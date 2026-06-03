Hoy os dejamos Marvel: Lobezno muestra nuevo tráiler de gameplay e inicia sus reservas de unos de los juegos de esta temporada
- Se han desvelado nuevos detalles del juego y su historia anoche durante la emision del State of Play.
- Las reservas de las dos versiones del juego, Estándar y Digital Deluxe ya están abiertas.
Tras su reciente aparición en el evento State of Play, Insomniac Games, en colaboración con Marvel Games, ha desvelado un nuevo e intenso avance de juego de Marvel: Lobezno, junto con detalles cruciales sobre su narrativa, mecánicas de combate y ediciones. El estudio ha confirmado que el título estará disponible en exclusiva para PlayStation 5 a partir del 15 de septiembre de 2026; y que el periodo de reservas ya se encuentra activo.
La trama introducirá a personajes clave del universo Marvel, destacando a Jean Grey, una poderosa mutante telequinética que lidera a la resistencia capturada. En un mundo donde los mutantes viven ocultos y perseguidos, Logan se verá obligado a reincorporarse al Equipo X, una fuerza especial mutante de último recurso, tras haber permanecido tres años alejado de sus filas.
Innovación en el sistema de combate y mecánicas de juego
El título desplegará un sistema de combate dinámico y fluido donde los jugadores podrán alternar entre el sigilo, las emboscadas desde las alturas y el enfrentamiento directo con las garras de adamantium. Entre las principales características jugables destacan:
Técnicas especiales: movimientos de combate avanzados como el giro de tornado y la Embestida de toro.
Ataques combinados: oportunidades de ejecutar remates devastadores en colaboración con aliados como Jean Grey, quien utilizará sus habilidades telequinéticas para generar impactos críticos.
Mecánica de rabia: el éxito en los ataques y bloqueos acumulará energía en el medidor de Rabia de Logan, potenciando sus golpes y activando su factor curativo.
Rabia de grado 3: al alcanzar el límite, se activará un modo visual estilizado en monocromo, inspirado directamente en la serie de cómics de Marvel «Blanco, negro y sangre».
Secciones de conducción: el juego incluirá secuencias de persecución en motocicleta donde Lobezno podrá embestir vehículos y derribar enemigos en movimiento.
Modo última defensa: una mecánica de supervivencia extrema que permitirá a Logan canalizar su furia para activar el factor de curación en situaciones límite.
Compromiso con la accesibilidad
Insomniac Games ha ratificado su compromiso con la inclusión al confirmar que Marvel: Lobezno contará con un catálogo completo de funciones de accesibilidad desde el primer día. El estudio ha diseñado herramientas específicas para ofrecer soporte a usuarios con discapacidades cognitivas, visuales, auditivas y motoras, cuyos detalles técnicos ya están disponibles en su web oficial de soporte.
Detalles de lanzamiento y ediciones de reserva
Edición estándar:
El videojuego estará disponible a un precio recomendado de 79,99 € en su edición estándar. Los usuarios que realicen la reserva anticipada a través de PlayStation Store, PlayStation Direct o tiendas GAME recibirán los siguientes incentivos digitales:
Traje de acceso anticipado: marrón clásico.
Garras de acceso anticipado: garras reflectantes.
Mejora de progresión: 1 punto de técnica adicional.
Personalización: 4 avatares para el perfil de PlayStation.
Edición Digital Deluxe:
Para los seguidores que busquen una experiencia expandida, se ha anunciado la Edición Digital Deluxe a un precio recomendado de 89,99 €, la cual incluirá:
- Juego completo Marvel: Lobezno para PS5®
- 5 trajes exclusivos:
- Increíble
- Salvaje
- Cacería Nocturna
- Cuero Nuevo
- Era de Apocalipsis
- 5 garras exclusivas:
- Garras con filo pulido
- Garras de hoja hueca
- Garras de espina dentada
- Garras afiladas
- Garras gruesas
- 3 puntos de Técnica
- Incentivos de reserva:
- Desbloqueo anticipado del traje Clásico Marrón
- Desbloqueo anticipado de garras reflectantes
- 1 punto de Técnica
- 4 Avatares de PlayStation®
El estudio ha aclarado que, si bien la Edición Digital Deluxe ofrece estos diseños cosméticos de forma inmediata, el juego base permitirá desbloquear una amplia variedad de garras y aspectos mediante la progresión estándar en la campaña. Insomniac Games invita a la comunidad a permanecer atenta a sus canales oficiales para futuros anuncios sobre las facciones enemigas y otros personajes emblemáticos de la franquicia que harán su aparición en el juego.
Marvel: Lobezno ya está disponibe para su reserva en PlayStation Store, PlayStation Direct y tiendas habituales tanto en las versiones estándar (79,99€) como Digital Deluxe (89,99€) y estará disponible para jugar, el próximo 15.09. Toda la información sobre este título en el blog de PlayStation España.. Leer artículo completo en Frikipandi Marvel: Lobezno muestra nuevo tráiler de gameplay e inicia sus reservas.