Google propone nuevas oportunidades, control y perspectivas para los propietarios de sitios web

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Google ha presentado nuevas herramientas para ayudar a los propietarios de sitios web a comprender la IA en la búsqueda, incluyendo un nuevo control en Search Console, información sobre el rendimiento y prácticas recomendadas actualizadas. Adiós al modo IA de Google: las páginas web que no quieran no aparecerán en los resultados de IA. La compañía estadounidense lanzó hace 3 años sus resúmenes de IA en el Buscador para mostrar un resultado superior generado por inteligencia artificial, mientras que hace un año llegó el Modo IA. Han superado, respectivamente, los 2.500 y los 1.000 millones de usuarios mensuales. Ahora, Google ha comenzado a probar una nueva opción en la configuración de ajustes que permite a los propietarios de una web elegir si quieren que su sitio aparezca en los resultados de IA generativa de su buscador, como informa en un comunicado.

Cada vez más personas recurren a herramientas de IA generativa para encontrar, organizar y comprender la información. A medida que cambia la forma en que las personas buscan información, estamos diseñando nuestras funciones de búsqueda para destacar la web, al tiempo que proporcionamos nuevos recursos, información y control para que los propietarios de sitios web puedan adaptarse a estos cambios. Google nos lo cuenta en su blog

Nuevas oportunidades con IA generativa en la búsqueda

Gracias a nuestras funciones de búsqueda con IA generativa, los usuarios están más satisfechos con la búsqueda y la realizan con mayor frecuencia. AI Overviews cuenta ahora con más de 2500 millones de usuarios activos mensuales, mientras que AI Mode ha superado los mil millones. Además, los usuarios formulan preguntas totalmente nuevas en la búsqueda , lo que crea nuevas oportunidades para que marcas, editores y creadores lleguen a un público más amplio.

Funciones como las vistas generales de IA y el modo IA están diseñadas para ayudar a las personas a encontrar y visitar sitios web excelentes, y para ayudar a los editores y sitios web a fortalecer su audiencia. Estas funciones incluyen enlaces destacados a sitios web, y seguimos mejorando estas experiencias para facilitar que las personas utilicen la IA generativa como punto de partida. Por ejemplo:

Hemos aumentado el número de enlaces integrados directamente en las respuestas y hemos añadido útiles vistas previas de sitios web para animar a la gente a hacer clic.

Recientemente, hemos incorporado la función Fuentes preferidas a las vistas generales de IA y al modo IA, y hemos lanzado nuevas etiquetas de suscripción en estas funciones, para que los usuarios puedan elegir los sitios web que desean ver con mayor prominencia.

De cara al futuro, seguimos experimentando con una variedad de nuevos diseños de enlaces en nuestras experiencias de IA para hacerlas más útiles.

Además, hemos compartido una guía actualizada para ayudar a los propietarios de sitios web a mejorar la visibilidad de sus páginas en las funciones de búsqueda generativa con IA. Esto incluye consejos sobre la importancia de ofrecer contenido único y original a los lectores, así como información para que los sitios web organicen su contenido, creen una buena experiencia de página y proporcionen imágenes y vídeos de alta calidad para enriquecer sus páginas.

Nuevo control y análisis para los propietarios de sitios web.

También estamos atentos a las opiniones de editores y creadores, y colaboramos con organismos reguladores como la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido para garantizar que los propietarios de sitios web cuenten con las herramientas adecuadas a medida que evolucionan las preferencias de los usuarios. Hoy comenzamos a probar un nuevo control que permite a los propietarios de sitios web gestionar cómo aparecen sus enlaces y contenido en las funciones de búsqueda generativa con IA.

Con esta nueva opción en Search Console , los propietarios de sitios web pueden decidir si desean que su sitio aparezca y contribuya a generar respuestas en nuestras funciones de búsqueda con IA generativa (como Resúmenes de IA, Modo IA o Resúmenes de IA en Discover). Los sitios que desactiven esta opción no recibirán tráfico ni impresiones de nuestras funciones de búsqueda con IA generativa. Este control no se utilizará como señal de clasificación para los resultados de búsqueda fuera de estas funciones de búsqueda con IA generativa. Este trabajo se basa en nuestra larga trayectoria en el diseño de herramientas, como los controles de fragmentos y Google Extended , que ofrecen a los sitios web más opciones.

También estamos empezando a ofrecer a los propietarios de sitios web en Search Console información sobre la visibilidad de sus páginas en las funciones de búsqueda generativa con IA. Esta información incluye métricas de impresiones e información sobre qué páginas aparecen en las respuestas de la IA y en qué países. Seguimos colaborando con los propietarios de sitios web para comprender qué información les será más útil para definir sus estrategias, e iremos incorporando métricas adicionales con el tiempo.

Estamos comenzando a implementar estas funciones para un subconjunto de propietarios de sitios web en el Reino Unido, lo que permitirá realizar pruebas exhaustivas antes de implementarlas a nivel mundial. A medida que la IA abre nuevas oportunidades de descubrimiento, seguiremos mejorando nuestras experiencias para ayudar a las personas a explorar la web y continuaremos desarrollando herramientas para que los sitios web interactúen mejor con sus audiencias.

Dónde está disponible la función

De momento, la opción de controlar la aparición o no de una web en los resultados de IA de Google solo está disponible en Search Console para algunos administradores de páginas web del Reino Unido, a modo de prueba. así que tenemos que esperar en España.