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Hoy os dejamos Marvel: Lobezno muestra nuevo tráiler de gameplay e inicia sus reservas de unos de los juegos de esta temporada

Se han desvelado nuevos detalles del juego y su historia anoche durante la emision del State of Play.

Las reservas de las dos versiones del juego, Estándar y Digital Deluxe ya están abiertas.

Tras su reciente aparición en el evento State of Play, Insomniac Games, en colaboración con Marvel Games, ha desvelado un nuevo e intenso avance de juego de Marvel: Lobezno, junto con detalles cruciales sobre su narrativa, mecánicas de combate y ediciones. El estudio ha confirmado que el título estará disponible en exclusiva para PlayStation 5 a partir del 15 de septiembre de 2026; y que el periodo de reservas ya se encuentra activo.

La trama introducirá a personajes clave del universo Marvel, destacando a Jean Grey, una poderosa mutante telequinética que lidera a la resistencia capturada. En un mundo donde los mutantes viven ocultos y perseguidos, Logan se verá obligado a reincorporarse al Equipo X, una fuerza especial mutante de último recurso, tras haber permanecido tres años alejado de sus filas.

Innovación en el sistema de combate y mecánicas de juego

El título desplegará un sistema de combate dinámico y fluido donde los jugadores podrán alternar entre el sigilo, las emboscadas desde las alturas y el enfrentamiento directo con las garras de adamantium. Entre las principales características jugables destacan:

Técnicas especiales: movimientos de combate avanzados como el giro de tornado y la Embestida de toro.

Ataques combinados: oportunidades de ejecutar remates devastadores en colaboración con aliados como Jean Grey, quien utilizará sus habilidades telequinéticas para generar impactos críticos.

Mecánica de rabia: el éxito en los ataques y bloqueos acumulará energía en el medidor de Rabia de Logan, potenciando sus golpes y activando su factor curativo.

Rabia de grado 3: al alcanzar el límite, se activará un modo visual estilizado en monocromo, inspirado directamente en la serie de cómics de Marvel «Blanco, negro y sangre».

Secciones de conducción: el juego incluirá secuencias de persecución en motocicleta donde Lobezno podrá embestir vehículos y derribar enemigos en movimiento.

Modo última defensa: una mecánica de supervivencia extrema que permitirá a Logan canalizar su furia para activar el factor de curación en situaciones límite.

Compromiso con la accesibilidad

Insomniac Games ha ratificado su compromiso con la inclusión al confirmar que Marvel: Lobezno contará con un catálogo completo de funciones de accesibilidad desde el primer día. El estudio ha diseñado herramientas específicas para ofrecer soporte a usuarios con discapacidades cognitivas, visuales, auditivas y motoras, cuyos detalles técnicos ya están disponibles en su web oficial de soporte.

Detalles de lanzamiento y ediciones de reserva

Edición estándar:

El videojuego estará disponible a un precio recomendado de 79,99 € en su edición estándar. Los usuarios que realicen la reserva anticipada a través de PlayStation Store, PlayStation Direct o tiendas GAME recibirán los siguientes incentivos digitales:

Traje de acceso anticipado: marrón clásico.

Garras de acceso anticipado: garras reflectantes.

Mejora de progresión: 1 punto de técnica adicional.

Personalización: 4 avatares para el perfil de PlayStation.

Edición Digital Deluxe:

Para los seguidores que busquen una experiencia expandida, se ha anunciado la Edición Digital Deluxe a un precio recomendado de 89,99 €, la cual incluirá:

Juego completo Marvel: Lobezno para PS5®

5 trajes exclusivos: Increíble Salvaje Cacería Nocturna Cuero Nuevo Era de Apocalipsis

5 garras exclusivas: Garras con filo pulido Garras de hoja hueca Garras de espina dentada Garras afiladas Garras gruesas

3 puntos de Técnica

Incentivos de reserva: Desbloqueo anticipado del traje Clásico Marrón Desbloqueo anticipado de garras reflectantes 1 punto de Técnica 4 Avatares de PlayStation®



El estudio ha aclarado que, si bien la Edición Digital Deluxe ofrece estos diseños cosméticos de forma inmediata, el juego base permitirá desbloquear una amplia variedad de garras y aspectos mediante la progresión estándar en la campaña. Insomniac Games invita a la comunidad a permanecer atenta a sus canales oficiales para futuros anuncios sobre las facciones enemigas y otros personajes emblemáticos de la franquicia que harán su aparición en el juego.

Marvel: Lobezno ya está disponibe para su reserva en PlayStation Store, PlayStation Direct y tiendas habituales tanto en las versiones estándar (79,99€) como Digital Deluxe (89,99€) y estará disponible para jugar, el próximo 15.09. Toda la información sobre este título en el blog de PlayStation España.