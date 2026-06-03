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Hoy os dejamos un nuevo lanzamiento. Onimusha: Way of the Sword™, de Capcom, llegará el 25 de septiembre y su demo ya está disponible para tu consola y PC.

Durante la retransmisión State of Play de PlayStation, Capcom ha anunciado que Onimusha: Way of the Sword™ llegará el 25 de septiembre de 2026 a PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S y PC a través de Steam, Epic Games Store y Windows. Además, desde hoy ya puede descargarse una demo gratuita de este esperado título de acción y combates con espada, coincidiendo con la apertura de las reservas.

Onimusha: Way of the Sword es la nueva entrega de la clásica saga Onimusha™ de Capcom y es la primera en 20 años. Esta aventura de acción nos traslada de nuevo a un Japón de fantasía oscura en el que los samuráis se enfrentan a fuerzas sobrenaturales. La historia fusiona historia y mito a través del viaje de Miyamoto Musashi, un samurái armado con un místico Guantelete Oni, mientras combate a los demonios que invaden el Kioto del periodo Edo. Onimusha: Way of the Sword ofrece una intensa experiencia de acción que combina las mecánicas más emblemáticas de la saga, como Issen y la Absorción de Almas, con un emocionante sistema de combate con espada que lleva la acción a un nuevo nivel.

Para ver el tráiler en el que se anuncia la fecha de lanzamiento de Onimusha: Way of the Sword. Onimusha: Way of the Sword™ llegará el 25 de septiembre de 2026 a PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S y PC a través de Steam, Epic Games Store y Windows

Las nuevas imágenes muestran el Monte Oe, una nueva localización situada en las afueras de Kioto, donde un colosal Genma que asegura ser el legendario Shuten Doji ha erigido su fortaleza. Mientras el protagonista, Miyamoto Musashi, se abre paso entre las filas Genma, recurre a su velocidad y a su fuerza sobrenaturales para superar las defensas de la fortaleza. En sus compases finales, el tráiler deja ver a Musashi llevando su poder al límite para transformarse y despertar por completo como un Guerrero Oni.

La demo de Onimusha: Way of the Sword ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC* a través de Steam y Epic Games Store. En ella, los jugadores podrán probar por primera vez en casa la intensa y satisfactoria acción del juego, explorar el histórico templo Kiyomizu-dera y poner a prueba sus habilidades en un encarnizado enfrentamiento contra el rival predestinado de Musashi, Sasaki Ganryu. Además, quienes jueguen a la demo recibirán una bonificación especial, el talismán “Kubi Akari”, cuando el juego completo se estrene el 25 de septiembre.

Las reservas de Onimusha: Way of the Sword comienzan hoy. Quienes reserven su copia por adelantado recibirán como bonificación el aspecto de espada “Sealed Curse” y el talismán “Lion Dog”. Además, las reservas de la Edición Deluxe y la Edición Premium Deluxe incluirán recompensas adicionales.

La Edición Estándar estará disponible tanto en formato físico como digital, mientras que la Edición Deluxe y la Edición Premium Deluxe podrán adquirirse en tiendas digitales. La Edición Deluxe incluye el juego base, además de elementos cosméticos y talismanes para Musashi. Por su parte, la Edición Premium Deluxe añade más elementos cosméticos para Musashi, atuendos para sus aliados y una banda sonora digital integrada en el juego.

Para más información, visita la web oficial de Onimusha: Way of the Sword.