las mejoras y recursos de las naves en Assassin’s Creed Black Flag
Navegar por los mares del Caribe es una empresa peligrosa, y modernizar el Jackdaw será esencial para enfrentarse a los barcos más temibles y legendarios con los que Edward se encontrará, y para sobrevivir a ellos.
Cada barco enemigo está repleto de recursos que Edward puede saquear, y cuanto mayor sea el nivel del barco, más botín podrá obtener y usar para mejorar el Jackdaw. Una vez reunidos los recursos, Edward puede hablar con el capitán del puerto en diferentes lugares para comprar mejoras que aumentarán el daño de las armas, reforzarán la defensa contra otros barcos, incrementarán la cantidad de armas y mucho más.
Reclutamiento de oficiales y la tripulación del Jackdaw
Como novedad en Resynced, Edward podrá reclutar y asignar oficiales a la Jackdaw, cada uno con ventajas específicas. Los oficiales se asignarán automáticamente a la tripulación y se equiparán una vez reclutados, y sus ventajas se desbloquearán permanentemente. Para reclutar a cada oficial, tendrás que encontrarlos en el mundo abierto y completar su misión antes de que acepten unirse a tu tripulación y otorgar sus poderosas ventajas a tu nave.
- Lucy Baldwin: Una constructora naval de estatus legendario, desbloquea el Refuerzo Perfecto, una mecánica para mejorar tu Refuerzo y anular casi por completo el daño recibido, si lo activas en el momento adecuado.
- El Padre: Un maestro de armas convertido en sacerdote que regresa a sus orígenes, el Padre se unirá a tus grupos de abordaje al capturar o saquear naves averiadas. Es un luchador formidable y, sin duda, alguien que querrás tener de tu lado en combate. Además, desbloquea la habilidad Embestida, que te permite embestir naves a mayor velocidad.
- Tobias “Deadman” Smith: Maestro artillero, Deadman te otorga la habilidad de disparar una andanada adicional desde tus flancos con un tiempo de recarga mínimo entre salvas. Disponible en modo apuntado, te da una ventaja extra y aumenta tu daño total con el tiempo.
### ¿Cómo interactúan entre sí las facciones navales en Assassin’s Creed Resynced?Cada facción que encuentres en alta mar tiene alianzas y enemigos, al igual que Edward. A menudo te toparás con barcos enfrascados en una batalla, ya sea entre británicos y españoles o entre piratas atacando a un mercante. Estas alianzas influirán en cómo reaccionan los barcos al encontrarse en el agua y si simplemente se cruzan o se enfrentan, lo que te brindará oportunidades para esperar a que se disipe el humo y asestar el golpe decisivo a un barco ya debilitado, o unirte a un aliado para superar en número a un enemigo.
Barcos legendarios
Los barcos legendarios regresan como una serie de encuentros de final de juego de alta dificultad. Están diseñados para poner a prueba todas las mejoras del Jackdaw y tu habilidad, y por lo tanto representan el desafío definitivo en el combate naval.
¿Qué hace que Legendary Ships sea diferente?
Cada encuentro con un barco legendario ofrece una experiencia única e independiente, que va más allá de cualquier desafío naval al que te hayas enfrentado hasta ahora. Las batallas presentan un barco enemigo distinto al que deberás combatir usando tácticas, habilidad y planificación.
Derrotar a un barco legendario te recompensa con aspectos cosméticos únicos para el Jackdaw, para la figura de proa, el casco, el timón y las velas. Estos sirven como prueba permanente de tu destreza en la batalla y son exclusivos de cada encuentro. Encontrarás cuatro encuentros desafiantes en tus viajes por el Caribe:
- El Impoluto
- HMS Fearless y Royal Sovereign (Los Gemelos)
- La Dama Negra
- HMS Príncipe
«Los barcos legendarios representan el desafío definitivo en el combate naval», afirma Guilhem. «No te enfrentes a ellos sin preparación, pues requieren un dominio absoluto de todas las herramientas del Jackdaw. Incluso si los derrotaste en el juego original, no los subestimes, ya que los hemos rediseñado para que sean más fuertes, más resistentes y más temibles. Si sobrevives, obtendrás aspectos cosméticos para el Jackdaw con los que presumir de tu habilidad. Ah, y por cierto, reaparecen después de un tiempo».
Esperamos que hayan disfrutado de este vistazo a la jugabilidad naval de Black Flag Resynced. No se pierdan nuestro próximo artículo de análisis en profundidad, donde exploraremos algunas de las novedades de Resynced.
Y por si te lo perdiste, asegúrate de echar un vistazo a nuestro análisis en profundidad sobre Parkour, Sigilo y Combate aquí .