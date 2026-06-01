LITTLE NIGHTMARES II ENHANCED EDITION ya está disponible para Nintendo Switch 2

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Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado hoy el lanzamiento de LITTLE NIGHTMARES II ENHANCED EDITION, la edición para Nintendo Switch 2 de LITTLE NIGHTMARES II. Esta nueva edición ofrece una mayor resolución y efectos visuales mejorados en comparación con la versión para Nintendo Switch.

En este juego de suspense y aventuras, los jugadores se pondrán en la piel de Mono, un joven atrapado en un mundo que ha quedado distorsionado por el zumbido de una torre lejana. Con Six, la chica del impermeable amarillo, como guía, Mono se embarca en una misión para descubrir los oscuros secretos de la Torre de Señales y salvar a Six de su terrible destino. Pero su viaje no será fácil, ya que Mono y Six se enfrentarán a toda una serie de amenazas por parte de los terribles habitantes de este mundo.

¡Mira el tráiler de lanzamiento aquí!

LITTLE NIGHTMARES 2 ENHANCED EDITION está disponible para Nintendo Switch™ 2, así como para PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC.

Para obtener más información sobre LITTLE NIGHTMARES II ENHANCED EDITION